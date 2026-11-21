Lyžiarku dnes idú preteky slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Druhé slalomové preteky sezóny hostí rakúske stredisko Gürgl.
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Prvé kolo slalomu sa začne o 10.30 hod, druhé je na programe o tri hodiny neskôr od 13.30 hod.
Pretekov sa pôvodne mala zúčastniť aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová, no rozhodla sa, že niektoré preteky v rámci sezóny vynechá.
Fotogaléria: Slalom žien v Gürgl (1.+2. kolo)
S jednotkou do prvého kola vyštartuje Švajčiarka Wendy Holdenerová. Elitnú sedmičku uzavrie domáca Katharina Truppeová.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom dnes, 1. kolo (Gürgl 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
21.11.2026 o 10:30
Slalom žien, 1. kolo, Gurgl
Prebiehajúci
Prehľad
Průběžné pořadí (22/66)::
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,45
6. Sara Hectorová (SWE) +0,61
7. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,71
8. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,74
9. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
10. Paula Moltzanová (USA) +1,16
Průběžné pořadí (15/66)::
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Sara Hectorová (SWE) +0,61
6. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
7. Paula Moltzanová (USA) +1,16
8. Emma Aicherová (GER) +1,28
9. Lena Dürrová (GER) +1,29
10. Cornelia Öhlundová (SWE) +1,40
Startovní listina:
1. Wendy Holdenerová (SUI)
2. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
3. Paula Moltzanová (USA)
4. Camille Rastová (SUI)
5. Emma Aicherová (GER)
6. Lara Colturiová (ALB)
7. Katharina Truppeová (AUT)
8. Katharina Huberová (AUT)
9. Andreja Slokarová (SLO)
10. Cornelia Öhlundová (SWE)
11. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
12. Marion Chevrierová (FRA)
13. Lara Della Meaová (ITA)
14. Sara Hectorová (SWE)
15. Lena Dürrová (GER)
16. Caitlin McFarlaneová (FRA)
17. Zrinka Ljutićová (CRO)
18. Neja Dvorniková (SLO)
19. Marie Lamureová (FRA)
20. Laurence St-Germainová (CAN)
21. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
22. Eliane Christenová (SUI)
23. Martina Peterliniová (ITA)
24. Lisa Hörhagerová (AUT)
25. Natalie Falchová (AUT)
26. A. J. Hurtová (USA)
27. Aline Höpliová (SUI)
28. Marta Rossettiová (ITA)
29. Clarisse Brecheová (FRA)
30. Nina O'Brienová (USA)
31. Martina Dubovská (CZE)
32. Logan Grosdidierová (USA)
33. Kjersti Moritzová (USA)
34. Anna Trockerová (ITA)
35. Giulia Vallerianiová (ITA)
36. Katie Hensienová (USA)
37. Alice Pazzagliaová (ITA)
38. Janine Mächlerová (SUI)
39. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
40. Franziska Gritschová (AUT)
41. Sarah Bennettová (CAN)
42. Emilia Mondinelliová (ITA)
43. Liv Moritzová (USA)
44. Nika Tomšičová (SLO)
45. Čisaki Maedaová (JPN)
46. Selina Egloffová (SUI)
47. Giorgia Collombová (ITA)
48. Chiara Pogneauxová (FRA)
49. Kiki Alexanderová (CAN)
50. Madison Hoffmanová (AUS)
51. Marija Škanovová (AIN)
52. Charlotte Linggová (LIE)
53. Leona Popovićová (CRO)
54. Justine Lamontagneová (CAN)
55. Carla Mijaresová Rufová (AND)
56. Aline Daniothová (SUI)
57. Jessica Hilzingerová (GER)
58. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
59. Annika Huntová (USA)
60. Viktoria Zaytsevová (USA)
61. Doriane Escaneová (FRA)
62. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT)
63. Nicole Goodová (SUI)
64. So-hui Gim (KOR)
65. Sophie Mahonová (AUS)
66. Sofia Maria Moldovanová (ROU)
