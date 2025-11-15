ONLINE: 2. kolo slalomu žien v Levi dnes, Svetový pohár LIVE

LEVI. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo fínskom stredisku Levi pretekmi druhého kola slalomu žien.
Lyžiarky súťažia v úvodnom slalom sezóny. Po prvom kole je na čele Američanka Mikaela Shiffrinová.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Levi 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
15.11.2025 o 13:00
Slalom žien, 2. kolo, Levi
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien novej sezóny 2025/26. Dejiskom pretekov je fínske Levi.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
