Akoby nikdy neodišla, žasla Britka nad Vlhovej štartom. Na ľade však opatrnosť nefunguje

"Kde inde sa vrátiť k slalomu ako v Levi, kde dosiahla množstvo úspechov," ohlásil pred jazdou Petry Vlhovej komentátor ORF Thomas König.
V cieli ju už čakalo množstvo fanúšikov, ktorí ju oduševnene povzbudzovali. Ruchové mikrofóny zachytili, ako kričali: "Petra, Petra."
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Aj z ich podpory ťažila 31-ročná Liptáčka, ktorá sa po takmer troch rokoch postavila vo Svetovom pohári na štart najtechnickejšej disciplíny.
Za polárnym kruhom štartovala Vlhová ako posledná zo žrebovanej pätnástky a hoci druhá časť trate nebola taká vydarená, ako by si sama predstavovala, po prvom kole jej patrí 14. miesto.
V úvode to rozbalila
Vlhová začala výborne a v rovinatej pasáži pripomenula časy, keď na zjazdovke Levi Black dosiahla poltucet slalomových víťazstiev.
Zo všetkých pretekárok mala najlepší druhý sektor, vďaka čomu v polovici trate zaostávala za Emmou Aicherovou len o šesť stotín sekundy.
"Po hrozivom zranení v Jasnej a dlhom čase bez súťaženia sa Petra vracia do Levi s obrovskou motiváciou a v prvých 20 bránach to poriadne rozbalila," vravel komentátor TNT Sports Matt Chilton.
"Akoby nikdy neodišla. Výborne zvláda terénne vlny, dvíha kolená a v hornej časti dokáže zatlačiť do terénu," žasla bývalá lyžiarka Charlie Guestová.
Pocity nadšenia mierne opadli po následnom prejazde strmou časťou, v ktorej nabrala Vlhová sekundovú stratu na nemeckú líderku.
Hoci práve v týchto častiach zvykla dominovať, spomenutý súťažný výpadok sa podpísal na tom, že pri jej mene svietili červené čísla.
"V hornej časti bola naozaj fantastická, ale v strmine, kde sa nachádzali zradné a zľadovatené bránky jej chýbalo viac sebavedomia.
Bojovala najmä v niektorých ľavotočivých oblúkoch, ale celkovo môže byť spokojná," doplnila Guestová pre britskú televíziu.
Cítila, že strminu nejde dobre
Podobne hodnotil výkon Vlhovej aj bronzový slalomár zo ZOH 1998 v Nagane Thomas Sykora, ktorý je dnes expertom rakúskej ORF.
"V hornej časti vyzerala jej jazda veľmi dobre, Petra bola veľmi obratná. Samozrejme, potrebuje ešte trochu viac pretekárskej praxe, najmä v slalome.
Miernejšiu pasáž zvládla skvele, predviedla pekný, plynulý pohyb. V strmine musela trochu bojovať, no v závere sa jej podarilo vrátiť do dobrého rytmu," zhodnotil víťaz deviatich slalomov Svetového pohára.
Samotná Petra Vlhová mala zmiešané pocity. Veľmi sa teší, že môže vo Fínsku opäť lyžovať, no tiež vie, že jej jazda mala dva rozdielne polčasy.
"Rovina bola celkom fajn, ale v strmej časti som bola trochu pasívna a tuhá. Cítila som, že nejdem dobre, čo sa odzrkadlilo aj na strate.
Poradie je však tesné a všetko je možné. Viem, kde som urobila chyby a kde sa môžem zlepšiť. Nepremýšľam nad pódiom. Chcem len urobiť všetko tak, ako mám," povedala Vlhová pre JOJ Šport.
Postúpila aj druhá Liptáčka
Bývalá slovenská lyžiarka Jana Wolnerová takisto vyzdvihla skvelý štart Vlhovej, no dodala, že jej tím čaká v sezóne ešte veľa práce.
"Mala vynikajúci štart, ale aj veľmi zlú strmú časť. Ešte si tam toľko neverí, čo sa môže zmeniť po niekoľkých pretekoch. Na ľade opatrnosť nefunguje.
Myslím si však, že v druhom kole uvidíme v Petrinom podaní lepšiu jazdu a môže sa posunúť vyššie," dodala expertka JOJ Športu.
Napokon sa Vlhovej strata na víťazku prvého kola Emmu Aicherovú zastavila na 1,44 sekundy. Na tretiu Zrinku Ljutičovú stráca 56 stotín.
"So stratou menšou ako sekunda a pol vyslala Vlhová jasný odkaz: Každým tréningom je lepšia a lepšia," dodal komentátor König.
Do najlepšej dvadsiatky sa dostala aj ďalšia lyžiarka, ktorá vyrastala na Liptove. Martina Dubovská zašla so štartovým číslom 31 fantasticky úvodný sektor, v ktorom bola najlepšia zo všetkých.
Česká reprezentantka však podobne ako Vlhová nabrala stratu v strmej časti, ale s odstupom 1,98 sekundy s prehľadom postúpila do druhého kola.
Najväčšou senzáciou 1. kola bola Austrálčanka s číslom 57 Madison Hoffmanová, ktorá zašla o dve stotiny sekundy rýchlejšie než Vlhová, a tak bude v druhom kole útočiť z trinástej pozície.