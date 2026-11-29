Lyžiari dnes idú 1. kolo obrovského slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Preteky hostí americké stredisko Copper Mountain.
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ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 1. kolo dnes (Copper Mountaint 2026, zjazdové lyžovanie, muži, LIVE, nedeľa, Svetový pohár, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
29.11.2026 o 18:00
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Copper Mountain
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina:
1. Marco Schwarz (AUT)
2. Marco Odermatt (SUI)
3. Stefan Brennsteiner (AUT)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Henrik Kristoffersen (NOR)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Loïc Meillard (SUI)
8. Fabian Gratz (GER)
9. Sam Maes (BEL)
10. River Radamus (USA)
11. Thomas Tumler (SUI)
12. Timon Haugan (NOR)
13. Léo Anguenot (FRA)
14. Žan Kranjec (SLO)
15. Raphael Haaser (AUT)
16. Alex Vinatzer (ITA)
17. Luca Aerni (SUI)
18. Anton Grammel (GER)
19. Filip Zubčić (CRO)
20. Thibaut Favrot (FRA)
21. Patrick Feurstein (AUT)
22. Joshua Sturm (AUT)
23. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
24. Eirik Hystad Solberg (NOR)
25. Gino Caviezel (SUI)
26. Alexander Schmid (GER)
27. Joan Verdu (AND)
28. Jonas Stockinger (GER)
29. Giovanni Borsotti (ITA)
30. Flavio Vitale (FRA)
31. Giovanni Franzoni (ITA)
32. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
33. Filippo Della Vite (ITA)
34. Ryder Sarchett (USA)
35. William Hansson (SWE)
36. Fabian Ax Swartz (SWE)
37. Loévan Parand (FRA)
38. Christian Borgnæs (DEN)
39. Fadri Janutin (SUI)
40. Hans Grahl-Madsen (NOR)
41. Bridger Gile (USA)
42. Isaiah Nelson (USA)
43. Aleix Aubert Serracanta (ESP)
44. Lenz Hächler (SUI)
45. Albert Ortega (ESP)
46. Lukas Feurstein (AUT)
47. Luca De Aliprandini (ITA)
48. Freddy Carrick-Smith (GBR)
49. Tobias Kastlunger (ITA)
50. Andreas Žampa (SVK)
51. Andrej Drukarov (LTU)
52. Guerlain Favre (FRA)
53. Simon Talacci (ITA)
54. Eduard Hallberg (FIN)
55. Hannes Amman (GER)
56. Erik Read (CAN)
57. Tormis Laine (EST)
58. Patrick Kenney (USA)
59. Piotr Habdaś (POL)
60. Diego Orecchioni (FRA)
61. Justin Bigatel
62. Cooper Puckett (USA)
63. Nicholas Unkovskoy (USA)
64. Andreas Žampa (SVK)
65. Tiziano Gravier (ARG)
66. Nicolás Quintero (ARG)
1. Marco Schwarz (AUT)
2. Marco Odermatt (SUI)
3. Stefan Brennsteiner (AUT)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Henrik Kristoffersen (NOR)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Loïc Meillard (SUI)
8. Fabian Gratz (GER)
9. Sam Maes (BEL)
10. River Radamus (USA)
11. Thomas Tumler (SUI)
12. Timon Haugan (NOR)
13. Léo Anguenot (FRA)
14. Žan Kranjec (SLO)
15. Raphael Haaser (AUT)
16. Alex Vinatzer (ITA)
17. Luca Aerni (SUI)
18. Anton Grammel (GER)
19. Filip Zubčić (CRO)
20. Thibaut Favrot (FRA)
21. Patrick Feurstein (AUT)
22. Joshua Sturm (AUT)
23. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
24. Eirik Hystad Solberg (NOR)
25. Gino Caviezel (SUI)
26. Alexander Schmid (GER)
27. Joan Verdu (AND)
28. Jonas Stockinger (GER)
29. Giovanni Borsotti (ITA)
30. Flavio Vitale (FRA)
31. Giovanni Franzoni (ITA)
32. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
33. Filippo Della Vite (ITA)
34. Ryder Sarchett (USA)
35. William Hansson (SWE)
36. Fabian Ax Swartz (SWE)
37. Loévan Parand (FRA)
38. Christian Borgnæs (DEN)
39. Fadri Janutin (SUI)
40. Hans Grahl-Madsen (NOR)
41. Bridger Gile (USA)
42. Isaiah Nelson (USA)
43. Aleix Aubert Serracanta (ESP)
44. Lenz Hächler (SUI)
45. Albert Ortega (ESP)
46. Lukas Feurstein (AUT)
47. Luca De Aliprandini (ITA)
48. Freddy Carrick-Smith (GBR)
49. Tobias Kastlunger (ITA)
50. Andreas Žampa (SVK)
51. Andrej Drukarov (LTU)
52. Guerlain Favre (FRA)
53. Simon Talacci (ITA)
54. Eduard Hallberg (FIN)
55. Hannes Amman (GER)
56. Erik Read (CAN)
57. Tormis Laine (EST)
58. Patrick Kenney (USA)
59. Piotr Habdaś (POL)
60. Diego Orecchioni (FRA)
61. Justin Bigatel
62. Cooper Puckett (USA)
63. Nicholas Unkovskoy (USA)
64. Andreas Žampa (SVK)
65. Tiziano Gravier (ARG)
66. Nicolás Quintero (ARG)
Prenos