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,45
6. Sara Hectorová (SWE) +0,61
7. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,71
8. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,74
9. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
10. Paula Moltzanová (USA) +1,16
Průběžné pořadí (15/66)::
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Sara Hectorová (SWE) +0,61
6. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
7. Paula Moltzanová (USA) +1,16
8. Emma Aicherová (GER) +1,28
9. Lena Dürrová (GER) +1,29
10. Cornelia Öhlundová (SWE) +1,40
Startovní listina:
1. Wendy Holdenerová (SUI)
2. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
3. Paula Moltzanová (USA)
4. Camille Rastová (SUI)
5. Emma Aicherová (GER)
6. Lara Colturiová (ALB)
7. Katharina Truppeová (AUT)
8. Katharina Huberová (AUT)
9. Andreja Slokarová (SLO)
10. Cornelia Öhlundová (SWE)
11. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
12. Marion Chevrierová (FRA)
13. Lara Della Meaová (ITA)
14. Sara Hectorová (SWE)
15. Lena Dürrová (GER)
16. Caitlin McFarlaneová (FRA)
17. Zrinka Ljutićová (CRO)
18. Neja Dvorniková (SLO)
19. Marie Lamureová (FRA)
20. Laurence St-Germainová (CAN)
21. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
22. Eliane Christenová (SUI)
23. Martina Peterliniová (ITA)
24. Lisa Hörhagerová (AUT)
25. Natalie Falchová (AUT)
26. A. J. Hurtová (USA)
27. Aline Höpliová (SUI)
28. Marta Rossettiová (ITA)
29. Clarisse Brecheová (FRA)
30. Nina O'Brienová (USA)
31. Martina Dubovská (CZE)
32. Logan Grosdidierová (USA)
33. Kjersti Moritzová (USA)
34. Anna Trockerová (ITA)
35. Giulia Vallerianiová (ITA)
36. Katie Hensienová (USA)
37. Alice Pazzagliaová (ITA)
38. Janine Mächlerová (SUI)
39. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
40. Franziska Gritschová (AUT)
41. Sarah Bennettová (CAN)
42. Emilia Mondinelliová (ITA)
43. Liv Moritzová (USA)
44. Nika Tomšičová (SLO)
45. Čisaki Maedaová (JPN)
46. Selina Egloffová (SUI)
47. Giorgia Collombová (ITA)
48. Chiara Pogneauxová (FRA)
49. Kiki Alexanderová (CAN)
50. Madison Hoffmanová (AUS)
51. Marija Škanovová (AIN)
52. Charlotte Linggová (LIE)
53. Leona Popovićová (CRO)
54. Justine Lamontagneová (CAN)
55. Carla Mijaresová Rufová (AND)
56. Aline Daniothová (SUI)
57. Jessica Hilzingerová (GER)
58. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
59. Annika Huntová (USA)
60. Viktoria Zaytsevová (USA)
61. Doriane Escaneová (FRA)
62. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT)
63. Nicole Goodová (SUI)
64. So-hui Gim (KOR)
65. Sophie Mahonová (AUS)
66. Sofia Maria Moldovanová (ROU)
Prenos
24
Lisa Hörhagerová (AUT) vstoupila do závodu dobře, od toho momentu však jen zpomalovala. V současnosti tak uzavírá druhou desítku.
23
Doposud nejpomalejší výkon dne. Martina Peterliniová (ITA) se ztrátou 2,93 s do druhého kola nepostoupí.
Průběžné pořadí (22/66):
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,45
6. Sara Hectorová (SWE) +0,61
7. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,71
8. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,74
9. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
10. Paula Moltzanová (USA) +1,16
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,45
6. Sara Hectorová (SWE) +0,61
7. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,71
8. Zrinka Ljutićová (CRO) +0,74
9. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
10. Paula Moltzanová (USA) +1,16
22
Před další přestávkou se představila na trati Eliane Christenová (SUI). Do cíle si dovezla ztrátu 1,26 s a průběžnou jedenáctou příčku.
