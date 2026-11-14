ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom v Levi, Svetový pohár LIVE (2. kolo)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dnes ide preteky slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Prvé slalomové preteky sezóny hostí fínske stredisko Levi.
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Druhé kolo je na programe od 13.00 hod. Vlhová vyštartovala na trať s číslom 15, preteky otvorila ako prvá Nemka Emma Aicherová.
Vlhovej patrí po prvom kole 14. priečka so stratou 1,44 sekundy na Nemku Emmu Aicherovú.
Druhá Lara Colturiová z Albánska má na líderku stratu 36 stotín, tretia je Zrinka Ljutičová s mankom 0,88 sekundy.
Kde sledovať Petru Vlhovú v slalome v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Fotogaléria: Petra Vlhová v slalome v Levi (Svetový pohár 2026/27)
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Levi 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
14.11.2026 o 13:00
Slalom žien, 2. kolo, Levi
Prebiehajúci
Prenos
9
Nasleduje Marion Chevrierová z Francúzska, ktorá si priniesla stratu na líderku z prvého kola +1.30.
10
Swennová-Larssonová predviedla čistú jazdu až do štvrtého sektoru, napriek tomu to stačí! Švédka je prvá s náskokom -0.41!
10
Pred nami je už desiatka najlepších, ktorú odštartovala Anna Swennová-Larssonová zo Švedska, ktorá v prvom kole stratila na líderku +1.32.
11
Lamureová zajazdila výborný tretí sektor, pričom prichádza do cieľa ako nová líderka s náskokom -0.24!
11
Na štarte je už pripravená Marie Lamureová z Francúzska.
12
Ģērmaneová strácala svoj náskok od prvého sektora a do cieľa prichádza druhá so stratou +0.42.
12
Nasleduje Dženifera Ģērmaneová z Lotyšska.
13
Hoffmanová mala problémy v treťom sektore, z ktorých sa ale zvládla dostať a do cieľa prichádza ako nová líderka s náskokom -0.49!
13
Na štarte je už pripravená Madison Hoffmanová z Austrálie.
14
Petra Vlhová zajazdila výborné prvé dva sektory, v treťom stratila, čo sa snažila dobehnúť v tom poslednom, nakoniec ale končí so stratou +0.21 a je priebežné štvrtá!
14
Pozornosť slovenských fanúšikov je zbystrená, Petra Vlhová štartuje svoju druhú jazdu. Držíme palce!
15
Slovinská reprezentantka zaváhala v treťom sektore a sľubne rozbehnutú jazdu končí v cieli so stratou +0.38, ktorá ju radí na štvrtú priečku.
15
Neja Dvorniková zo Slovinska je už pripravená a štartuje svoju jazdu v druhom kole.
Nasleduje krátka prestávka. Po nej nás bude čakať druhá polovica pretekárok. Na rad príde Neja Dvorniková a hneď po nej už Petra Vlhová.
16
V cieli je už aj Linggová, ktorá sa so stratou +0.68 radí na siedme miesto.
16
Zastúpenie v druhom kole má aj Lichtenštajnsko, pričom štartuje Charlotte Linggová.
17
Hectorová predviedla najrýchlejší posledný sektor a je novou líderkou! Jej náskok činí -0.07.
17
Pokračuje švédska zástupkyňa Sara Hectorová.
18
Hurtová predviedla dva najrýchlejšie sektory, následne ale v treťom spomalila aj pre problémy, vďaka ktorým stratila sekundu. Do cieľa prichádza na druhom mieste len so stratou +0.11!
18
Prichádza rad na Američanku A. J. Hurtovú, pričom sa už o chvíľu dočkáme aj slovenskej lyžiarky.
19
Della Meaová prichádza do cieľa, pričom stratila na aktuálnu líderku +0.60, čo ju radí na štvrté miesto.
19
Nasleduje Lara Della Meaová z Talianska, ktorá si na štarte zabudla zobrať číslo.
20
Česká lyžiarka predviedla dva najrýchlejšie sektory, sľubná jazda sa ale končí pádom! Veľká škoda pre Dubovskú.
20
Martina Dubovská odštartovala druhé kolo, pričom budeme držať palce aj českej reprezentantke so slovenskými koreňmi.
21
Výrazný tretí sektor McFarlaneovej uškodil, je až na ôsmej priečke so stratou +1.52.
21
Odštartovala nám už francúzska zástupkyňa, keď sa o priebežné prvenstvo pokúsi Caitlin McFarlaneová.
22
Americká lyžiarka je ale prvou, ktorá nedokončí druhé kolo, po čom sa jej špička vnútornej lyže zarezala do svahu. O'Brienová tak do cieľa už nepríde.
22
Nina O'Brienová je už pripravená na štarte, pričom v prvom kole stratila +2.26.
23
Solaová prichádza do cieľa, pričom jej strata činí +0.57, čo ju radí priebežne na tretiu pozíciu.
23
Nasleduje Beatrice Solaová z Talianska.
24
Aronssonová-Elfmanová mala sľubné prvé dva sektory, ten nasledujúci jej už ale výrazne nevyšiel a prichádza na poslednom mieste so stratou +1.61.
24
Na štarte je už pripravená Hanna Aronssonová-Elfmanová zo Švédska.
