Vlhová ohlásila nový začiatok. Chytila som život do vlastných rúk, tvrdí

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Petra Vlhová sa po vážnom zranení naplno vracia do súťažného kolotoča. Predstaví sa už v úvodných pretekoch sezóny, v obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Söldene 24. októbra.
"Vnímam to ako nový začiatok. Napokon som aj šťastná, že sa mi to stalo. Chytila som život dokopy do vlastných rúk, už nie je len o lyžovaní, ale aj o iných veciach a užívam si cestu, na ktorú sme sa vydali. Som úplne iný človek, ako pred zranením, neriešim, čo bude, žijem pre súčasnosť," povedala 30-ročná lyžiarka.
Rodáčka z Liptova, ktorá sa presťahovala do Bratislavy, potvrdila, že sa chce koncentrovať na technické disciplíny, slalom a obrovský slalom.
"Toto je náš plán, chcem ísť všetky slalomy a obrovské slalomy, ale pôjdeme krok po kroku a uvidíme, ako to pôjde, musím stále rešpektovať svoje telo. Momentálne sa lepšie cítim v obrovskom slalome, na slalome ešte musím popracovať," dodala.
O športových cieľoch a ambíciách hovorí Vlhová opatrne. "Zlepšujem sa každou jazdou, ale musíme byť trpezliví, výkonnosť prichádza postupne a chce to čas."
Má za sebou dve operácie
Vlhová sa zranila 20. januára 2024 v prvom kole obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej doma. Pri páde si vážne poranila pravé koleno a musela ísť na operáciu.
Zákrok podstúpila 5. februára na špecializovanej klinike Hospital du Valais vo Švajčiarsku pod vedením uznávaného odborníka Oliviera Siegrista. Čas návratu sa však postupne posúval, koleno stále bolelo a lyžiarka nebola pripravená na plnú záťaž.
V marci 2025 sa Vlhová podrobila ďalšej operácii, ktorá bola podľa nej nevyhnutná.
“Došla som do takého bodu, že som už nemala život. Nemohla som nič robiť, žiaden šport. Jediné, čo mi nerobilo problém, bola chôdza po rovine. Nemohla som bicyklovať, behať, lyžovať. Keď som niečo robila, tak ma to bolelo, opuchlo mi to,“ vysvetľovala.
VIDEO: Tlačová konferencia Vlhovej pred začiatkom sezóny
Nasledovali ďalšie mesiace rekonvalescencie. Vlhovci medzitým ukončili spoluprácu so švajčiarskym trénerom Maurom Pinim a na jeseň sa Petra vrátila na svahy už pod vedením Mateja Gemzu, ktorý predtým pôsobil v tíme ako asistent trénera.
Vlhová priznala, že dlhá vynútená pauza bola pre ňu mentálne veľmi náročná.
“Psychicky som na tom nebola vôbec dobre. Zakaždým, keď ma niekto videl, tak hovoril, ako skvelo vyzerám, aká som šťastná. Pritom bolo moje vnútro rozbité na márne kúsky. Celé to obdobie ma naučilo mať seba na prvom mieste a verím, že ma to len posilní,“ vravela.
Prvú súťaž od zranenia absolvovala na zimnej olympiáde vo februári 2026 v Cortine d'Ampezzo. Štartovala v tímovej kombinácii, kde vypadla v slalomovej časti približne v polovici trate.
V klasickom slalome o týždeň neskôr obsadila 20. miesto so stratou 3,60 s na víťaznú Mikaelu Shiffrinovú a 2,10 s na striebornú Camille Rastovú.
Nový tréner ju príjemne prekvapil
Do novej sezóny už ide pod vedením nového trénera, Rakúšana Maria Rafetzedera.
"Dostala som na neho kontakt, že by mal byť voľný, lebo vo Fínsku by mal končiť. Zareagoval hneď pozitívne, čo ma príjemne prekvapilo," reagovala Vlhová.
"Poznal som Petru už predtým, sledoval som preteky. Bol som šťastný, keď sa ozvala. Mal som dobrý pocit už z prvých kempov, boli sme lyžiarsky naladení na rovnakej vlne a to ostatné príde," povedal Rakúšan.
Vlhová predĺžila kontrakt so svojim generálnym partnerom, známou slovenskou stávkovou spoločnosťou.
Súčasťou seriálu Svetového pohára budú po troch rokoch opäť aj preteky v Jasnej, kde sa uskutoční 23. januára obrovský slalom a 24. januára slalom.
Majstrovstvá sveta 2027 sa uskutočnia v prvej polovici februára vo švajčiarskej Crans-Montane.