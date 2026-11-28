Lyžiari dnes idú preteky super-G v rámci Svetového pohára 2026/2027. Prvé preteky v superobrovskom slalome sezóny hostí americké stredisko Copper Mountain.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Super-G dnes (Copper Mountaint 2026, zjazdové lyžovanie, muži, LIVE, sobota, Svetový pohár, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
28.11.2026 o 19:45
SuperG mužov, Copper Mountain
Plánovaný
Prenos
Startovní listina
1. Jan Zabystřan (CZE)
2. Marco Schwarz (AUT)
3. Mattia Casse (ITA)
4. Daniel Hemetsberger (AUT)
5. Fredrik Møller (NOR)
6. Franjo von Allmen (SUI)
7. Dominik Paris (ITA)
8. Vincent Kriechmayr (AUT)
9. Stefan Rogentin (SUI)
10. Stefan Babinsky (AUT)
11. Marco Odermatt (SUI)
12. Cyprien Sarrazin (FRA)
13. Giovanni Franzoni (ITA)
14. Raphael Haaser (AUT)
15. Alexis Monney (SUI)
16. Nils Allegre (FRA)
17. Guglielmo Bosca (ITA)
18. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
19. Christof Innerhofer (ITA)
20. Ryan Cochran-Siegle (USA)
21. Simon Jocher (GER)
22. Matthieu Bailet (FRA)
23. Cameron Alexander (CAN)
24. Miha Hrobat (SLO)
25. River Radamus (USA)
26. Lukas Feurstein (AUT)
27. James Crawford (CAN)
28. Kyle Negomir (USA)
29. Stefan Eichberger (AUT)
30. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
31. Atle Lie McGrath (NOR)
32. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
33. Marco Kohler (SUI)
34. Brodie Seger (CAN)
35. Gino Caviezel (SUI)
36. Jeffrey Read (CAN)
37. Lenz Hächler (SUI)
38. Benno Brandis (GER)
39. Manuel Traninger (AUT)
40. Isaiah Nelson (USA)
41. Raphael Lessard (CAN)
42. Alessio Miggiano (SUI)
43. Sam Alphand (FRA)
44. Felix Monsen (SWE)
45. Sam Morse (USA)
46. Charles Gamel Seigneur (FRA)
47. Justin Murisier (SUI)
48. Max Perathoner (ITA)
49. Bryce Bennett (USA)
50. Adrien Fresquet (FRA)
51. Blaise Giezendanner (FRA)
52. Tollef Haugen (NOR)
53. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
54. Erik Arvidsson (USA)
55. Nils Alphand (FRA)
56. Martin Čater (SLO)
57. Ander Mintegui (ESP)
58. Simen Sellæg (NOR)
59. Nicolo Molteni (ITA)
60. Nejc Naraločnik (SLO)
61. Luis Vogt (GER)
62. Andreas Ploier (AUT)
63. Aksel Lindenmeyr (USA)
64. Juhan Luik (EST)
65. Patrick Kenney (USA)
66. Patrick Feurstein (AUT)
67. Tiziano Gravier (ARG)
68. Maximilian Laughland (GBR)
69. Aaron Pedimina (CRO)
1. Jan Zabystřan (CZE)
2. Marco Schwarz (AUT)
3. Mattia Casse (ITA)
4. Daniel Hemetsberger (AUT)
5. Fredrik Møller (NOR)
6. Franjo von Allmen (SUI)
7. Dominik Paris (ITA)
8. Vincent Kriechmayr (AUT)
9. Stefan Rogentin (SUI)
10. Stefan Babinsky (AUT)
11. Marco Odermatt (SUI)
12. Cyprien Sarrazin (FRA)
13. Giovanni Franzoni (ITA)
14. Raphael Haaser (AUT)
15. Alexis Monney (SUI)
16. Nils Allegre (FRA)
17. Guglielmo Bosca (ITA)
18. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
19. Christof Innerhofer (ITA)
20. Ryan Cochran-Siegle (USA)
21. Simon Jocher (GER)
22. Matthieu Bailet (FRA)
23. Cameron Alexander (CAN)
24. Miha Hrobat (SLO)
25. River Radamus (USA)
26. Lukas Feurstein (AUT)
27. James Crawford (CAN)
28. Kyle Negomir (USA)
29. Stefan Eichberger (AUT)
30. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
31. Atle Lie McGrath (NOR)
32. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
33. Marco Kohler (SUI)
34. Brodie Seger (CAN)
