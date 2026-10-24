VIDEO: Vlhová sa zlepšiť nedokázala. Pozrite si jej jazdu v 2. kole obrovského slalomu

Petra Vlhová
Fotogaléria (23)
Petra Vlhová (Autor: REUTERS)
Sportnet, SITA|24. okt 2026 o 14:37
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Slovenská lyžiarka sa po návrate do Svetového pohára umiestnila v tretej desiatke.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v sobotu vrátila do pretekov Svetového pohára.

Po prvom kole figurovala na 11. priečke, v druhom však po chybe v strednej časti trate stratila a v konečnom poradí klesla o dvanásť pozícií.

Dosiahla súhrnný čas 2:16,90 minúty a na víťaznú Američanku Paulu Moltzanovú stratila 2,08 sekundy. Do hodnotenia Svetového pohára v sezóne 2026/2027 získala osem bodov.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole

Vlhová sa na štart pretekov Svetového pohára postavila prvýkrát od 20. januára 2024, keď si pri páde v domácej Jasnej vážne zranila koleno.

V Söldene nastúpila so štartovým číslom 18 a v úvodnom kole dosiahla čas 1:08,58 minúty. Na vtedy vedúcu Shiffrinovú stratila 1,31 sekundy, čo jej stačilo na 11. miesto a bezpečný postup medzi tridsiatku najlepších.

V druhom kole sa Slovenke už nepodarilo nadviazať na výkon z úvodnej jazdy. Po chybe v strednej časti náročnej trate postupne strácala čas a do cieľa prišla na priebežnom 14. mieste.

Napokon jej patrila 23. priečka, keď v druhej jazde dosiahla čas 1:08,32 minúty. Jej druhé kolo bolo o 1,36 sekundy pomalšie než jazda víťaznej Moltzanovej.

Fotogaléria: Petra Vlhová v obrovskom slalome v Söldene (Svetový pohár 2026/27)
Petra Vlhová pred pretekmi Svetového pohára Söldene
Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
23 fotografií
Petra Vlhová na trati počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v SöldeneUnited States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)Croatia's Zrinka Ljutic concentrates at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Switzerland's Camille Rast starts an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)United States' Mikaela Shiffrin concentrates at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)United States' Mikaela Shiffrin smiles at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Sweden's Estelle Alphand competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Italy's Asja Zenere competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Italy's Lara Della Mea competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Italy's Lara Della Mea competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Albania's Lara Colturi competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Germany's Lena Duerr competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Sweden's Sara Hector competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Canada's Britt Richardson competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)United States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Austria's Julia Scheib competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)New Zealand's Alice Robinson competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene.
Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene.
Iní by to vzdali. Vlhová je špeciálny typ človeka, lyžovanie potrebuje takých ľudí, hovorí Hospová
Nikola Černákováteraz
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