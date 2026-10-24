ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v Söldene, Svetový pohár LIVE (2. kolo)

ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v rakúskom Söldene (2. kolo).
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v rakúskom Söldene (2. kolo). (Autor: TASR)
Sportnet|24. okt 2026 o 11:45
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Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu v rakúskom stredisku Sölden. Ako dopadne Petra Vlhová?

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dnes vstupuje do novej sezóny. Svetový pohár 2026/2027 odštartuje obrovským slalomom v rakúskom Söldene.

Vlhová sa vrátila do Svetového pohára po vyše dva a pol ročnej prestávke, v úvodnom kole sa umiestnila na skvelom 11. mieste. Druhé kolo sa začne o 13:30 h.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Petra Vlhová dnes - obrovský slalom, 2. kolo (Sölden 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2026/2027
24.10.2026 o 13:30
Obrovský slalom žien, 2. kolo, Sölden
Prebiehajúci
Prenos
12
Štartuje Zrinka Ljutićová.
13
Robinsonová so stratou +0.29 na 2. mieste.
13
Na trať mieri Alice Robinsonová.
14
Hurtová štvrtá.
14
Štartuje AJ Hurtová.
15
Gritschová s identickým časom ako Gąsienicová-Danielová. Obe teda máme na delenom druhom mieste.
15
Po krátkej prestávke uvidíme Franzisku Gritschovú.
Priebežné poradie

1. Asja Zenereová (ITA) 2:15,54
2. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +0,40
3. Elisabeth Bococková (USA) +0,90
4. Hilma Lövblomová (SWE) +0,93
5. Nina O'Brienová (USA) +0,97
6. Lara Della Meaová (ITA) +1,01
7. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +1,05
8. Wendy Holdenerová (SUI) +1,20
9. Lena Dürrová (GER) +1,25
10. Simone Wildová (SUI) +1,38
11. Stefanie Grobová (SUI) +1,43
12. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) +1,44
13. Vanessa Kasperová (SUI) +2,07
14. Alice Pazzagliaová (ITA) +2,86
15. Neja Dvorniková (SLO) +3,11
16
importantZenereová využila svoj náskok a napokon o štyri desatiny sekundy zdoláva Gąsienicovú-Danielovú.
16
Náskok už jednej sekundy bude mať na štarte Asja Zenereová.
17
Bococková so stratou pol sekundy na druhom mieste.
17
S náskokom -0.82 odštartuje Elisabeth Bococková.
18
Aronssonová-Elfmanová na 5. mieste.
18
Štartuje najvyššie číslo z prvého kola (46) – Hanna Aronssonová-Elfmanová
19
Dvornikovej jazda vôbec nevyšla a priebežne je dokonca posledná.
19
Náskok -0.64 pre Neju Dvornikovú.
20
Ani Loevblomová na Poľku nestačí, no je druhá.
20
S náskokom -0.61 odštartovala Hilma Loevblomová.
21
Gąsienicová-Danielová s ďalším skalpom. Weidleová-Winkelmannová je až ôsma.
21
Po nej sa predstaví Kira Weidleová-Winkelmannová.
22
O'Brienová na druhom mieste.
22
Štartuje Nina O'Brienová.
23
Pazzagliaovej jazda vôbec nevyšla a so stratou +2.46 je momentálne najpomalšia.
23
Odštartovala jej krajanka Alice Pazzagliaová.
24
Della Meaová so stratou +0.61 na druhom mieste.
24
S náskokom takmer pol sekundy odštartovala Lara Della Meaová.
25
Grobová zdoláva len Kasperovú.
25
Na trať mieri Stefanie Grobová.
26
Dürrová priebežne tretia.
26
Po nej sa predstaví Lena Dürrová.
27
Ani Holdenerová na Poľku nestačí. Stratila na ňu osem desatín sekundy.
27
Štartuje Wendy Holdenerová.
28
Wildová stratila takmer sekundu a ide tak na druhé miesto.
28
Po nej uvidíme Simone Wildovú.
29
importantGąsienicová-Danielová ide suverénne do čela. Kasperovú zdoláva o -1.67.
29
Prekonať sa ju pokúsi Maryna Gąsienicová-Danielová.
30
importantKasperová stanovuje základný čas 2:17.61.
30
Druhé kolo nám svojou jazdou otvorí Vanessa Kasperová.
Výsledky prvého kola

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:07,27
2. Sara Hectorová (SWE) +0,14
3. Camille Rastová (SUI) +0,37
4. Britt Richardsonová (CAN) +0,53
5. Paula Moltzanová (USA) +0,59
6. Lara Colturiová (ALB) +0,78
7. Estelle Alphandová (SWE) +1,01
8. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,17
9. Emma Aicherová (GER) +1,25
10. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,26
11. Petra Vlhová (SVK) +1,31
12. Zrinka Ljutićová (CRO) +1,34
13. Alice Robinsonová (NZL) +1,36
14. A. J. Hurtová (USA) +1,38
15. Franziska Gritschová (AUT) +1,48
16. Asja Zenereová (ITA) +1,50
17. Elisabeth Bococková (USA) +1,69
18. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +1,77
19. Neja Dvorniková (SLO) +1,87
20. Hilma Lövblomová (SWE) +1,90
21. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) +1,93
22. Nina O'Brienová (USA) +1,98
23. Alice Pazzagliaová (ITA) +2,00
24. Lara Della Meaová (ITA) +2,05
25. Stefanie Grobová (SUI) +2,17
26. Lena Dürrová (GER) +2,17
27. Wendy Holdenerová (SUI) +2,33
28. Simone Wildová (SUI) +2,40
29. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +2,51
30. Vanessa Kasperová (SUI) +2,54
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Sölden.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene.
Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene.
Vlhovej gratulovala aj Shiffrinová. Mikaela bola šťastná, že som šla dobre, prezradila
Nikola Černákovádnes 12:205
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