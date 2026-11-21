Lyžiarku dnes išli preteky slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Druhé slalomové preteky sezóny hostilo rakúske stredisko Gürgl.
Druhé kolo bolo na programe od 13.30 hod. Najlepšiu pozíciu si zajazdila Švédka Anna Swennová Larsonnová.
Fotogaléria: Slalom žien v Gürgl (1.+2. kolo)
Pretekov sa pôvodne mala zúčastniť aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová, no rozhodla sa, že niektoré preteky v rámci sezóny vynechá.
Zjazdové lyžovanie ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom dnes, 2. kolo (Gürgl 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
21.11.2026 o 13:30
Slalom žien, 2. kolo, Gurgl
VÍTĚZKA: L. Colturiová (ALB)
Ukončený
Prehľad
Konečné pořadí:
1. Lara Colturiová (ALB) 1:45,47
2. Sara Hectorová (SWE) +0,27
3. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +0,30
4. A. J. Hurtová (USA) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,93
6. Camille Rastová (SUI) +0,93
7. Zrinka Ljutićová (CRO) +1,03
8. Emma Aicherová (GER) +1,05
9. Lara Della Meaová (ITA) +1,06
10. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +1,11
11. Marion Chevrierová (FRA) +1,20
12. Lena Dürrová (GER) +1,45
13. Paula Moltzanová (USA) +1,72
14. Caitlin McFarlaneová (FRA) +1,93
15. Selina Egloffová (SUI) +1,98
16. Katie Hensienová (USA) +2,02
17. Eliane Christenová (SUI) +2,04
18. Neja Dvorniková (SLO) +2,15
19. Aline Höpliová (SUI) +2,25
20. Martina Dubovská (CZE) +2,70
21. Cornelia Öhlundová (SWE) +2,74
22. Charlotte Linggová (LIE) +2,80
23. Liv Moritzová (USA) +3,05
24. Marie Lamureová (FRA) +3,55
Nina O'Brienová (USA) DNF
Natalie Falchová (AUT) DNF
Giulia Vallerianiová (ITA) DNF
Nika Tomšičová (SLO) DNF
Katharina Truppeová (AUT) DNF
Emilia Mondinelliová (ITA) DNF
Průběžné pořadí (22/30)::
1. Camille Rastová (SUI) 1:46,40
2. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,10
3. Emma Aicherová (GER) +0,12
4. Marion Chevrierová (FRA) +0,27
5. Lena Dürrová (GER) +0,52
6. Paula Moltzanová (USA) +0,79
7. Selina Egloffová (SUI) +1,05
8. Katie Hensienová (USA) +1,09
9. Eliane Christenová (SUI) +1,11
10. Neja Dvorniková (SLO) +1,22
Průběžné pořadí (15/30)::
1. Camille Rastová (SUI) 1:46,40
2. Selina Egloffová (SUI) +1,05
3. Katie Hensienová (USA) +1,09
4. Neja Dvorniková (SLO) +1,22
5. Aline Höpliová (SUI) +1,32
6. Martina Dubovská (CZE) +1,77
7. Charlotte Linggová (LIE) +1,87
8. Liv Moritzová (USA) +2,12
9. Marie Lamureová (FRA) +2,62
Pořadí po 1. kole::
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,45
6. A. J. Hurtová (USA) +0,55
7. Sara Hectorová (SWE) +0,61
8. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,71
9. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,74
10. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
11. Paula Moltzanová (USA)
12. Eliane Christenová (SUI)
13. Emma Aicherová (GER)
14. Lena Dürrová (GER)
15. Cornelia Öhlundová (SWE)
16. Emilia Mondinelliová (ITA)
17. Aline Höpliová (SUI)
18. Camille Rastová (SUI)
19. Katharina Truppeová (AUT)
20. Selina Egloffová (SUI)
21. Nika Tomšičová (SLO)
22. Neja Dvorniková (SLO)
23. Giulia Vallerianiová (ITA)
24. Natalie Falchová (AUT)
25. Nina O'Brienová (USA)