25
Höpliová prichádza do cieľa a je novou líderkou, keď prichádza s náskokom -0.42!
25
Na štarte je už pripravená Aline Höpliová zo Švajčiarska, ktorá si priniesla stratu +2.35 na líderskú pozíciu.
26
V cieli je už Gritschová, ktorá je piata so stratou +0.89.
26
Pokračuje Franziska Gritschová z Rakúska, ktorá bola na delenej pozícii.
26
Peterliniová je už v cieli so stratou +0.80, pričom je priebežne štvrtá.
26
Pokračuje Martina Peterliniová, ktorá si rozdelila 26. miesto spoločne s rakúskou pretekárkou, ktorá sa dostala na rovnakú pozíciu.
28
St-Germainová začala najrýchlejším sektorom, napriek tomu prichádza na druhom mieste so stratou +0.72.
28
Na štarte je už pripravená Laurence St-Germainová z Kanady, ktorá si prináša stratu +2.49.
29
Ringsová-Wannerová neprekoná Dürrovú, keď prichádza so stratou +0.74.
29
Pokračuje Valentina Ringsová-Wannerová z Rakúska, pričom začneme už porovnávať čas jednotlivých pretekárok.
30
Dürrová z Nemecka stanovila základný čas, ktorý je 1:55.33.
30
Odštartovalo nám druhé kolo, pričom Lena Dürrová štartuje a určí základný čas.
Pretekárky sú už pripravené, vrátane Petry Vlhovej, ktorá je usmiata a vyštartuje dnes so stratou +1.44.
Výsledky 1. kola postupujúcich pretekárok
1. Emma Aicherová (GER) 55,74
2. Lara Colturiová (ALB) +0,36
3. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,88
4. Camille Rastová (SUI) +1,02
5. Katharina Truppeová (AUT) +1,05
6. Katharina Huberová (AUT) +1,13
7. Cornelia Öhlundová (SWE) +1,17
8. Wendy Holdenerová (SUI) +1,20
9. Marion Chevrierová (FRA) +1,30
10. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,32
11. Marie Lamureová (FRA) +1,33
12. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +1,41
13. Madison Hoffmanová (AUS) +1,42
14. Petra Vlhová (SVK) +1,44
15. Neja Dvorniková (SLO) +1,61
16. Charlotte Linggová (LIE) +1,63
17. Sara Hectorová (SWE) +1,73
18. A. J. Hurtová (USA) +1,83
19. Lara Della Meaová (ITA) +1,86
20. Martina Dubovská (CZE) +1,97
21. Caitlin McFarlaneová (FRA) +2,23
22. Nina O'Brienová (USA) +2,26
23. Beatrice Solaová (ITA) +2,30
24. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,33
25. Aline Höpliová (SUI) +2,35
26. Franziska Gritschová (AUT) +2,47
26. Martina Peterliniová (ITA) +2,47
28. Laurence St-Germainová (CAN) +2,49
29. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT) +2,62
30. Lena Dürrová (GER) +2,70
1. Emma Aicherová (GER) 55,74
2. Lara Colturiová (ALB) +0,36
3. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,88
4. Camille Rastová (SUI) +1,02
5. Katharina Truppeová (AUT) +1,05
6. Katharina Huberová (AUT) +1,13
7. Cornelia Öhlundová (SWE) +1,17
8. Wendy Holdenerová (SUI) +1,20
9. Marion Chevrierová (FRA) +1,30
10. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,32
11. Marie Lamureová (FRA) +1,33
12. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +1,41
13. Madison Hoffmanová (AUS) +1,42
14. Petra Vlhová (SVK) +1,44
15. Neja Dvorniková (SLO) +1,61
16. Charlotte Linggová (LIE) +1,63
17. Sara Hectorová (SWE) +1,73
18. A. J. Hurtová (USA) +1,83
19. Lara Della Meaová (ITA) +1,86
20. Martina Dubovská (CZE) +1,97
21. Caitlin McFarlaneová (FRA) +2,23
22. Nina O'Brienová (USA) +2,26
23. Beatrice Solaová (ITA) +2,30
24. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,33
25. Aline Höpliová (SUI) +2,35
26. Franziska Gritschová (AUT) +2,47
26. Martina Peterliniová (ITA) +2,47
28. Laurence St-Germainová (CAN) +2,49
29. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT) +2,62
30. Lena Dürrová (GER) +2,70
Pozdravujem všetkých fanúšikov alpského lyžovania, vítam vás pri sledovaní prenosu z 2. kola slalomu žien. Dejiskom pretekov je fínske Levi.
To patrilo v posledných desiatich rokoch výhradne slovensko-americkej dvojici, keď sa z osemkrát radovala z víťazstva Mikaela Shiffrinová, šesťkrát zas Petra Vlhová. Práve slovenská lyžiarka sa predstaví vo svojom prvom slalomárskom vystúpení v rámci novej sezóny, pričom jej bude patriť štartovacie číslo 15.
To patrilo v posledných desiatich rokoch výhradne slovensko-americkej dvojici, keď sa z osemkrát radovala z víťazstva Mikaela Shiffrinová, šesťkrát zas Petra Vlhová. Práve slovenská lyžiarka sa predstaví vo svojom prvom slalomárskom vystúpení v rámci novej sezóny, pričom jej bude patriť štartovacie číslo 15.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.