Lyžiarky dnes idú preteky slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Preteky hostí americké stredisko Killington.
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Prvé kolo pretekov štartovalo o 17.00 hod, druhé je na programe o tri hodiny neskôr od 20.00 hod.
Po prvom kole je na líderskej pozícii domáca hviezda Mikaela Shiffrinová.
Pretekov sa pôvodne mala zúčastniť aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová, no rozhodla sa, že niektoré preteky v rámci sezóny vynechá.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom dnes, 2. kolo (Killington 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, nedeľa, Svetový pohár, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
29.11.2026 o 19:30
Slalom žien, 2. kolo, Killington
Plánovaný
Prenos
Světový pohár v alpském lyžování žen v americkém Killingtonu má před sebou druhý závod, kterým je slalom. V tomto přenosu se budeme věnovat druhému kolu, k němuž přineseme podrobnosti po skončení kola prvního. O postup do elitní třicítky bude usilovat také Martina Dubovská.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:30.