ONLINE: 2. kolo slalomu žien v Levi dnes, Svetový pohár LIVE

ONLINE: 2. kolo slalomu žien dnes v Levi
ONLINE: 2. kolo slalomu žien dnes v Levi (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. nov 2025 o 11:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu žien vo fínskom stredisku Levi.

LEVI. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo fínskom stredisku Levi pretekmi druhého kola slalomu žien.

Lyžiarky súťažia v úvodnom slalom sezóny. Po prvom kole je na čele Američanka Mikaela Shiffrinová.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Levi 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
15.11.2025 o 13:00
Slalom žien, 2. kolo, Levi
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien novej sezóny 2025/26. Dejiskom pretekov je fínske Levi.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.

Petra Vlhová.
