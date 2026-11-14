VIDEO: Prvý slalom po takmer troch rokoch. Pozrite si jazdu Vlhovej v 1. kole v Levi

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou prvú jazdu v slalome Svetového pohára od januára 2024.
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Vo fínskom Levi išla na trať ako pätnásta, tesne po Švédke Cornelii Öhlundovej. Po svojom pokuse sa zaradila na priebežné 11. miesto so stratou 1,44 sekundy na vedúcu Nemku Emmu Aicherovú. Druhé kolo začína o 13:00.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v prvom kole
Po dlhodobom zranení kolena má za sebou tri slalomové jazdy na olympiáde v Taliansku. Jednu absolvovala v tímovej kombinácii a dve v klasickom slalome, v ktorom obsadila 20. miesto.
V Levi má oproti olympiáde lepšiu kondíciu aj výhodnejšie štartové číslo. „Je pekné byť späť v Levi. Moje spomienky sú naozaj krásne a dokonca aj bývame v hoteli, kde som väčšinou bývala, keď som tu vyhrávala,“ povedala pred pretekmi pre JOJ Šport.
„Peťa ho má v podstate v DNA, takže verím, že to pôjde rýchlejšie a nabudúce urobíme väčšiu radosť,“ povedal o slalome asistent trénera Matej Gemza.