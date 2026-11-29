Lyžiarky dnes idú preteky slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Preteky hostí americké stredisko Killington.
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Prvé kolo pretekov štartuje o 16.30 hod, druhé je na programe o tri hodiny neskôr od 19.30 hod.
Pretekov sa pôvodne mala zúčastniť aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová, no rozhodla sa, že niektoré preteky v rámci sezóny vynechá.
Na domácom podujatí však nebude chýbať Mikaela Shiffrinová, pre ktorú to budú vôbec prvé preteky slalomu v tejto sezóne. Na trať vyštartuje s číslom 1.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom dnes, 1. kolo (Killington 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, nedeľa, Svetový pohár, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
29.11.2026 o 16:30
Slalom žien, 1. kolo, Killington
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 16:30.