21
Tak jsem se mýlil. Švédkám to dnes v Gurglu sedí náramně! Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) po pomalejší první polovině zabrala a zbytek slalomu odjela na lépe než Swennová-Larssonová. Švédská lyžařka se řadí na pátou pozici.
20
Lépe si nevedla ani Laurence St-Germainová (CAN). Se ztrátou 2,71 s míří porazila pouze poslední Slokarovou a druhé kolo se jí pravděpodobně týkat nebude.
19
S nejvyššími umístěními se už asi míchat moc nebude. Marie Lamureová (FRA) putuje na 16. příčku s časem 53,87 s.
18
U balkánských závodnic zůstaneme. Neja Dvorniková (SLO) nezazářila, na trati měla lehké problém. Až 15. nejrychlejší čas prvního kola.
17
Škoda druhého sektoru. Jinak Zrinka Ljutićová (CRO) odjela velice solidní první kolo. Se ztrátou 0,74 s se vměstnala mezi francouzské duo McFarlaneová, Chevrierová.
16
Po krátké přestávce jsme zpátky. Na trati se ukázala Caitlin McFarlaneová (FRA). A jela velice dobře. Řadí se před svou krajanku Chevrierovou na šesté místo.
Průběžné pořadí (15/66):
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Sara Hectorová (SWE) +0,61
6. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
7. Paula Moltzanová (USA) +1,16
8. Emma Aicherová (GER) +1,28
9. Lena Dürrová (GER) +1,29
10. Cornelia Öhlundová (SWE) +1,40
1. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 51,70 s
2. Lara Colturiová (ALB) +0,24
3. Lara Della Meaová (ITA) +0,26
4. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,39
5. Sara Hectorová (SWE) +0,61
6. Marion Chevrierová (FRA) +0,88
7. Paula Moltzanová (USA) +1,16
8. Emma Aicherová (GER) +1,28
9. Lena Dürrová (GER) +1,29
10. Cornelia Öhlundová (SWE) +1,40
15
Po nějaké době jsme viděli pomalejší jízdu. Lena Dürrová (GER) dokončila první kolo v čase 52,99 s. Vzhledem k okolnostem nebude s průběžnou devátou příčkou spokojená.
14
Sara Hectorová (SWE) navázala na kvalitní výkony svých krajanek. Postupně na trati zrychlovala a dovezla si do cíle ztrátu 0,61 s. Páté místo pro Švédku.
13
Dnes se můžeme dočkat poměrně překvapivých stupňů vítězů. Italka Lara Della Meaová využila dobrého počasí a se ztrátou 0,26 s jde na třetí příčku!
12
První z Francouzek na trati byla Marion Chevrierová (FRA). I ona bude se svým výkonem nadmíru spokojená. Čas 52,85, průběžná čtvrtá pozice a ztráta 0,88 s na první příčku.
11
Dženifera Ģērmaneová (LAT) jela famózně! Po opatrnějším začátku se do toho pořádně opřela a zbylé sektory odjela na úrovni Swennové-Larssonové. Momentálně je třetí se ztrátou 0,39 s na Švédku.
10
Viditelnost už je opravdu dobrá, mohou z toho těžit lyžařky z vyšším závodním číslem. A Cornelia Öhlundová (SWE) toho je důkazem, s časem 53,10 s jde na pátou příčku. Ztráta na bednu činí 24 setin.
9
Postupně se pořádně zpomaluje. Andreja Slokarová (SLO) měla štěstí na viditelnost, jenže málem vypadla z trati. Přesto její ztráta v cíli není zase tak strašná, s mankem 2,81 ji ale asi ve druhém kole neuvidíme.
8
Rakušankám to zatím na domácím kopci nesedí. Katharina Huberová byla ještě o necelou sekundu pomalejší než její týmová kolegyně.
