Lyžiari dnes idú 2. kolo obrovského slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Preteky hostí americké stredisko Copper Mountain.
Po prvom kole je na čele Rakúšan Stefan Brennsteiner
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ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo dnes (Copper Mountaint 2026, zjazdové lyžovanie, muži, LIVE, nedeľa, Svetový pohár, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
29.11.2026 o 21:00
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Copper Mountain
Plánovaný
Prenos
Pořadí po 1. kole
1. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:08,35
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,33
3. Sam Maes (BEL) +0,41
4. Anton Grammel (GER) +0,71
5. Joshua Sturm (AUT) +1,09
6. Marco Odermatt (SUI) +1,14
7. Fabian Gratz (GER) +1,25
8. Loïc Meillard (SUI) +1,28
9. Raphael Haaser (AUT) +1,32
10. Alex Vinatzer (ITA) +1,51
11. Alexander Schmid (GER) +1,52
12. River Radamus (USA) +1,58
13. Luca Aerni (SUI) +1,64
14. Marco Schwarz (AUT) +1,64
15. Léo Anguenot (FRA) +1,67
16. Thomas Tumler (SUI) +1,67
17. William Hansson (SWE) +1,76
18. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,83
19. Žan Kranjec (SLO) +1,90
20. Jonas Stockinger (GER) +2,04
21. Alban Elezi Cannaferina (FRA) +2,08
22. Diego Orecchioni (FRA) +2,23
23. Flavio Vitale (FRA) +2,27
24. Joan Verdu (AND) +2,47
25. Filippo Della Vite (ITA) +2,55
26. Filip Zubčić (CRO) +2,60
27. Loévan Parand (FRA) +2,66
28. Giovanni Franzoni (ITA) +2,73
29. Eirik Hystad Solberg (NOR) +2,91
30. Timon Haugan (NOR) +2,91
1. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:08,35
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,33
3. Sam Maes (BEL) +0,41
4. Anton Grammel (GER) +0,71
5. Joshua Sturm (AUT) +1,09
6. Marco Odermatt (SUI) +1,14
7. Fabian Gratz (GER) +1,25
8. Loïc Meillard (SUI) +1,28
9. Raphael Haaser (AUT) +1,32
10. Alex Vinatzer (ITA) +1,51
11. Alexander Schmid (GER) +1,52
12. River Radamus (USA) +1,58
13. Luca Aerni (SUI) +1,64
14. Marco Schwarz (AUT) +1,64
15. Léo Anguenot (FRA) +1,67
16. Thomas Tumler (SUI) +1,67
17. William Hansson (SWE) +1,76
18. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,83
19. Žan Kranjec (SLO) +1,90
20. Jonas Stockinger (GER) +2,04
21. Alban Elezi Cannaferina (FRA) +2,08
22. Diego Orecchioni (FRA) +2,23
23. Flavio Vitale (FRA) +2,27
24. Joan Verdu (AND) +2,47
25. Filippo Della Vite (ITA) +2,55
26. Filip Zubčić (CRO) +2,60
27. Loévan Parand (FRA) +2,66
28. Giovanni Franzoni (ITA) +2,73
29. Eirik Hystad Solberg (NOR) +2,91
30. Timon Haugan (NOR) +2,91
Světový pohár v alpském lyžování mužů v Copper Mountain pokračuje v neděli obřím slalomem. V tomto přenosu se budeme věnovat druhému kolu, k němuž přineseme podrobnosti po skončení kola prvního.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 21:00.