26. Katie Hensienová (USA)
27. Liv Moritzová (USA)
28. Charlotte Linggová (LIE)
28. Marie Lamureová (FRA)
30. Martina Dubovská (CZE)
1. Lara Colturiová (ALB) 1:45,47
2. Sara Hectorová (SWE) +0,27
3. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +0,30
4. A. J. Hurtová (USA) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,93
6. Camille Rastová (SUI) +0,93
7. Zrinka Ljutićová (CRO) +1,03
8. Emma Aicherová (GER) +1,05
9. Lara Della Meaová (ITA) +1,06
10. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +1,11
11. Marion Chevrierová (FRA) +1,20
12. Lena Dürrová (GER) +1,45
13. Paula Moltzanová (USA) +1,72
14. Caitlin McFarlaneová (FRA) +1,93
15. Selina Egloffová (SUI) +1,98
16. Katie Hensienová (USA) +2,02
17. Eliane Christenová (SUI) +2,04
18. Neja Dvorniková (SLO) +2,15
19. Aline Höpliová (SUI) +2,25
20. Martina Dubovská (CZE) +2,70
21. Cornelia Öhlundová (SWE) +2,74
22. Charlotte Linggová (LIE) +2,80
23. Liv Moritzová (USA) +3,05
24. Marie Lamureová (FRA) +3,55
Nina O'Brienová (USA) DNF
Natalie Falchová (AUT) DNF
Giulia Vallerianiová (ITA) DNF
Nika Tomšičová (SLO) DNF
Katharina Truppeová (AUT) DNF
Emilia Mondinelliová (ITA) DNF
Průběžné pořadí (22/30)::
1. Camille Rastová (SUI) 1:46,40
2. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,10
3. Emma Aicherová (GER) +0,12
4. Marion Chevrierová (FRA) +0,27
5. Lena Dürrová (GER) +0,52
6. Paula Moltzanová (USA) +0,79
7. Selina Egloffová (SUI) +1,05
8. Katie Hensienová (USA) +1,09
9. Eliane Christenová (SUI) +1,11
10. Neja Dvorniková (SLO) +1,22
Průběžné pořadí (15/30)::
1. Camille Rastová (SUI) 1:46,40
2. Selina Egloffová (SUI) +1,05
3. Katie Hensienová (USA) +1,09
4. Neja Dvorniková (SLO) +1,22
5. Aline Höpliová (SUI) +1,32
6. Martina Dubovská (CZE) +1,77
7. Charlotte Linggová (LIE) +1,87
8. Liv Moritzová (USA) +2,12
9. Marie Lamureová (FRA) +2,62
Pořadí po 1. kole::
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,45
6. A. J. Hurtová (USA) +0,55
7. Sara Hectorová (SWE) +0,61
8. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,71
9. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,74
10. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
11. Paula Moltzanová (USA)
12. Eliane Christenová (SUI)
13. Emma Aicherová (GER)
14. Lena Dürrová (GER)
15. Cornelia Öhlundová (SWE)
16. Emilia Mondinelliová (ITA)
17. Aline Höpliová (SUI)
18. Camille Rastová (SUI)
19. Katharina Truppeová (AUT)
20. Selina Egloffová (SUI)
21. Nika Tomšičová (SLO)
22. Neja Dvorniková (SLO)
23. Giulia Vallerianiová (ITA)
24. Natalie Falchová (AUT)
25. Nina O'Brienová (USA)
26. Katie Hensienová (USA)
27. Liv Moritzová (USA)
28. Charlotte Linggová (LIE)
28. Marie Lamureová (FRA)
30. Martina Dubovská (CZE)
Prenos
Konečné pořadí
1. Lara Colturiová (ALB) 1:45,47
2. Sara Hectorová (SWE) +0,27
3. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +0,30
4. A. J. Hurtová (USA) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,93
6. Camille Rastová (SUI) +0,93
7. Zrinka Ljutićová (CRO) +1,03
8. Emma Aicherová (GER) +1,05
9. Lara Della Meaová (ITA) +1,06
10. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +1,11
11. Marion Chevrierová (FRA) +1,20
12. Lena Dürrová (GER) +1,45
13. Paula Moltzanová (USA) +1,72
14. Caitlin McFarlaneová (FRA) +1,93
