Lyžiarky dnes idú preteky obrovského slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Druhý obrovský slalom sezóny hostí americké stredisko Killington.
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Prvé kolo pretekov štartovalo o 15.30 hod, druhé je na programe o tri hodiny neskôr od 18.30 hod.
Líderkou po prvom kole je domáca lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
Pretekov sa pôvodne mala zúčastniť aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová, no rozhodla sa, že niektoré preteky v rámci sezóny vynechá.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom dnes, 2. kolo (Killington 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, sobota, Svetový pohár, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
28.11.2026 o 18:30
Obrovský slalom žien, 2. kolo, Killington
Plánovaný
Prenos
Světový pohár žen se přesunul do Killingtonu. V Americe se bude v sobotu konat obří slalom. V tomto přenosu se budeme věnovat druhému kolu, k němuž přineseme podrobnosti po skončení kola prvního.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:30.