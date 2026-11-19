Rovinky v Levi zvládla takmer tak dobre ako za starých čias. Problémy prišli na strmine. Petra Vlhová tam v oboch kolách stratila približne sekundu. V sobotu ju čaká svah, kde je strmých úsekov ešte viac.
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Druhý slalom sezóny Svetového pohára sa jazdí v rakúskom Gurgli. Pre Vlhovú je to neznámy svah. Ženy tu prvýkrát súťažili v novembri 2024, v čase, keď už slovenská lyžiarka bojovala so zraneným kolenom po páde v Jasnej.
Jedna z najstrmších tratí v seriáli
Trať Kirchenkar v Hochgurgli zaraďujú medzi najstrmšie trate vo Svetovom pohári. Štartuje sa vo výške 2475 metrov, cieľ je o 210 metrov nižšie a trať meria len 548 metrov.
Priemerný sklon je 38,3 percenta, v najstrmšom mieste dosahuje 62 percent. Organizátori ju radi porovnávajú so Schladmingom, kde má známa trať nočného slalomu maximálny sklon 52 percent.
Svetový pohár v Gurgli 2026
Sobota, 21. novembra:
Slalom ženy - 1. kolo 10:30, 2. kolo 13:30
Nedeľa, 22. novembra:
Slalom muži - 1. kolo 10:30, 2. kolo 13:30
/priamy prenos vysielajú stanice STRV Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/
Svetový pohár sa na Kirchenkare prvýkrát jazdil v novembri 2023. Mužský slalom vtedy vyhral Rakúšan Manuel Feller.
Zjazdovka leží nad hranicou lesa. Výhľad je krásny, no keď sa zatiahne, lyžiarky môžu mať problém s viditeľnosťou.
„Trať bola naozaj intenzívna,“ opísal ju bývalý britský slalomár Dave Ryding, ktorý je ambasádorom strediska.
Na rovine rýchla, na strmine zaváhala
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa do Svetového pohára vrátila 24. októbra obrovským slalomom v Söldene, 1008 dní po páde v Jasnej. Slalomový návrat si načasovala do Levi, kde v kariére šesťkrát vyhrala.
Tentoraz z toho bolo 16. miesto. Po prvom kole bola štrnásta so stratou 1,44 sekundy na Aicherovú. V hornej, rovinatejšej časti trate patrila k najrýchlejším, v strmine však stratila takmer sekundu.
V druhom kole sa to zopakovalo. Na strmine jej chýbala dravosť, urobila chybu a mala 19. najrýchlejší čas druhého kola. Celkovo zaostala za víťazkou o 2,43 sekundy.
„Som veľmi spokojná, som späť aj v slalome a užila som si to. Bolo to trošku náročnejšie, pretože dnešné podmienky boli ťažké. Aj tak sa veľmi teším, i keď si uvedomujem, že som v prvom aj druhom kole urobila chybu na tej strmine,“ povedala Vlhová pre JOJ Šport.
Sama priznala, že jej ešte chýba istota. „V takýchto podmienkach, na takomto ľade si ešte nie som taká istá, potrebujem viac času. Viem, že dokážem byť v niektorých úsekoch veľmi rýchla, teraz je to o tom byť v pretekárskom móde, trénovať a veriť tomu procesu.“
„Ten ľad bol trochu šmykľavý. Potrebujem viac času, aby aj technika bola lepšia,“ doplnila.
Nervozitu pred prvým slalomom po takmer troch rokoch nezakrývala. „Nervozita tam je a ide o to, ako vás to ovplyvní. Ja som sa s tým snažila pracovať a myslím si, že som to zvládla. Tak, ako v Söldene, tak aj tu nám to ukázalo, že som na správnej ceste a musíme ďalej pracovať.“
Desať percent navyše
Experti v televíznych štúdiách hľadali, prečo strácala práve na strmine. Bývalá britská lyžiarka Charlie Guestová si všimla detail v technike.
„Pri vjazde do strmej pasáže sa jej horná časť tela trochu pootočila. A práve tu potrebujete podať najlepší výkon, tých desať percent navyše,“ povedala pre TNT Sports.
Jej kolega Matt Chilton bol zhovievavejší. „Vlhová je stále v procese návratu. Ešte je pred ňou dlhá cesta, aby sa vrátila na vrchol svojej formy, ale prvé náznaky sú sľubné.“
Podobne to videl aj bývalý rakúsky slalomár Thomas Sykora. „V každom prípade to môžeme považovať za kvalitné preteky pri jej slalomovom návrate,“ zhodnotil pre ORF.