15. Selina Egloffová (SUI) +1,98
16. Katie Hensienová (USA) +2,02
17. Eliane Christenová (SUI) +2,04
18. Neja Dvorniková (SLO) +2,15
19. Aline Höpliová (SUI) +2,25
20. Martina Dubovská (CZE) +2,70
21. Cornelia Öhlundová (SWE) +2,74
22. Charlotte Linggová (LIE) +2,80
23. Liv Moritzová (USA) +3,05
24. Marie Lamureová (FRA) +3,55
Nina O'Brienová (USA) DNF
Natalie Falchová (AUT) DNF
Giulia Vallerianiová (ITA) DNF
Nika Tomšičová (SLO) DNF
Katharina Truppeová (AUT) DNF
Emilia Mondinelliová (ITA) DNF
1. Lara Colturiová (ALB) 1:45,47
2. Sara Hectorová (SWE) +0,27
3. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +0,30
4. A. J. Hurtová (USA) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,93
6. Camille Rastová (SUI) +0,93
7. Zrinka Ljutićová (CRO) +1,03
8. Emma Aicherová (GER) +1,05
9. Lara Della Meaová (ITA) +1,06
10. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +1,11
11. Marion Chevrierová (FRA) +1,20
12. Lena Dürrová (GER) +1,45
13. Paula Moltzanová (USA) +1,72
14. Caitlin McFarlaneová (FRA) +1,93
15. Selina Egloffová (SUI) +1,98
16. Katie Hensienová (USA) +2,02
17. Eliane Christenová (SUI) +2,04
18. Neja Dvorniková (SLO) +2,15
19. Aline Höpliová (SUI) +2,25
20. Martina Dubovská (CZE) +2,70
21. Cornelia Öhlundová (SWE) +2,74
22. Charlotte Linggová (LIE) +2,80
23. Liv Moritzová (USA) +3,05
24. Marie Lamureová (FRA) +3,55
Nina O'Brienová (USA) DNF
Natalie Falchová (AUT) DNF
Giulia Vallerianiová (ITA) DNF
Nika Tomšičová (SLO) DNF
Katharina Truppeová (AUT) DNF
Emilia Mondinelliová (ITA) DNF
V Gurglu to dnes stálo za to! Lara Colturiová (ALB) potvrdila roli favoritky a poprvé v kariéře ovládla závod Světového poháru. Za ní se seřadila dvojice Švédek – Sara Hectorová a Anna Swennová-Larssonová.
Druhé kolo dost ovlivnila nerovnost na trati, která se objevila u jedné z červených bran v úvodním sektoru. Celkově převážně kvůli ní vypadlo šest závodnic.
České fanoušky musí těšit posun Martiny Dubovské. Ta se vyhoupla o deset příček na povedené 20. místo.
Druhé kolo dost ovlivnila nerovnost na trati, která se objevila u jedné z červených bran v úvodním sektoru. Celkově převážně kvůli ní vypadlo šest závodnic.
České fanoušky musí těšit posun Martiny Dubovské. Ta se vyhoupla o deset příček na povedené 20. místo.
Konec závodu.
30
Albánie má svou první vítězku závodu Světového poháru! Anna Swennová-Larssonová (SWE) přes menší chybičky dokázala udržet rytmus a v součtu se řadí na třetí pozici za krajanku Hectorovou.
29
Dvacetiletá Lara Colturiová (ALB) ukázala, že jednou z největších favoritek dnešního závodu není náhodou. Čas 1:45,47 a průběžné vedení! Druhá jízda byla třetí nejrychlejší, v součtu jí to ale stačilo.
Sara Hectorová (SWE) má jistou bednu! Na startu už čekají pouze Lara Colturiová (ALB) a Anna Swennová-Larssonová (SWE).
28
Překvapení se nekoná ani v případě Lary Della Meaové (ITA). Po většinu času ztrácela a dovezla do cíle ztrátu 0,79 s. Střídá Lotyšku na sedmé pozici.
27
Dženifera Ģērmaneová (LAT) zajela jedno z těch pomalejších druhých kol, nestačila v něm ani na Dubovskou. Spokojit se musí s průběžným sedmým místem.
26
Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) ukázala, že první kolo nebylo náhodou. Ztráta 0,66 s řadí mladou Švédku na třetí příčku.
