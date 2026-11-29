Startovní listina



1. Marco Schwarz (AUT)

2. Marco Odermatt (SUI)

3. Stefan Brennsteiner (AUT)

4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)

5. Henrik Kristoffersen (NOR)

6. Atle Lie McGrath (NOR)

7. Loïc Meillard (SUI)

8. Fabian Gratz (GER)

9. Sam Maes (BEL)

10. River Radamus (USA)

11. Thomas Tumler (SUI)

12. Timon Haugan (NOR)

13. Léo Anguenot (FRA)

14. Žan Kranjec (SLO)

15. Raphael Haaser (AUT)

16. Alex Vinatzer (ITA)

17. Luca Aerni (SUI)

18. Anton Grammel (GER)

19. Filip Zubčić (CRO)

20. Thibaut Favrot (FRA)

21. Patrick Feurstein (AUT)

22. Joshua Sturm (AUT)

23. Alban Elezi Cannaferina (FRA)

24. Eirik Hystad Solberg (NOR)

25. Gino Caviezel (SUI)

26. Alexander Schmid (GER)

27. Joan Verdu (AND)

28. Jonas Stockinger (GER)

29. Giovanni Borsotti (ITA)

30. Flavio Vitale (FRA)

31. Giovanni Franzoni (ITA)

32. Oscar Andreas Sandvik (NOR)

33. Filippo Della Vite (ITA)

34. Ryder Sarchett (USA)

35. William Hansson (SWE)

36. Fabian Ax Swartz (SWE)

37. Loévan Parand (FRA)

38. Christian Borgnæs (DEN)

39. Fadri Janutin (SUI)

40. Hans Grahl-Madsen (NOR)

41. Bridger Gile (USA)

42. Isaiah Nelson (USA)

43. Aleix Aubert Serracanta (ESP)

44. Lenz Hächler (SUI)

45. Albert Ortega (ESP)

46. Lukas Feurstein (AUT)

47. Luca De Aliprandini (ITA)

48. Freddy Carrick-Smith (GBR)

49. Tobias Kastlunger (ITA)

50. Andreas Žampa (SVK)

51. Andrej Drukarov (LTU)

52. Guerlain Favre (FRA)

53. Simon Talacci (ITA)

54. Eduard Hallberg (FIN)

55. Hannes Amman (GER)

56. Erik Read (CAN)

57. Tormis Laine (EST)

58. Patrick Kenney (USA)

59. Piotr Habdaś (POL)

60. Diego Orecchioni (FRA)

61. Justin Bigatel

62. Cooper Puckett (USA)

63. Nicholas Unkovskoy (USA)

64. Andreas Žampa (SVK)

65. Tiziano Gravier (ARG)

66. Nicolás Quintero (ARG)