7
Naopak Katharina Truppeová (AUT) s největší pravděpodobností bednu z Levi nezopakuje. Po chybách v úvodní pasáži jen nabírala ztrátu. Viděli jsme doposud nejpomalejší jízdu.
6
Lara Colturiová (ALB) odjela vynikající první kolo kolo a v tom druhém bude určitě útočit na vítězství! Se špatnou viditelností se poprala parádně a jde se ztrátou 0,24 s na druhou příčku.
5
Viditelnost dnes není v Gurglu moc dobrá, každá změna může dělat ve výsledku velké rozdíly. Favorizovaná Emma Aicherová (GER) si s tratí neporadila ideálně, je momentálně třetí se ztrátou 1,28 s na Švédku.
4
Camille Rastová (SUI) rozjela první kolo pomalu. Kromě druhého sektoru jen ztrácela. Čas 53,16 s ji řadí na třetí pozici.
3
Paula Moltzanová (USA) spokojená nebude. Ztratila hlavně ve druhém a třetím sektoru. První kolo dokončila s mankem 1,16 s na Švédku.
2
Čas vedoucí závodnice tak stanovila Anna Swennová-Larssonová. Švédka dojela do cíle v čase 51,70 s. Uvidíme, na co to bude stačit, jela hodně na jistotu.
1
Tak tohle je velká škoda. Wendy Holdenerovou zastavil špicar, nedojela ani na druhý mezičas. Švýcarce vypla lyže a závod nedokončila.
Začátek 1. kola.
První závod Světového poháru ve slalomu hostilo finské Levi, kde před týdnem zvítězila Němka Emma Aicherová. Na stupních vítězů ji doplnily Lara Colturiová z Albánie a Katharina Truppeová z Rakouska.
Právě tyhle závodnice patří mezi největší favoritky i dnes. Útok na vítězství se čeká obzvlášť od Colturiové, jež vloni v Gurglu dojela na druhém místě za hvězdnou Mikaelou Shiffrinovou.
Češka Martina Dubovská bude chtít dnes napravit výpadek ve druhém kole z Levi a získat první letošní body ve Světovém poháru.
Právě tyhle závodnice patří mezi největší favoritky i dnes. Útok na vítězství se čeká obzvlášť od Colturiové, jež vloni v Gurglu dojela na druhém místě za hvězdnou Mikaelou Shiffrinovou.
Češka Martina Dubovská bude chtít dnes napravit výpadek ve druhém kole z Levi a získat první letošní body ve Světovém poháru.
Startovní listina
1. Wendy Holdenerová (SUI)
2. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
3. Paula Moltzanová (USA)
4. Camille Rastová (SUI)
5. Emma Aicherová (GER)
6. Lara Colturiová (ALB)
7. Katharina Truppeová (AUT)
8. Katharina Huberová (AUT)
9. Andreja Slokarová (SLO)
10. Cornelia Öhlundová (SWE)
11. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
12. Marion Chevrierová (FRA)
13. Lara Della Meaová (ITA)
14. Sara Hectorová (SWE)
15. Lena Dürrová (GER)
16. Caitlin McFarlaneová (FRA)
17. Zrinka Ljutićová (CRO)
18. Neja Dvorniková (SLO)
19. Marie Lamureová (FRA)
20. Laurence St-Germainová (CAN)
21. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
22. Eliane Christenová (SUI)
23. Martina Peterliniová (ITA)
24. Lisa Hörhagerová (AUT)
25. Natalie Falchová (AUT)
26. A. J. Hurtová (USA)
27. Aline Höpliová (SUI)
28. Marta Rossettiová (ITA)
29. Clarisse Brecheová (FRA)
30. Nina O'Brienová (USA)
31. Martina Dubovská (CZE)
32. Logan Grosdidierová (USA)
33. Kjersti Moritzová (USA)
34. Anna Trockerová (ITA)
35. Giulia Vallerianiová (ITA)
36. Katie Hensienová (USA)