35. Gino Caviezel (SUI)
36. Jeffrey Read (CAN)
37. Lenz Hächler (SUI)
38. Benno Brandis (GER)
39. Manuel Traninger (AUT)
40. Isaiah Nelson (USA)
41. Raphael Lessard (CAN)
42. Alessio Miggiano (SUI)
43. Sam Alphand (FRA)
44. Felix Monsen (SWE)
45. Sam Morse (USA)
46. Charles Gamel Seigneur (FRA)
47. Justin Murisier (SUI)
48. Max Perathoner (ITA)
49. Bryce Bennett (USA)
50. Adrien Fresquet (FRA)
51. Blaise Giezendanner (FRA)
52. Tollef Haugen (NOR)
53. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
54. Erik Arvidsson (USA)
55. Nils Alphand (FRA)
56. Martin Čater (SLO)
57. Ander Mintegui (ESP)
58. Simen Sellæg (NOR)
59. Nicolo Molteni (ITA)
60. Nejc Naraločnik (SLO)
61. Luis Vogt (GER)
62. Andreas Ploier (AUT)
63. Aksel Lindenmeyr (USA)
64. Juhan Luik (EST)
65. Patrick Kenney (USA)
66. Patrick Feurstein (AUT)
67. Tiziano Gravier (ARG)
68. Maximilian Laughland (GBR)
69. Aaron Pedimina (CRO)
Pořadí SP
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 200 b
2. Loïc Meillard (SUI) 151 b
3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 113 b
4. Eirik Hystad Solberg (NOR) 112 b
5. Clément Noël (FRA) 104 b
6. Fabian Ax Swartz (SWE) 90 b
7. Tanguy Nef (SUI) 82 b
8. Alex Vinatzer (ITA) 81 b
9. Samuel Kolega (CRO) 69 b
10. Paco Rassat (FRA) 62 b
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 200 b
2. Loïc Meillard (SUI) 151 b
3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 113 b
4. Eirik Hystad Solberg (NOR) 112 b
5. Clément Noël (FRA) 104 b
6. Fabian Ax Swartz (SWE) 90 b
7. Tanguy Nef (SUI) 82 b
8. Alex Vinatzer (ITA) 81 b
9. Samuel Kolega (CRO) 69 b
10. Paco Rassat (FRA) 62 b
Loňský závod v Coloradu rozhodovaly setiny. Marco Odermatt zajel čas 1:07,70, druhý Vincent Kriechmayr ztratil osm setin a třetí Raphael Haaser třináct. Do jedné sekundy se vešlo šestnáct lyžařů. Právě Odermatt, Kriechmayr a Haaser pak ve stejném pořadí uzavřeli i celkové hodnocení disciplíny. Švýcar získal malý křišťálový glóbus za super-G počtvrté v řadě a letos může jako první muž přidat pátý titul za sebou.
Zabystřan v Copper Mountain bodoval už před rokem. S Italem Mattiou Cassem se podělil o 26. místo, na vítězného Marca Odermatta ztratil 1,29 sekundy a připsal si prvních pět bodů tehdejší sezony. O tři týdny později ve Val Gardeně téhož soupeře porazil o 22 setin a jako první český muž vyhrál závod Světového poháru v alpském lyžování. Zimu zakončil v hodnocení super-G dvanáctý se 163 body.
V září absolvoval dva sjezdy Jihoamerického poháru v chilské La Parvě, kde skončil čtvrtý a jedenáctý. Závěr přípravy si naplánoval na americkém sněhu. „Tam to mám rád. Když se povede sníh a bude ten klasický državý americký, tak za to budu rád,“ řekl před sezonou o Copper Mountain.
V září absolvoval dva sjezdy Jihoamerického poháru v chilské La Parvě, kde skončil čtvrtý a jedenáctý. Závěr přípravy si naplánoval na americkém sněhu. „Tam to mám rád. Když se povede sníh a bude ten klasický državý americký, tak za to budu rád,“ řekl před sezonou o Copper Mountain.
Příjemný sobotní večer, vítejte u online přenosu ze Světového poháru v alpském lyžování! První rychlostní závod mužů v nové sezoně hostí americké Copper Mountain. Na trati West Encore se pojede super-G, o jehož výsledku rozhodne jediná jízda. Začínáme v 19:45 českého času a české barvy bude hájit Jan Zabystřan.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:45.