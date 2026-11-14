ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom v Levi, Svetový pohár LIVE (1. kolo)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dnes ide preteky slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Prvé slalomové preteky sezóny hostí fínske stredisko Levi.
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- Kde sledovať návrat Petry Vlhovej? (TV program)
Prvé kolo slalomu sa začne o 10.00 hod, druhé je na programe o tri hodiny neskôr od 13.00 hod.
Vlhová vyštartuje na trať s číslom 15, preteky otvorí ako prvá Nemka Emma Aicherová.
Kde sledovať Petru Vlhovú v slalome v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Petra Vlhová dnes - slalom, 1. kolo (Levi 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
14.11.2026 o 10:00
Slalom žien, 1. kolo, Levi
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Emma Aicherová (GER)
2. Lara Colturiová (ALB)
3. Katharina Truppeová (AUT)
4. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
5. Camille Rastová (SUI)
6. Paula Moltzanová (USA)
7. Wendy Holdenerová (SUI)
8. Sara Hectorová (SWE)
9. Marion Chevrierová (FRA)
10. Katharina Huberová (AUT)
11. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
12. Lena Dürrová (GER)
13. Andreja Slokarová (SLO)
14. Cornelia Öhlundová (SWE)
15. Petra Vlhová (SVK)
16. Lara Della Meaová (ITA)
17. Caitlin McFarlaneová (FRA)
18. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
19. Eliane Christenová (SUI)
20. Neja Dvorniková (SLO)
21. Laurence St-Germainová (CAN)
22. Martina Peterliniová (ITA)
23. Marie Lamureová (FRA)
24. Zrinka Ljutićová (CRO)
25. Lisa Hörhagerová (AUT)
26. Natalie Falchová (AUT)
27. Marta Rossettiová (ITA)
28. Clarisse Brecheová (FRA)
29. A. J. Hurtová (USA)
30. Nina O'Brienová (USA)
31. Martina Dubovská (CZE)
32. Logan Grosdidierová (USA)
33. Kjersti Moritzová (USA)
34. Anna Trockerová (ITA)
35. Giulia Vallerianiová (ITA)
36. Katie Hensienová (USA)
37. Alice Pazzagliaová (ITA)
38. Janine Mächlerová (SUI)
39. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
40. Franziska Gritschová (AUT)
41. Aline Höpliová (SUI)
42. Sarah Bennettová (CAN)
43. Emilia Mondinelliová (ITA)
44. Liv Moritzová (USA)
45. Moa Landströmová (SWE)
46. Leonie Raichová (AUT)
47. Amelia Smartová (CAN)
48. Nika Tomšičová (SLO)
49. Čisaki Maedaová (JPN)
50. Beatrice Solaová (ITA)
51. Selina Egloffová (SUI)
52. Giorgia Collombová (ITA)
53. Chiara Pogneauxová (FRA)
54. Kiki Alexanderová (CAN)
55. Marija Škanovová (AIN)
56. Charlotte Linggová (LIE)
57. Madison Hoffmanová (AUS)
58. Rosa Pohjolainenová (FIN)
59. Molly Butlerová (GBR)
60. Kiara Derksová (NED)
61. Justine Lamontagneová (CAN)
62. Carla Mijaresová Rufová (AND)
63. Aline Daniothová (SUI)
64. Phoebe Heaydonová (AUS)
65. Silja Koskinenová (FIN)
66. Jessica Hilzingerová (GER)
67. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
68. Annika Huntová (USA)
69. Doriane Escaneová (FRA)
70. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT)
71. Noa Szőllősová (ISR)
72. Nicole Goodová (SUI)
73. Zita Tóthová (HUN)
74. Bianca Bakke Westhoffová (NOR)
75. So-hi Kim (KOR)
76. Caterina Sinigoiová (SLO)
77. Kim Vanreuselová (BEL)
78. Anuk Brändliová (SUI)
79. Aniela Sawická (POL)
80. Anja Oplotniková (SLO)
81. Veera Alaniskaová (FIN)
82. Alexandra Skorochodovová (KAZ)
83. Aada Kantová (FIN)
84. Kia Suni (FIN)
