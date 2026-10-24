ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v Söldene, Svetový pohár LIVE (1. kolo)

ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v rakúskom Söldene (1. kolo).
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v rakúskom Söldene (1. kolo). (Autor: TASR)
Sportnet|24. okt 2026 o 07:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu v rakúskom stredisku Sölden. Ako dopadne Petra Vlhová?

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dnes vstúpi do novej sezóny. Svetový pohár 2026/2027 odštartuje obrovským slalomom v rakúskom Söldene.

Prvé kolo obrovského slalomu sa začína o 10:00 h, Vlhová vyštartuje s číslom 18.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Petra Vlhová dnes - obrovský slalom, 1. kolo (Sölden 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2026/2027
24.10.2026 o 10:00
Obrovský slalom žien, 1. kolo, Sölden
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Sölden.

Konečne sme sa dočkali a po dlhej prestávke tu máme novú sezónu! Tú ženy otvoria už tradične v Söldene.

Skvelou správou pre všetkých slovenských fanúšikov je návrat Petry Vlhovej do kolotoča svetového pohára. Tú tak uvidíme na trati obrovského slalomu prvýkrát od osudných pretekov v Jasnej. Petra do prvého kola odštartuje s číslom 18.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v rakúskom Söldene (1. kolo).online
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v rakúskom Söldene (1. kolo).online
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v Söldene, Svetový pohár LIVE (1. kolo)
dnes 07:00
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