37. Alice Pazzagliaová (ITA)
38. Janine Mächlerová (SUI)
39. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
40. Franziska Gritschová (AUT)
41. Sarah Bennettová (CAN)
42. Emilia Mondinelliová (ITA)
43. Liv Moritzová (USA)
44. Nika Tomšičová (SLO)
45. Čisaki Maedaová (JPN)
46. Selina Egloffová (SUI)
47. Giorgia Collombová (ITA)
48. Chiara Pogneauxová (FRA)
49. Kiki Alexanderová (CAN)
50. Madison Hoffmanová (AUS)
51. Marija Škanovová (AIN)
52. Charlotte Linggová (LIE)
53. Leona Popovićová (CRO)
54. Justine Lamontagneová (CAN)
55. Carla Mijaresová Rufová (AND)
56. Aline Daniothová (SUI)
57. Jessica Hilzingerová (GER)
58. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
59. Annika Huntová (USA)
60. Viktoria Zaytsevová (USA)
61. Doriane Escaneová (FRA)
62. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT)
63. Nicole Goodová (SUI)
64. So-hui Gim (KOR)
65. Sophie Mahonová (AUS)
66. Sofia Maria Moldovanová (ROU)
1. Wendy Holdenerová (SUI)
2. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
3. Paula Moltzanová (USA)
4. Camille Rastová (SUI)
5. Emma Aicherová (GER)
6. Lara Colturiová (ALB)
7. Katharina Truppeová (AUT)
8. Katharina Huberová (AUT)
9. Andreja Slokarová (SLO)
10. Cornelia Öhlundová (SWE)
11. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
12. Marion Chevrierová (FRA)
13. Lara Della Meaová (ITA)
14. Sara Hectorová (SWE)
15. Lena Dürrová (GER)
16. Caitlin McFarlaneová (FRA)
17. Zrinka Ljutićová (CRO)
18. Neja Dvorniková (SLO)
19. Marie Lamureová (FRA)
20. Laurence St-Germainová (CAN)
21. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
22. Eliane Christenová (SUI)
23. Martina Peterliniová (ITA)
24. Lisa Hörhagerová (AUT)
25. Natalie Falchová (AUT)
26. A. J. Hurtová (USA)
27. Aline Höpliová (SUI)
28. Marta Rossettiová (ITA)
29. Clarisse Brecheová (FRA)
30. Nina O'Brienová (USA)
31. Martina Dubovská (CZE)
32. Logan Grosdidierová (USA)
33. Kjersti Moritzová (USA)
34. Anna Trockerová (ITA)
35. Giulia Vallerianiová (ITA)
36. Katie Hensienová (USA)
37. Alice Pazzagliaová (ITA)
38. Janine Mächlerová (SUI)
39. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
40. Franziska Gritschová (AUT)
41. Sarah Bennettová (CAN)
42. Emilia Mondinelliová (ITA)
43. Liv Moritzová (USA)
44. Nika Tomšičová (SLO)
45. Čisaki Maedaová (JPN)
46. Selina Egloffová (SUI)
47. Giorgia Collombová (ITA)
48. Chiara Pogneauxová (FRA)
49. Kiki Alexanderová (CAN)
50. Madison Hoffmanová (AUS)
51. Marija Škanovová (AIN)
52. Charlotte Linggová (LIE)
53. Leona Popovićová (CRO)
54. Justine Lamontagneová (CAN)
55. Carla Mijaresová Rufová (AND)
56. Aline Daniothová (SUI)
57. Jessica Hilzingerová (GER)
58. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
59. Annika Huntová (USA)
60. Viktoria Zaytsevová (USA)
61. Doriane Escaneová (FRA)
62. Valentina Ringsová-Wannerová (AUT)
63. Nicole Goodová (SUI)
64. So-hui Gim (KOR)
65. Sophie Mahonová (AUS)
66. Sofia Maria Moldovanová (ROU)
Přeji krásné sobotní dopoledne! Dnes se společně podíváme na 1. kolo slalomu v rakouském Gurglu, jehož start je naplánován na 10:30.