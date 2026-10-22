Trikrát po sebe tretia, potom tri roky ticho. Ako sa v minulosti darilo Vlhovej v Söldene?

Keď sa naposledy postavila na štart v Söldene, mala za sebou viac ako týždeň vynútenej pauzy.
Prípravný blok jej vtedy prerušila angína. Napriek tomu dofinišovala tretia a od víťazstva ju delilo len štrnásť stotín sekundy.
„Petra bola neskutočná. Našla dostatok sily a energie, aby zo seba dostala viac než sto percent svojich aktuálnych možností,“ chválil ju vtedy tréner Mauro Pini.
Bolo to v októbri 2023. Odvtedy sa v živote Petry Vlhovej zmenilo takmer všetko. Tréner, tím, aj ona sama.
V sobotu sa olympijská víťazka vráti na ľadovec Rettenbach po troch rokoch. Úvodný obrovský slalom sezóny budú jej prvé preteky Svetového pohára od januára 2024, keď si v Jasnej vážne poranila pravé koleno.
Obrovský slalom v Söldene 2026
sobota 24. októbra - ženy
1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
nedeľa 25. októbra - muži
1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
„Vnímam to ako nový začiatok. Napokon som aj šťastná, že sa mi to stalo. Chytila som život dokopy do vlastných rúk, už nie je len o lyžovaní, ale aj o iných veciach a užívam si cestu, na ktorú sme sa vydali. Som úplne iný človek, ako pred zranením, neriešim, čo bude, žijem pre súčasnosť,“ povedala 31-ročná lyžiarka na tlačovej konferencii pred sezónou.
VIDEO: Tréning Petry Vlhovej
Lepší pocit v obrovskom slalome
Celé roky platilo, že jej najväčšou zbraňou je slalom. Práve v ňom získala olympijské zlato v Pekingu a jej súboje so Shiffrinovou medzi krátkymi bránkami patrili k vrcholu ženského lyžovania. Pred novou sezónou však Vlhová prekvapila.
„Momentálne sa lepšie cítim v obrovskom slalome, na slalome ešte musím popracovať,“ priznala.
Jej nový tréner to vidí inak. Rakúšana Maria Rafetzedera predstavila v máji, predtým pôsobil vo fínskej reprezentácii, kde Eduarda Hallberga doviedol k prvým trom pódiám v kariére.
„Budem jej trochu oponovať. Ona hovorí, že má lepší pocit v obrovskom slalome, ale ja som spokojnejší so slalomom. Pred Söldenom budeme najbližších niekoľko dní opäť dosť tvrdo tlačiť a potom, dúfam, bude na rovnakej úrovni, akú má v hlave,“ povedal Rakúšan.
V sezóne je na programe dvanásť obrovských slalomov a desať slalomov.
Bez tlaku na výsledok
Vlhová od Söldenu nemá veľké očakávania. Vo Svetovom pohári nepretekala takmer tri roky a jedinou ostrou skúškou boli olympijské hry.
„Zlepšujem sa každou jazdou, ale musíme byť trpezliví, výkonnosť prichádza postupne a chce to čas,“ hovorí.
Prvé preteky tak budú predovšetkým odpoveď na otázku, kde sa po dlhej pauze nachádza.
Koleno drží, no úplne bez problémov nie je.
„Nebolí, za čo som veľmi vďačná, ale cítim tam istú nepohodu. Keď mám pred menštruáciou, je to veľmi náročné, lebo väz v kolene na to reaguje,“ priznala.
Česká expertka Klára Křížová pre Sportnet pripomenula, v čom bola Vlhová vždy výnimočná. „Ona išla vždy absolútne naplno, mala takú buldočiu povahu,“ povedala bývalá lyžiarka.
Strmá veža vo výške 3000 metrov
Sölden nie je miesto, kde by sa dalo do sezóny vkĺznuť pomaly. Štart je vo výške 3040 metrov nad morom, cieľ o 370 výškových metrov nižšie. Trať meria necelých 1200 metrov a v najstrmšej pasáži má sklon až 65 percent.
„Začína sa rovinou, potom prichádza obrovský padák, treba zmeniť štýl i taktiku. Potom je nekonečná rovina, kde to treba prehodiť druhýkrát,“ opísal v minulosti trať Matej Gemza.
Práve strmá stena v strednej časti je prvou veľkou skúškou zimy. Kto ju nezvládne, na rovine v spodnej časti už stratu nedobehne. Výška pritom robí svoje aj s dychom.
„Zjazdovka je ťažká, je to vysoko, takže sme trošku zadýchané, keď prídeme do cieľa,“ hovorila Vlhová.
Napriek tomu ju má rada. „Sölden sa mi páči a trať mi sedí. Mám rada náročné kopce, mám na to techniku i silu,“ priznala pred rokmi.
Zakliaty začiatok, potom séria pódií
Jej vzťah k rakúskemu ľadovcu sa však vyvíjal postupne. Prvé roky sa so Svetovým pohárom ešte len zoznamovala. V roku 2015 štartovala s číslom 68 a nedostala sa ani po druhý medzičas.
O rok neskôr prišiel zlom. S vysokým štartovým číslom 55 sa prebojovala na ôsme miesto a v druhom kole zajazdila najrýchlejší čas zo všetkých.
Na pódium si však musela počkať až do roku 2020. Odvtedy, keď v Söldene štartovala, vždy stála na stupňoch víťazov. Tretia bola v rokoch 2020, 2021 aj 2023. Ženské preteky v roku 2022 zrušili pre nepriaznivé počasie.
Petra Vlhová v Söldene
2014 – nekvalifikovala sa do 2. kola
2015 – nedokončila 1. kolo
2016 – 8. miesto
2017 – 16. miesto
2018 – nedokončila 2. kolo
2019 – 14. miesto
2020 – 3. miesto
2021 – 3. miesto
2022 - zrušené preteky
2023 - 3. miesto
2024 - neštartovala pre zranenie
2025 - neštartovala pre zranenie
Zvláštnosťou je, že ju v Söldene často trápili prvé kolá a výsledok zachraňovala až v druhom. V minulosti tiež hovorila, že má na Sölden smolu ešte pred štartom.
„Vždy sa mi tam pri rozjazdení čosi stane. Raz ma trafila tyčka do kolena, inokedy som si udrela bok,“ spomínala.
Glóbus obhajuje Rakúšanka
Najväčšia favoritka je domáca reprezentantka Julia Scheibová. Rakúšanka vlani v Söldene vyhrala a napokon si odniesla aj malý krištáľový glóbus za obrovský slalom. Istotu mala už po predposlednom podujatí v Aare.
V hodnotení disciplíny skončila druhá Švédka Sara Hectorová, tretia Švajčiarka Camille Rastová. Do boja o pódium môže zasiahnuť aj Novozélanďanka Alice Robinsonová, ktorá vlani vyhrala dva preteky v zámorí.
Pozornosť pútajú aj plány Mikaely Shiffrinovej. Držiteľka veľkého glóbusu ohlásila sezónu objavovania. Slalomy si vyberá a namiesto nich chce viac trénovať obrovský slalom a super-G.
Viacero veľkých mien však na štarte chýbať bude. Federica Brignoneová sa stále zotavuje po zlomenine nohy, Sofia Goggiová bojuje s následkami viróz. Lara Gutová-Behramiová, ktorá Vlhovú v Söldene pred troma rokmi o štrnásť stotín zdolala, v auguste ukončila kariéru.
Chýbať bude aj Valérie Grenierová, víťazka posledného obrovského slalomu minulej sezóny.