25
A. J. Hurtová (USA) bojovala. V souboji s Hectorovou nakonec neuspěla, chybělo dvanáct setin.
24
Sara Hectorová (SWE) zajela famózní druhé kolo. Předvedla druhou nejrychlejší jízdu a v součtu obou časů putuje do průběžného vedení.
23
Jedna chyba za druhou. Caitlin McFarlaneová (FRA) dovezla do cíle ztrátu jedné sekundy, putuje tak na průběžné sedmé místo.
Průběžné pořadí (22/30):
1. Camille Rastová (SUI) 1:46,40
2. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,10
3. Emma Aicherová (GER) +0,12
4. Marion Chevrierová (FRA) +0,27
5. Lena Dürrová (GER) +0,52
6. Paula Moltzanová (USA) +0,79
7. Selina Egloffová (SUI) +1,05
8. Katie Hensienová (USA) +1,09
9. Eliane Christenová (SUI) +1,11
10. Neja Dvorniková (SLO) +1,22
1. Camille Rastová (SUI) 1:46,40
2. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,10
3. Emma Aicherová (GER) +0,12
4. Marion Chevrierová (FRA) +0,27
5. Lena Dürrová (GER) +0,52
6. Paula Moltzanová (USA) +0,79
7. Selina Egloffová (SUI) +1,05
8. Katie Hensienová (USA) +1,09
9. Eliane Christenová (SUI) +1,11
10. Neja Dvorniková (SLO) +1,22
22
Dora Ljutićová (CRO) dobře nastoupila. Začala ztrácet ve třetím sektoru, a přestože v závěru pořádně zabrala, tak svou ztrátu stlačila jen na jednu desetinu.
21
Marion Chevrierová (FRA) byla po úvodních dvou sektorech v zelených číslech. Dále se už v nich nedokázala držet, se ztrátou 0,27 s je momentálně třetí.
20
Nechybělo mnoho a Paula Moltzanová (USA) vypadla z tratě. Ustála to a do cíle dovezla čtvrtý nejrychlejší čas. Škoda pro Američanku, bez tohoto zaváhání by mohla klidně jít do vedení.
19
Eliane Christenová (SUI) vedoucí pozici své krajanky neohrozila. Ztráta přesahuje jednu sekundu a řadí ji na šestou příčku.
18
Emma Aicherová (GER) dlouho jela na úrovni vedoucí Rastové. Pak přišlo zaváhání v jedné z posledních branek, která ji pravděpodobně stála průběžně vedení. V současnosti se musí spokojit s druhým místem.
17
Lena Dürrová (GER) je až druhá! Němka chytila dobrý rytmus až v samotném závěru. V cíli ztráta 0,52 s.
16
Cornelia Öhlundová (SWE) nevyužila lepší viditelnosti na trati. Do cíle přijela s mankem 1,81 s, Martina Dubovská byla o čtyři setiny rychlejší.
Průběžné pořadí 15/30:
1. Camille Rastová (SUI) 1:46,40
2. Selina Egloffová (SUI) +1,05
3. Katie Hensienová (USA) +1,09
4. Neja Dvorniková (SLO) +1,22
5. Aline Höpliová (SUI) +1,32
6. Martina Dubovská (CZE) +1,77
7. Charlotte Linggová (LIE) +1,87
8. Liv Moritzová (USA) +2,12
9. Marie Lamureová (FRA) +2,62
1. Camille Rastová (SUI) 1:46,40
2. Selina Egloffová (SUI) +1,05
3. Katie Hensienová (USA) +1,09
4. Neja Dvorniková (SLO) +1,22
5. Aline Höpliová (SUI) +1,32
6. Martina Dubovská (CZE) +1,77
7. Charlotte Linggová (LIE) +1,87
8. Liv Moritzová (USA) +2,12
9. Marie Lamureová (FRA) +2,62
15
Tak jsem to zakřikl. Emilia Mondinelliová (ITA) vypadla v červené bráně před prvním zlomem.
14
Vypadá to, že závodnice si už dávají na zmíněnou bránu o poznání větší pozor. Aline Höpliová (SUI) ale nepodala ideální výkon. Se ztrátou 1,32 s jde na páté místo, tedy hned před Martinu Dubovskou.