Startovní listina
1. Marco Schwarz (AUT)
2. Marco Odermatt (SUI)
3. Stefan Brennsteiner (AUT)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Henrik Kristoffersen (NOR)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Loïc Meillard (SUI)
8. Fabian Gratz (GER)
9. Sam Maes (BEL)
10. River Radamus (USA)
11. Thomas Tumler (SUI)
12. Timon Haugan (NOR)
13. Léo Anguenot (FRA)
14. Žan Kranjec (SLO)
15. Raphael Haaser (AUT)
16. Alex Vinatzer (ITA)
17. Luca Aerni (SUI)
18. Anton Grammel (GER)
19. Filip Zubčić (CRO)
20. Thibaut Favrot (FRA)
21. Patrick Feurstein (AUT)
22. Joshua Sturm (AUT)
23. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
24. Eirik Hystad Solberg (NOR)
25. Gino Caviezel (SUI)
26. Alexander Schmid (GER)
27. Joan Verdu (AND)
28. Jonas Stockinger (GER)
29. Giovanni Borsotti (ITA)
30. Flavio Vitale (FRA)
31. Giovanni Franzoni (ITA)
32. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
33. Filippo Della Vite (ITA)
34. Ryder Sarchett (USA)
35. William Hansson (SWE)
36. Fabian Ax Swartz (SWE)
37. Loévan Parand (FRA)
38. Christian Borgnæs (DEN)
39. Fadri Janutin (SUI)
40. Hans Grahl-Madsen (NOR)
41. Bridger Gile (USA)
42. Isaiah Nelson (USA)
43. Aleix Aubert Serracanta (ESP)
44. Lenz Hächler (SUI)
45. Albert Ortega (ESP)
46. Lukas Feurstein (AUT)
47. Luca De Aliprandini (ITA)
48. Freddy Carrick-Smith (GBR)
49. Tobias Kastlunger (ITA)
50. Andreas Žampa (SVK)
51. Andrej Drukarov (LTU)
52. Guerlain Favre (FRA)
53. Simon Talacci (ITA)
54. Eduard Hallberg (FIN)
55. Hannes Amman (GER)
56. Erik Read (CAN)
57. Tormis Laine (EST)
58. Patrick Kenney (USA)
59. Piotr Habdaś (POL)
60. Diego Orecchioni (FRA)
61. Justin Bigatel
62. Cooper Puckett (USA)
63. Nicholas Unkovskoy (USA)
64. Andreas Žampa (SVK)
65. Tiziano Gravier (ARG)
66. Nicolás Quintero (ARG)
1. Marco Schwarz (AUT)
2. Marco Odermatt (SUI)
3. Stefan Brennsteiner (AUT)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Henrik Kristoffersen (NOR)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Loïc Meillard (SUI)
8. Fabian Gratz (GER)
9. Sam Maes (BEL)
10. River Radamus (USA)
11. Thomas Tumler (SUI)
12. Timon Haugan (NOR)
13. Léo Anguenot (FRA)
14. Žan Kranjec (SLO)
15. Raphael Haaser (AUT)
16. Alex Vinatzer (ITA)
17. Luca Aerni (SUI)
18. Anton Grammel (GER)
19. Filip Zubčić (CRO)
20. Thibaut Favrot (FRA)
21. Patrick Feurstein (AUT)
22. Joshua Sturm (AUT)
23. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
24. Eirik Hystad Solberg (NOR)
25. Gino Caviezel (SUI)
26. Alexander Schmid (GER)
27. Joan Verdu (AND)
28. Jonas Stockinger (GER)
29. Giovanni Borsotti (ITA)
30. Flavio Vitale (FRA)
31. Giovanni Franzoni (ITA)
32. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
33. Filippo Della Vite (ITA)
34. Ryder Sarchett (USA)
35. William Hansson (SWE)
36. Fabian Ax Swartz (SWE)
37. Loévan Parand (FRA)
38. Christian Borgnæs (DEN)
39. Fadri Janutin (SUI)
40. Hans Grahl-Madsen (NOR)
41. Bridger Gile (USA)
42. Isaiah Nelson (USA)
43. Aleix Aubert Serracanta (ESP)
44. Lenz Hächler (SUI)
45. Albert Ortega (ESP)
46. Lukas Feurstein (AUT)
47. Luca De Aliprandini (ITA)
48. Freddy Carrick-Smith (GBR)
49. Tobias Kastlunger (ITA)
50. Andreas Žampa (SVK)
51. Andrej Drukarov (LTU)
52. Guerlain Favre (FRA)
53. Simon Talacci (ITA)
54. Eduard Hallberg (FIN)
55. Hannes Amman (GER)
56. Erik Read (CAN)
57. Tormis Laine (EST)
58. Patrick Kenney (USA)
59. Piotr Habdaś (POL)
60. Diego Orecchioni (FRA)
61. Justin Bigatel
62. Cooper Puckett (USA)
63. Nicholas Unkovskoy (USA)
64. Andreas Žampa (SVK)
65. Tiziano Gravier (ARG)
66. Nicolás Quintero (ARG)
Úvodní obří slalom sezony si v rakouském Söldenu podmanil Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, za kterým se zařadilo švýcarské duo Loïc Meillard, Marco Odermatt. Skvěle si vedl také Američan River Radamus, který dojel čtvrtý, a po dvou letech tak nakoukl do top 5 Světového poháru.
Přeji krásný nedělní večer! Dnes se společně podíváme na 1. kolo obřího slalomu mužů v americkém Copper Mountain, jehož start je naplánován na 18:00.
Uvidíme, jestli se dnes vůbec závod odjede. Včerejší super G bylo kvůli špatnému počasí zrušeno.
Uvidíme, jestli se dnes vůbec závod odjede. Včerejší super G bylo kvůli špatnému počasí zrušeno.