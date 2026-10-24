Je späť a treba si na ňu dať pozor, chvália Vlhovú. Američanka sa cíti ako v rozprávke

Ešte pred pár rokmi by 23. miesto v obrovskom slalome bolo pre Petru Vlhovú veľkým neúspechom. Okamžite by sa riešilo, čo v pretekoch nevyšlo.
Dnes je však situácia iná. Slovenská lyžiarka sa po vyše 1000-dňovej pauze zavinenej zranením kolena vrátila do kolotoča Svetového pohára a samotný návrat je nateraz dôležitejší než výsledok.
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"Moje dojmy sú dobré a je jedno, koľká som. V druhom kole som urobila chyby, čo ma mrzí, ale každý bod sa počíta. Teším sa, že som znovu na štarte a ideme ďalej krok za krokom," povedala pre STVR.
Bez slnka stratila istotu
Navyše, konečné umiestnenie výrazne znižuje výkon, ktorý 31-rodná rodáčka z Liptovského Mikuláša predviedla pri sezónnej ouvertúre v Söldene.
V prvom kole zaznamenala jedenásty najrýchlejší čas, pričom napríklad na siedmu Švédku Estelle Alphandovú stratila len tri desatiny sekundy.
Druhé kolo však ovplyvnilo počasie. Kým v prvom kole bolo slnečno, o tri hodiny neskôr sa obloha zatiahla, čo bol faktor, ktorý hral veľkú rolu.
"Úprimne, môj výkon to dosť ovplyvnilo. Ráno som sa modlila, aby svietilo slnko, pretože ešte nemám toľko istoty pod nohami, keď sa zatiahne.
Preto som sa v druhom kole potrápila. Bolo to pre mňa ťažké, ale som rada, že mám za sebou prvé preteky po dlhej pauze," uviedla Vlhová.
Slovenskú reprezentantku chválili aj komentátori TNT Sports. Aj oni sa zhodli na tom, že Vlhová sa vrátila vo veľkom štýle a jej prvá jazda bola brilantná. Potom však mala smolu na počasie.
"Vidíme, že jej svetlo robí problémy. Je opatrnejšia, čo ju stojí rýchlosť. Ale jazdiť po takej dlhej pauze a ešte bojovať v takýchto podmienkach... dávam jej 10 z 10," povedala Charlie Guestová.
Jej mužský kolega pohotovo doplnil: "Je späť a treba si na ňu dať pozor. Myslím si, že neskôr v tejto sezóne uvidíme Vlhovú bojovať o pódium."
Poslala odkaz slalomárkam
Olympijskej víťazke z Pekingu držala palce aj víťazka Svetového pohára z roku 2007 Nicole Hospová, ktorá je expertkou rakúskej televízie ORF.
Už v priebehu prvého kola spomínala, že návrat Vlhovej je obdivuhodný. Zdôraznila, že Slovenka si prešla toľkými komplikáciami, že by to na jej mieste mnohí iní športovci už zabalili.
"V druhej jazde pri horšej viditeľnosti stratila uvoľnenosť, ale to jej po dlhej pauze nemožno zazlievať. Je na ceste k tomu, aby mohla znova lyžovať tak, ako sama chce," hovorila Hospová.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole
Iste, 23. miesto nie je dôvodom na prehnané oslavy, no ktovie ako by to dopadlo, ak by boli v druhom kole rovnaké podmienky ako v prvom.
Vlhová si však dokázala, že dlhý výpadok ju neodsúva do zadných pozícii, ale môže pomýšľať aj na elitnú desiatku. A časom bude mieriť ešte vyššie.
Ďalšie preteky absolvuje až o tri týždne vo fínskom Levi, čo je jej obľúbené stredisko. Dokopy tam vyhrala už sedem slalomov.
"Myslím si, že slalomárky sa musia trochu triasť, keď ju vidia," neskrýval pred Levi optimizmus komentátor Českej televízie Tomáš Budka.
Kompletná zmena pódia
O tom, že počasie v druhom kole hralo výraznú rolu svedčí aj to, že ani jedna z trojice Camille Rastová, Sara Hectorová a Mikaela Shiffrinová si neudržala priebežnú medailovú pozíciu.
Americká hviezda smerovala za prvým víťazstvom v obrovskom slalome po takmer troch rokoch, ale v druhom kole bola pomalšia aj než Vlhová. Až 28. najlepší čas ju odsunul na siedmu priečku.
"Prvé kolo bolo z jej strany naozaj veľmi dobré. Myslím si, že Shiffrinová bude v obrovskom slalome opäť na vrchole," povedala Hospová pre Sportnet.
V druhom kole však podľa nej Američanke chýbalo sebavedomie. "Bolo vidieť, že mala problém so sebavedomím. Keď bolo zlé svetlo, bolo pre ňu veľmi ťažké ísť takú perfektnú líniu, akú chcela."
Americká vlajka však napokon zostala na prvom mieste, pretože s odstupom jedinej stotiny zdolala Paula Moltzanová druhú Laru Colturiovú.
"Cítim sa ako v rozprávke. Je to veľmi vzrušujúce, sezóna sa nemohla začať lepšie," uviedla pre FIS po svojom premiérovom triumfe vo Svetovom pohári.
Stupne víťazov v Söldene skompletizovala všestranná Nemka Emma Aicherová. Oproti prvej jazde si polepšila o šesť priečok a získala veľmi cenné body pri jej snahe o veľký krištáľový glóbus.