Vlhová sama cítila, kde je problém, už po prvom kole. „V tej strmej časti som bola trošku pasívna, trošku tuhá. Cítila som, že nejdem dobre a tam sa odrazila aj tá strata,“ povedala pre JOJ Šport.
Chýba jej sebavedomie
Prvá víťazka slalomu v Levi Tanja Poutiainenová v rozhovore pre Sportnet poukázala najmä na hlavu.
„Videli sme, že na rovine lyžovala výborne, a tiež sme videli tú strmú pasáž, kde jej chýbalo sebavedomie, aké mala pred troma rokmi. Keď vám chýba sebavedomie, chýba vám aj sila na to, aby ste na náročných svahoch mohli ísť úplne naplno. Stále máte pocit, že musíte niečo kontrolovať, čo sa prejaví na čase v cieli,“ vysvetlila bývalá fínska lyžiarka.
O Vlhovú sa však nebojí. „Som si istá, že sa vráti tam, kde bola pred zranením. Stále sme iba na začiatku sezóny a jej forma bude stúpať. Absolvuje ďalšie tréningy a môže sa zlepšiť aj mentálne. V Gurgli bude silnejšia a elitná desiatka môže byť reálny cieľ.“
Expertka JOJ Šport Jana Wollnerová priznala, že čakala viac a verila v umiestnenie v elitnej desiatke. Do Gurglu sa však pozerá s nádejou. „Vie, že strmina jej robí problém, takže môže trénovať v takýchto podmienkach a zlepšiť sa.“
Tréner: Na tréningu je niekedy neuveriteľná
Podobne situáciu vidí aj jej rakúsky tréner Mario Rafetzeder, ktorý tím vedie od mája. Predtým dva roky pracoval s fínskou reprezentáciou a stál aj pri prelomovej sezóne Eduarda Hallberga.
Štart v Söldene bol podľa neho súčasťou plánu. Slalomový návrat si Vlhová cielene načasovala do Levi, kde v minulosti šesťkrát vyhrala. Najskôr si však chcela vyskúšať obrovský slalom.
„Preto nedávno štartovala v Söldene, aby sa opäť dostala do rytmu Svetového pohára a necítila tu zbytočnú nervozitu,“ vysvetlil Rafetzeder pre Yle Sporten.
Rafetzeder priznal, že výkony jeho zverenkyne zatiaľ kolíšu. „Ťažko povedať, kde sa momentálne nachádzame. Niekedy je na tréningu neuveriteľná, no na druhý deň môže byť trochu nestabilná a nedosiahne rovnakú úroveň.“
Expertka JOJ Šport Jana Wolnerová si napriek tomu myslí, že Vlhová vie, na čom má pracovať. „Vie, že strmina jej robí problém, takže môže trénovať v takýchto podmienkach a zlepšiť sa.“
V Gurgli to však bude ťažšie. Strmý úsek nie je len jednou pasážou trate, Kirchenkar je strmý takmer celý.
V Levi jej pomáhali skúsenosti, trať pozná naspamäť. V Gurgli bude musieť každú bránku spoznávať až pri obhliadke.
Shiffrinová vynechá Gurgl
V Gurgli sa doteraz jazdili dva ženské slalomy a oba vyhrala Mikaela Shiffrinová. Pódium bolo v rokoch 2024 aj 2025 rovnaké: za Američankou skončili Lara Colturiová a Camille Rastová. Švajčiarka Wendy Holdenerová bola vždy štvrtá.
Vlani Shiffrinová vyhrala o 1,23 sekundy pred Colturiovou. Najrýchlejšia bola v oboch kolách a pripísala si 103. víťazstvo vo Svetovom pohári.
Tentoraz na štarte nebude. Najlepšia slalomárka minulej zimy, ktorá vyhrala deväť z desiatich slalomov, vynechala aj Levi. Slalomovú sezónu začne až 29. novembra v Killingtone.
Favoritkami sú preto lyžiarky z vrchu poradia v Levi. Nemka Emma vyhrala prvý slalom v kariére. Druhá skončila Colturiová so stratou 43 stotín a tretia Rakúšanka Katharina Truppeová (+0,50 s).
Colturiová má na Gurgl dobré spomienky. Práve tu v roku 2024 prvýkrát v kariére stála na pódiu vo Svetovom pohári a odvtedy na ňom v Gurgli nechýbala. Do Rakúska prichádza ako jedna z najväčších kandidátok na víťazstvo.