85. Elisabeth Bococková (USA)
86. Nikolina Dragoljevićová (BIH)
1. Emma Aicherová (GER)
2. Lara Colturiová (ALB)
3. Katharina Truppeová (AUT)
4. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
5. Camille Rastová (SUI)
6. Paula Moltzanová (USA)
7. Wendy Holdenerová (SUI)
8. Sara Hectorová (SWE)
9. Marion Chevrierová (FRA)
10. Katharina Huberová (AUT)
11. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
12. Lena Dürrová (GER)
13. Andreja Slokarová (SLO)
14. Cornelia Öhlundová (SWE)
15. Petra Vlhová (SVK)
16. Lara Della Meaová (ITA)
17. Caitlin McFarlaneová (FRA)
18. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
19. Eliane Christenová (SUI)
20. Neja Dvorniková (SLO)
21. Laurence St-Germainová (CAN)
22. Martina Peterliniová (ITA)
23. Marie Lamureová (FRA)
24. Zrinka Ljutićová (CRO)
25. Lisa Hörhagerová (AUT)
26. Natalie Falchová (AUT)
27. Marta Rossettiová (ITA)
28. Clarisse Brecheová (FRA)
29. A. J. Hurtová (USA)
30. Nina O'Brienová (USA)
31. Martina Dubovská (CZE)
32. Logan Grosdidierová (USA)
33. Kjersti Moritzová (USA)
34. Anna Trockerová (ITA)
35. Giulia Vallerianiová (ITA)
36. Katie Hensienová (USA)
37. Alice Pazzagliaová (ITA)
38. Janine Mächlerová (SUI)
39. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
40. Franziska Gritschová (AUT)
41. Aline Höpliová (SUI)
42. Sarah Bennettová (CAN)
43. Emilia Mondinelliová (ITA)
44. Liv Moritzová (USA)
45. Moa Landströmová (SWE)
46. Leonie Raichová (AUT)
47. Amelia Smartová (CAN)
48. Nika Tomšičová (SLO)
49. Čisaki Maedaová (JPN)
50. Beatrice Solaová (ITA)
51. Selina Egloffová (SUI)
52. Giorgia Collombová (ITA)
53. Chiara Pogneauxová (FRA)
54. Kiki Alexanderová (CAN)
55. Marija Škanovová (AIN)
56. Charlotte Linggová (LIE)
57. Madison Hoffmanová (AUS)
58. Rosa Pohjolainenová (FIN)
59. Molly Butlerová (GBR)
60. Kiara Derksová (NED)
61. Justine Lamontagneová (CAN)
62. Carla Mijaresová Rufová (AND)
63. Aline Daniothová (SUI)
64. Phoebe Heaydonová (AUS)
65. Silja Koskinenová (FIN)
66. Jessica Hilzingerová (GER)
67. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
68. Annika Huntová (USA)
69. Doriane Escaneová (FRA)
70. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT)
71. Noa Szőllősová (ISR)
72. Nicole Goodová (SUI)
73. Zita Tóthová (HUN)
74. Bianca Bakke Westhoffová (NOR)
75. So-hi Kim (KOR)
76. Caterina Sinigoiová (SLO)
77. Kim Vanreuselová (BEL)
78. Anuk Brändliová (SUI)
79. Aniela Sawická (POL)
80. Anja Oplotniková (SLO)
81. Veera Alaniskaová (FIN)
82. Alexandra Skorochodovová (KAZ)
83. Aada Kantová (FIN)
84. Kia Suni (FIN)
85. Elisabeth Bococková (USA)
86. Nikolina Dragoljevićová (BIH)
Pozdravujem všetkých fanúšikov alpského lyžovania, vítam vás pri sledovaní prenosu z 1. kola slalomu žien. Dejiskom pretekov je fínske Levi.
To patrilo v posledných desiatich rokoch výhradne slovensko-americkej dvojici, keď sa z osemkrát radovala z víťazstva Mikaela Shiffrinová, šesťkrát zas Petra Vlhová. Práve slovenská lyžiarka sa predstaví vo svojom prvom slalomárskom vystúpení v rámci novej sezóny, pričom jej bude patriť štartovacie číslo 15.
To patrilo v posledných desiatich rokoch výhradne slovensko-americkej dvojici, keď sa z osemkrát radovala z víťazstva Mikaela Shiffrinová, šesťkrát zas Petra Vlhová. Práve slovenská lyžiarka sa predstaví vo svojom prvom slalomárskom vystúpení v rámci novej sezóny, pričom jej bude patriť štartovacie číslo 15.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.