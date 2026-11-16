O Vlhovú sa nebojím. Vráti sa tam, kde bola pred zranením, tvrdí prvá šampiónka z Levi

Petra Vlhová sa po takmer troch rokoch vrátila vo Svetovom pohári aj do slalomového kolotoča. Vo fínskom Levi v minulosti šesťkrát vyhrala, no tentoraz sa musela uspokojiť so 16. miestom.
Jej jazdy boli podobné. Ukázali, že v niektorých úsekoch už teraz patrí k najlepším, no zároveň odhalili nedostatky, na ktorých musí pracovať.
"O Petru sa nebojím. Som si istá, že sa vráti tam, kde bola pred zranením. Bol to pre ňu dobrý začiatok a určite aj v strmých úsekoch bude časom silná," hovorí bývalá fínska lyžiarka TANJA POUTIAINENOVÁ.
Vlhová skončila na 16. mieste, pričom po pretekoch povedala, že je spokojná. Ako vy hodnotíte jej umiestnenie?
Myslím si, že to zvládla dobre. Úprimne, nečakala som, že bude atakovať pódium alebo niečo podobné. Sama viem, že návrat po zranení je vždy náročný a Petra sa vracia po naozaj dlhom období.
Videli sme, že na rovine lyžovala výborne a tiež sme videli tú strmú pasáž, kde jej chýbalo sebavedomie, aké mala pred troma rokmi.
Základy však má a keď absolvuje viac pretekov na odlišných zjazdovkách, som si istá, že sa môže znova vrátiť do najlepšej päťky.
Ako ste spomenuli, Vlhovej jazdy by sa dali rozdeliť na dve polovice. Očakávali ste, že práve v strmej časti sa bude trápiť?
Bolo jasné, že to bude dôležité miesto. Podmienky boli náročné a trať ľadová. Keďže som bola priamo v Levi, trať som chodila pozerať každý deň.
Myslím si, že tento kopec nie je najľahší pre návrat po zranení, no Petra odviedla aj vzhľadom na ľadové podmienky dobrú prácu.
Pamätám si, že keď som sa ja vrátila po zranení kolena, tak som prvé dva slalomy ani nedokončila. Aj preto je jej návrat vydarený.
Petra veľa hovorila o sebavedomí. Je to aktuálne jej hlavný problém?
Určite. Keď vám chýba sebavedomie, chýba vám aj sila na to, aby ste na náročných svahoch mohli ísť úplne naplno. Stále máte pocit, že musíte niečo kontrolovať, čo sa prejaví na čase v cieli.
Ale o Petru sa nebojím. Som si istá, že sa vráti tam, kde bola pred zranením. Bol to pre ňu dobrý začiatok a určite aj v strmých úsekoch bude časom silná.
Ďalší slalom sa uskutoční už v sobotu v rakúskom Gurgli. Ako veľmi sa môže Slovenka zlepšiť za sedem dní od pretekov v Levi?
Absolvuje ďalšie tréningy a môže sa zlepšiť aj mentálne. Urobila prvý krok, opakujem, že v ťažkých podmienkach. Teraz sa môže posunúť ďalej. V Gurgli bude silnejšia a elitná desiatka môže byť reálny cieľ.
Myslíte si, že sa v tejto sezóne vráti medzi nasadenú sedmičku slalomárok alebo bude dokonca bojovať o stupne víťaziek?
Po zranení je prvý rok zvyčajne akýmsi "rokom návratu" a až druhá sezóna je silná. Na otázku však odpoviem – áno. Myslím si, že je to možné.
Stále sme iba na začiatku sezóny a jej forma bude stúpať. Takže, kto vie? Možno v neskoršej časti sezóny ju uvidíme v najlepšej trojke.
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Čo hovoríte v Levi na novú šampiónku Emmu Aicherovú?
Po rokoch, keď vyhrávali len Petra s Mikaelou Shiffrinovou, je dobré mať novú víťazku. Emma lyžuje veľmi dobre a je úžasné, že jazdí všetky disciplíny - slalom, obrovský slalom, super-G aj zjazd.
Pokiaľ zostane v tejto sezóne zdravá a udrží si túto výkonnosť, určite je najväčšou favoritkou na zisk veľkého krištáľového glóbusu.
Prekvapila vás v sobotu nejaká pretekárka, pozitívne alebo negatívne?
Či ma niekto prekvapil... Zrinka! Zrinka Ljutičová predviedla skvelý výkon a po nevydarenej sezóne bolo pekné ju vidieť opäť v slalomovej forme. Aj s vysokým číslom si takmer vybojovala pódium.
Na záver, ako si spomínate na váš triumf v Levi v roku 2004? Boli ste vôbec prvou víťazkou v tomto stredisku v rámci Svetového pohára.
Bolo to moje prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, ktorý sa premiérovo konal vo Fínsku. Bolo to niečo špeciálne. Dodnes je to jedna z najkrajších spomienok na moju kariéru, hoci ubehlo už viac ako 20 rokov.