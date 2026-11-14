VIDEO: Prvý slalom po takmer troch rokoch. Pozrite si jazdu Vlhovej v 1. kole v Levi

Petra Vlhova.
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Petra Vlhova. (Autor: TASR/AP)
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Sportnet|14. nov 2026 o 10:43
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Slovenská lyžiarka sa v Levi postavila na štart slalomu Svetového pohára prvýkrát od januára 2024.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou prvú jazdu v slalome Svetového pohára od januára 2024.

Vo fínskom Levi išla na trať ako pätnásta, tesne po Švédke Cornelii Öhlundovej. Po svojom pokuse sa zaradila na priebežné 11. miesto so stratou 1,44 sekundy na vedúcu Nemku Emmu Aicherovú. Druhé kolo začína o 13:00.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v prvom kole

Po dlhodobom zranení kolena má za sebou tri slalomové jazdy na olympiáde v Taliansku. Jednu absolvovala v tímovej kombinácii a dve v klasickom slalome, v ktorom obsadila 20. miesto.

V Levi má oproti olympiáde lepšiu kondíciu aj výhodnejšie štartové číslo. „Je pekné byť späť v Levi. Moje spomienky sú naozaj krásne a dokonca aj bývame v hoteli, kde som väčšinou bývala, keď som tu vyhrávala,“ povedala pred pretekmi pre JOJ Šport.

„Peťa ho má v podstate v DNA, takže verím, že to pôjde rýchlejšie a nabudúce urobíme väčšiu radosť,“ povedal o slalome asistent trénera Matej Gemza.

Fotogaléria: Petra Vlhová v slalome v Levi (Svetový pohár 2026/27)
Petra Vlhová pred 1. kolo slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
10 fotografií
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Katharina Truppeová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Emma Aicherová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Anna Swennová Larssonová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Lara Colturiová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Lights illuminate the course ahead of an alpine ski, women's World Cup slalom, in Levi, Finland, Saturday, Nov. 14, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhova.
Petra Vlhova.
VIDEO: Prvý slalom po takmer troch rokoch. Pozrite si jazdu Vlhovej v 1. kole v Levi
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