Vlhovej gratulovala aj Shiffrinová. Mikaela bola šťastná, že som šla dobre, prezradila

Najskôr prešla cieľovou čiarou, potom sa pozrela na tabuľu. Desiate miesto.
Petra Vlhová sa vrátila do Svetového pohára po 1008 dňoch a hneď v prvom kole obrovského slalomu prekonala vlastné očakávania.
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„Veľmi sa teším. Mala som super pocit a len som čakala, ako to bude, keď prejdem cieľovú čiaru. Snažila som sa ísť to, čo jazdím na tréningu, na čo mám. Z tohto výsledku mám veľkú radosť,“ povedala slovenská lyžiarka po prvom kole pre STVR.
Napokon obsadila po 1. kole 11. miesto so stratou 1,31 na Mikaelu Shiffrinovú.
Chyby boli, prevláda spokojnosť
Strmá pasáž patrí medzi najnáročnejšie úseky trate. Vlhová ju zvládla bez väčších problémov, hoci bezchybná jazda to podľa nej nebola.
„Vždy sa dá ísť lepšie, samozrejme, boli tam chyby. Ale na to, ako momentálne jazdím, som veľmi spokojná. Cítila som sa super, bola som v pokoji. Chcela som ísť to, čo viem, a podať zo seba maximum. Nakoniec to vyšlo na desiate miesto. Veľmi sa teším, pretože vieme, čo mám za sebou.“
Od jej posledného obrovského slalomu uplynuli takmer tri roky. Vlhová otvorene priznala, že nemala pokoj na štarte.
„Pochybnosti mi začali prichádzať počas pretekového týždňa. Keď prišli, išla som sa prejsť, trochu som ich zo seba dostala von a pokračovala ďalej. Držala som sa toho, že si to chcem užiť,“ opísala.
Na preteky sa dnes pozerá inak ako pred zranením. „Som tu po dlhom čase a nepozerám sa na to, čo bude. Chcem mať z toho radosť. Tak som to mala aj dnes na štarte, už aj včera a dnes ráno. V tíme máme super atmosféru, veľa sa smejeme a ja som úplne v pokoji.“
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„Áno, pochybnosti aj strach tam sú, ale v primeranom množstve. Prevážilo, že sa veľmi teším. A vyšlo aj slniečko. Na štarte som bola pripravená a prišla som s tým, že si to chcem užiť. Čo bude, to bude.“
Objatie od Shiffrinovej
V cieľovom priestore jej gratulovali aj súperky. Objala sa s Lenou Dürrovou aj s Mikaelou Shiffrinovou, ktorá po prvom kole vedie.
„Všetci sa veľmi tešia, že som späť. Mikaela bola šťastná, že ma vidí a že sa mi podarilo ísť naozaj veľmi dobre. Je to milé, keď za vami ľudia prichádzajú a hovoria, ako radi vás vidia,“ povedala Vlhová.
Pred pretekmi hovorila o tom, že by sa chcela udržať v pätnástke. Jedenáste miesto je zatiaľ nad plán, na jej prístupe to však nič nemení.
„Nastavenie bude rovnaké ako v prvom kole. Teším sa, že som desiata, ale v druhom kole chcem opäť predviesť svoju jazdu a adaptovať sa, pretože pretekové tempo je trochu iné. Pôjdem naplno, no nemám očakávania. Beriem to krok za krokom.“