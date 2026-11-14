VIDEO: Druhá jazda za polárnym kruhom. Pozrite si jazdu Vlhovej v 2. kole slalomu

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas slalomu v Levi 2026.
Fotogaléria (14)
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas slalomu v Levi 2026. (Autor: REUTERS)
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Sportnet|14. nov 2026 o 13:42
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Slovenská lyžiarka dokončila v Levi prvý slalom Svetového pohára od januára 2024.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová úspešne dokončila obe kolá slalomu v obľúbenom fínskom stredisku Levi, kde v kariére dokázala už 10-krát stáť na pódiu a šesť razy sa tešila z celkového triumfu.

Po úvodnej jazde, na ktorú nastúpila až ako 15. v poradí, obsadila 13. miesto stratou 1,44 sekundy na vedúcu Nemku Emmu Aicherovú. Celkovo skončila na 16. pozícii. Zvíťazila práve talentovaná 23-ročná rodáčka zo švédskeho mesta Sundsvall pri neúčasti americkej kráľovnej Mikaely Shiffrinovej.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole

Na druhej priečke skončila Albánka Lara Colturiová so stratou 0,43 sekundy, tretia bola Rakúšanka Katharina Truppeová (+0,50 s). Štvrtá pozícia patrila znovuzrodenej Chorvátke Zrinke Ljutičovej (+0,83 s). (+1,05 s), piata Švédke Anne Swennovej-Larssonovej (+1,08 s) a elitnú desiatku uzatvorila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,92 s).

Fotogaléria: Petra Vlhová v slalome v Levi (Svetový pohár 2026/27)
Petra Vlhová pred 1. kolo slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
14 fotografií
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Katharina Truppeová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Emma Aicherová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Anna Swennová Larssonová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Lara Colturiová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Osvetlená zjazdovka pred pretekmi slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku LeviMartina Peterliniová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Cornelia Oehlundová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Neja Dvorniková počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Hanna Aronsson Elfmanová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.

Tridsaťjedenročná Liptáčka si vyskúšala slalom Svetového pohára prvýkrát od 16. januára 2024, teda po 1 033 dňoch, keď sa v Jasnej zranila v obrovskom slalome. V prvých pretekoch tejto sezóny získala Liptáčka osem bodov za 23. miesto v obrovskom slalome v Söldene, hoci po 1. kole bola na 11. pozícii.

Vlhová mala po druhom medzičase 2. kola sľubný náskok, ktorý stratila v tretej strmej časti, rovnako ako v úvodnej jazde a napokon obsadila 16. miesto, za ktoré získala 15 bodov.

S výkonom je však napriek tomu spokojná. "Som späť aj v slalome. Užila som si to, bolo to trochu náročnejšie aj pre podmienky. Veľmi sa teším, aj keď som veľmi chybovala na strmine v oboch kolách, no tak to vyšlo. Viem, že dokážem byť rýchla v nejakých úsekoch, už to len pretaviť do pretekárskeho módu," povedala Vlhová pre televíziu JOJ Šport.

"Musím trénovať a veriť procesu. Nebola som veľmi nervózna, pracovala som na tom, aby to neovplyvnilo môj výkon. Treba myslieť na to, kde som bola a kde sa nachádzam, takáto je realita. Sme na správnej ceste a je to len o čase a pretekárskom rytme. Chýba mi technika, no tá prichádza každým dňom a tréningom, potrebujem viac času," pokračovala.

"Verím, že každé preteky budem mať lepší pocit, čaká ma dlhá cesta, ale užívam si to a teším sa. Vidíme, kde sme a kde sú ostatné baby. Budeme na tom pracovať, no ja sa sústredím sama na seba," dodala v živom vysielaní po 2. kole slalomu vo fínskom Levi.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po slalome vo fínskom Levi 2026.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po slalome vo fínskom Levi 2026.
Vlhová mala skvelé aj veľmi slabé úseky. Expertka priznala, že čakala lepší výsledok
Miroslav Kováčikdnes 15:45
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