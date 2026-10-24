Je späť a treba si na ňu dať pozor, chvália Vlhovú. Američanka sa cíti ako v rozprávke

Petra Vlhová počas obrovského slalomu v rakúskom Söldene 2026.
Fotogaléria (23)
Petra Vlhová počas obrovského slalomu v rakúskom Söldene 2026. (Autor: REUTERS)
Miroslav Kováčik|24. okt 2026 o 16:33
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Petra Vlhová hodnotí obrovský slalom v Söldene.

Ešte pred pár rokmi by 23. miesto v obrovskom slalome bolo pre Petru Vlhovú veľkým neúspechom. Okamžite by sa riešilo, čo v pretekoch nevyšlo.

Dnes je však situácia iná. Slovenská lyžiarka sa po vyše 1000-dňovej pauze zavinenej zranením kolena vrátila do kolotoča Svetového pohára a samotný návrat je nateraz dôležitejší než výsledok. 

"Moje dojmy sú dobré a je jedno, koľká som. V druhom kole som urobila chyby, čo ma mrzí, ale každý bod sa počíta. Teším sa, že som znovu na štarte a ideme ďalej krok za krokom," povedala pre STVR.

Bez slnka stratila istotu

Navyše, konečné umiestnenie výrazne znižuje výkon, ktorý 31-rodná rodáčka z Liptovského Mikuláša predviedla pri sezónnej ouvertúre v Söldene.

V prvom kole zaznamenala jedenásty najrýchlejší čas, pričom napríklad na siedmu Švédku Estelle Alphandovú stratila len tri desatiny sekundy.

Druhé kolo však ovplyvnilo počasie. Kým v prvom kole bolo slnečno, o tri hodiny neskôr sa obloha zatiahla, čo bol faktor, ktorý hral veľkú rolu.

Fotogaléria: Petra Vlhová v obrovskom slalome v Söldene (Svetový pohár 2026/27)
Petra Vlhová pred pretekmi Svetového pohára Söldene
Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
23 fotografií
Petra Vlhová na trati počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v SöldeneUnited States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)Croatia's Zrinka Ljutic concentrates at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Switzerland's Camille Rast starts an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)United States' Mikaela Shiffrin concentrates at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)United States' Mikaela Shiffrin smiles at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Sweden's Estelle Alphand competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Italy's Asja Zenere competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Italy's Lara Della Mea competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Italy's Lara Della Mea competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Albania's Lara Colturi competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Germany's Lena Duerr competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Sweden's Sara Hector competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Canada's Britt Richardson competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)United States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Austria's Julia Scheib competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)New Zealand's Alice Robinson competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)

"Úprimne, môj výkon to dosť ovplyvnilo. Ráno som sa modlila, aby svietilo slnko, pretože ešte nemám toľko istoty pod nohami, keď sa zatiahne. 

Preto som sa v druhom kole potrápila. Bolo to pre mňa ťažké, ale som rada, že mám za sebou prvé preteky po dlhej pauze," uviedla Vlhová.  

Slovenskú reprezentantku chválili aj komentátori TNT Sports. Aj oni sa zhodli na tom, že Vlhová sa vrátila vo veľkom štýle a jej prvá jazda bola brilantná. Potom však mala smolu na počasie.

"Vidíme, že jej svetlo robí problémy. Je opatrnejšia, čo ju stojí rýchlosť. Ale jazdiť po takej dlhej pauze a ešte bojovať v takýchto podmienkach... dávam jej 10 z 10," povedala Charlie Guestová.

Jej mužský kolega pohotovo doplnil: "Je späť a treba si na ňu dať pozor. Myslím si, že neskôr v tejto sezóne uvidíme Vlhovú bojovať o pódium."

Poslala odkaz slalomárkam

Olympijskej víťazke z Pekingu držala palce aj víťazka Svetového pohára z roku 2007 Nicole Hospová, ktorá je expertkou rakúskej televízie ORF.

Už v priebehu prvého kola spomínala, že návrat Vlhovej je obdivuhodný. Zdôraznila, že Slovenka si prešla toľkými komplikáciami, že by to na jej mieste mnohí iní športovci už zabalili. 

"V druhej jazde pri horšej viditeľnosti stratila uvoľnenosť, ale to jej po dlhej pauze nemožno zazlievať. Je na ceste k tomu, aby mohla znova lyžovať tak, ako sama chce," hovorila Hospová.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole

Iste, 23. miesto nie je dôvodom na prehnané oslavy, no ktovie ako by to dopadlo, ak by boli v druhom kole rovnaké podmienky ako v prvom.

Vlhová si však dokázala, že dlhý výpadok ju neodsúva do zadných pozícii, ale môže pomýšľať aj na elitnú desiatku. A časom bude mieriť ešte vyššie.

Ďalšie preteky absolvuje až o tri týždne vo fínskom Levi, čo je jej obľúbené stredisko. Dokopy tam vyhrala už sedem slalomov. 

"Myslím si, že slalomárky sa musia trochu triasť, keď ju vidia," neskrýval pred Levi optimizmus komentátor Českej televízie Tomáš Budka. 

Kompletná zmena pódia

O tom, že počasie v druhom kole hralo výraznú rolu svedčí aj to, že ani jedna z trojice Camille Rastová, Sara Hectorová a Mikaela Shiffrinová si neudržala priebežnú medailovú pozíciu. 

Americká hviezda smerovala za prvým víťazstvom v obrovskom slalome po takmer troch rokoch, ale v druhom kole bola pomalšia aj než Vlhová. Až 28. najlepší čas ju odsunul na siedmu priečku. 

Americké lyžiarky Paula Moltzanová a Mikaela Shiffrinová (vpravo) po obrovskom slalome v Söldene 2026.
Americké lyžiarky Paula Moltzanová a Mikaela Shiffrinová (vpravo) po obrovskom slalome v Söldene 2026. (Autor: TASR/AP)

"Prvé kolo bolo z jej strany naozaj veľmi dobré. Myslím si, že Shiffrinová bude v obrovskom slalome opäť na vrchole," povedala Hospová pre Sportnet.

V druhom kole však podľa nej Američanke chýbalo sebavedomie. "Bolo vidieť, že mala problém so sebavedomím. Keď bolo zlé svetlo, bolo pre ňu veľmi ťažké ísť takú perfektnú líniu, akú chcela."

Americká vlajka však napokon zostala na prvom mieste, pretože s odstupom jedinej stotiny zdolala Paula Moltzanová druhú Laru Colturiovú. 

"Cítim sa ako v rozprávke. Je to veľmi vzrušujúce, sezóna sa nemohla začať lepšie," uviedla pre FIS po svojom premiérovom triumfe vo Svetovom pohári.

Stupne víťazov v Söldene skompletizovala všestranná Nemka Emma Aicherová. Oproti prvej jazde si polepšila o šesť priečok a získala veľmi cenné body pri jej snahe o veľký krištáľový glóbus. 

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