13
Camille Rastová (SUI) předvedla s přehledem nejlepší jízdu druhého kola! Svůj náskok na krajanku Egloffovou navýšila na fantastických 1,05 s.
12
Jedna z červených bran v úvodním sektoru je opravdu zakletá. Skončila v ní i Katharina Truppeová (AUT).
11
Selina Egloffová (SUI) zvládla projet tratí v zelených číslech a s časem 1:47,45 střídá Hensienovou na vedoucí příčce.
10
Nika Tomšičová (SLO) se řadí mezi závodnice, které nedokončily druhé kolo. Stejně jako Falchová a Vallerianiová nedorazila ani na první mezičas.
9
Teď už se diváci v cíli dočkali. Neja Dvorniková (SLO) prohospodařila svůj náskok a se ztrátou 0,13 s jde na druhou příčku.
8
Další výpadek! Giulia Vallerianiová (ITA) skončila v podobném místě jako Falchová.
7
Taktéž u Natalie Falchové (AUT) budou svítit písmena „DNF“. U Dubovské bude posun výsledkovou listinou více než znatelný.
6
Nina O'Brienová (USA) druhé kolo nedokončí a je bez bodů. Tvrdý pád na zadní partie, naštěstí bez zranění.
5
Katie Hensienová (USA) sesadila Dubovskou z křesla pro průběžně vedoucí závodnici. S časem 1:37,49 míří na první pozici.
4
Liv Moritzová (USA) se do toho pustila o poznání agresivněji než Dubovská. Dlouho byla v zelených číslech, ve třetím sektoru však přišla chyba a rozhození z tempa. Američanka je až třetí.
3
Ani nyní se post vedoucí závodnice měnit nebude. Charlotte Linggovou (LIE) může mrzet prostředek tratě, kde ji přibrzdilo pár chybiček. Ztráta jedné desetiny na Češku.
2
Marie Lamureová (FRA) zajela vynikající druhý sektor, pak ale postupně ztrácela. Do cíle si přivezla ztrátu necelých devíti desetin.
1
Martina Dubovská (CZE) rozjela druhé kolo dnešního závodu v rakouském Gurglu. Ideální to rozhodně nebylo, ale body z toho budou. Celkový čas české závodnice činí 1:48,17.
Začátek 2. kola.
Pořadí po 1. kole:
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,45
6. A. J. Hurtová (USA) +0,55
7. Sara Hectorová (SWE) +0,61
8. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,71
9. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,74
10. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
11. Paula Moltzanová (USA)
12. Eliane Christenová (SUI)
13. Emma Aicherová (GER)
14. Lena Dürrová (GER)
15. Cornelia Öhlundová (SWE)
16. Emilia Mondinelliová (ITA)
17. Aline Höpliová (SUI)
18. Camille Rastová (SUI)
19. Katharina Truppeová (AUT)
20. Selina Egloffová (SUI)
21. Nika Tomšičová (SLO)
22. Neja Dvorniková (SLO)
23. Giulia Vallerianiová (ITA)
24. Natalie Falchová (AUT)
25. Nina O'Brienová (USA)
26. Katie Hensienová (USA)
27. Liv Moritzová (USA)
28. Charlotte Linggová (LIE)
28. Marie Lamureová (FRA)
30. Martina Dubovská (CZE)
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,45
6. A. J. Hurtová (USA) +0,55
7. Sara Hectorová (SWE) +0,61
8. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,71
9. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,74
10. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
11. Paula Moltzanová (USA)
12. Eliane Christenová (SUI)
13. Emma Aicherová (GER)
14. Lena Dürrová (GER)
15. Cornelia Öhlundová (SWE)
16. Emilia Mondinelliová (ITA)
17. Aline Höpliová (SUI)
18. Camille Rastová (SUI)
19. Katharina Truppeová (AUT)
20. Selina Egloffová (SUI)
21. Nika Tomšičová (SLO)
22. Neja Dvorniková (SLO)
23. Giulia Vallerianiová (ITA)
24. Natalie Falchová (AUT)
25. Nina O'Brienová (USA)
26. Katie Hensienová (USA)
27. Liv Moritzová (USA)
28. Charlotte Linggová (LIE)
28. Marie Lamureová (FRA)
30. Martina Dubovská (CZE)
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:30.