VIDEO: Vlhová je späť. Pozrite si jej jazdu v 1. kole obrovského slalomu v Söldene

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. okt 2026 o 11:26
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Slovenská lyžiarka v Söldene bez problémov postúpila do 2. kola obrovského slalomu.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v sobotu vrátila do pretekov Svetového pohára.

Po vyše dva a pol ročnej pauze obsadila v prvom kole obrovského slalomu v Söldene 11. miesto so stratou 1,31 sekundy na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú.

Organizátori posunuli štart úvodného kola o 30 minút. Prácu na svahu im pridalo viac ako 15 cm čerstvého snehu, ktorý napadol v noci.

Vlhová išla na trať so štartovým číslom osemnásť a predviedla plynulú jazdu. Vďaka nej sa predstaví aj v druhom kole, ktoré je na programe o 13.30 h.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v prvom kole

Vlhovej jazdu pozitívne hodnotila bývalá slovenská zjazdárka Veronika Valette Zuzulová. „Nie je to vôbec zlé, strata nie je veľká. Prvé tri pretekárky sú odskočené, ale za nimi sú pretekárky tesne pri sebe,“ povedala.

„Jednoznačne je to iná Petra ako na olympiáde, ale myslím si, že dokáže ísť ešte lepšie. V druhom kole sa ešte uvoľní a uvidíme úplne inú Petru ako v prvom. Klobúk dole, výborná jazda,“ doplnila.

Nepríjemný štart do sezóny na domácom ľadovci Rettenbach postretol obhajkyňu celkového prvenstva v „obráku“ Juliu Scheibovú.

Dvadsaťosemročná Rakúšanka bola na trati ako druhá po Novozélanďanke Alice Robinsonovej a po druhom úseku mala už takmer sekundový náskok. Krátko po ňom však zavadila o bránku, ktorá ju katapultovala k zemi.

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Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene.
Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene.
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