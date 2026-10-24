VIDEO: Vlhová sa zlepšiť nedokázala. Pozrite si jej jazdu v 2. kole obrovského slalomu

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v sobotu vrátila do pretekov Svetového pohára.
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Po prvom kole figurovala na 11. priečke, v druhom však po chybe v strednej časti trate stratila a v konečnom poradí klesla o dvanásť pozícií.
Dosiahla súhrnný čas 2:16,90 minúty a na víťaznú Američanku Paulu Moltzanovú stratila 2,08 sekundy. Do hodnotenia Svetového pohára v sezóne 2026/2027 získala osem bodov.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole
Vlhová sa na štart pretekov Svetového pohára postavila prvýkrát od 20. januára 2024, keď si pri páde v domácej Jasnej vážne zranila koleno.
V Söldene nastúpila so štartovým číslom 18 a v úvodnom kole dosiahla čas 1:08,58 minúty. Na vtedy vedúcu Shiffrinovú stratila 1,31 sekundy, čo jej stačilo na 11. miesto a bezpečný postup medzi tridsiatku najlepších.
V druhom kole sa Slovenke už nepodarilo nadviazať na výkon z úvodnej jazdy. Po chybe v strednej časti náročnej trate postupne strácala čas a do cieľa prišla na priebežnom 14. mieste.
Napokon jej patrila 23. priečka, keď v druhej jazde dosiahla čas 1:08,32 minúty. Jej druhé kolo bolo o 1,36 sekundy pomalšie než jazda víťaznej Moltzanovej.