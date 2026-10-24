ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v Söldene, Svetový pohár LIVE (1. kolo)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dnes vstúpi do novej sezóny. Svetový pohár 2026/2027 odštartuje obrovským slalomom v rakúskom Söldene.
- Petra Vlhová a kompletný program Svetového pohára 2026/2027
- Kde sledovať návrat Petry Vlhovej? (TV program)
Prvé kolo obrovského slalomu sa začína o 10:00 h, Vlhová vyštartuje s číslom 18.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Petra Vlhová dnes - obrovský slalom, 1. kolo (Sölden 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
24.10.2026 o 10:00
Obrovský slalom žien, 1. kolo, Sölden
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Sölden.
Konečne sme sa dočkali a po dlhej prestávke tu máme novú sezónu! Tú ženy otvoria už tradične v Söldene.
Skvelou správou pre všetkých slovenských fanúšikov je návrat Petry Vlhovej do kolotoča svetového pohára. Tú tak uvidíme na trati obrovského slalomu prvýkrát od osudných pretekov v Jasnej. Petra do prvého kola odštartuje s číslom 18.
Konečne sme sa dočkali a po dlhej prestávke tu máme novú sezónu! Tú ženy otvoria už tradične v Söldene.
Skvelou správou pre všetkých slovenských fanúšikov je návrat Petry Vlhovej do kolotoča svetového pohára. Tú tak uvidíme na trati obrovského slalomu prvýkrát od osudných pretekov v Jasnej. Petra do prvého kola odštartuje s číslom 18.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.