ONLINE: 2. kolo slalomu mužov v Levi dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Levi. Na programe je 2. kolo slalomu mužov.
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Kto dokáže zvíťaziť vo Fínsku?
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ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 2. kolo (Levi 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
15.11.2026 o 13:00
Slalom mužov, 2. kolo, Levi
Prebiehajúci
Prenos
17
Michael Matt z Rakúska dnešný závod nedokončí.
18
Pozrite sa na to! Albert Popov zaznamenal vôbec najhorší prvý sektor, následne mu ale zvyšok trate vyšiel, vrátane tretieho najrýchlejšieho sektoru a do cieľa prichádza so stratou +0.64, ktorá ho radí na aktuálnu druhú priečku.
19
V cieli je už aj kanadský zástupca Liam Wallace, ktorý výrazne pokazil druhý sektor a patrí mu siedma priečka so stratou +1.33.
20
Nasledoval Benjamin Ritchie zo Spojených štátov amerických, ktorý ale dnešný závod nedokončí.
21
Daniel Yule predviedol veľmi zlý prvý úsek, v ktorom prišiel takmer o svoj celý náskok. Hoci mu nasledujúci sektor vyšiel, do cieľa prichádza so stratou na lídra +0.39, čo ho radí na aktuálne piate miesto.
22
Do cieľa prišiel už aj Billy Major z Veľkej Británie, na priebežné pódium to však stačiť nebude. Jeho strata je +0.38 a radí sa hneď na štvrtú pozíciu.
23
Alex Vinatzer z Talianska je novým lídrom! Dvadsaťsedemročný pretekár predviedol skvelú jazdu, vrátane druhého a tretieho najrýchlejšieho sektora, pričom je v cieli s náskokom -0.91!
24
Pokračuje ďalší jazdec v rakúskych farbách, tentokrát Fabio Gstrein. Jeho jazda však netrvala dlho, keď pred druhým sektorom vypadol.
25
Auguste Aulnette z Francúzska sa posúva na tretie miesto, keď prišiel do cieľa so stratou +0.87.
26
Do cieľa prišiel už aj Johannes Strolz, rakúsky pretekár ale smeruje na zatiaľ priebežné posledné tretie miesto so stratou +1.55.
27
Victor Muffat-Jeandet Máme tu druhého vypadávajúceho, je ním francúzsky pretekár Victor Muffat-Jeandet.
28
Nasledoval Shiro Aihara z Japonska, ktorý končí +0.18 za aktuálnym nórskym lídrom.
29
O stanovený čas v cieli sa tak postaral až nórsky pretekár Oscar Andreas Sandvik, ktorý prišiel v celkovom čase 1:49.82.
30
Druhé kolo nám odštartoval svojou jazdou Simon Rüland z Rakúska, v polovici trate ale vypadáva.
Poradie po 1. kole:
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 52,69 s
2. Clément Noël (FRA) +0,65
3. Joshua Sturm (AUT) +0,84
4. Atle Lie McGrath (NOR) +0,85
5. Paco Rassat (FRA) +0,93
6. William Hansson (SWE) +0,91
7. Laurie Taylor (GBR) +1,03
8. Loïc Meillard (SUI) +1,08
9. Fabian Ax Swartz (SWE) +1,14
10. Eduard Hallberg (FIN) +1,27
11. Samuel Kolega (CRO)
12. Linus Strasser (GER)
13. Tanguy Nef (SUI)
14. Gustav Wissting (SWE)
15. Henrik Kristoffersen (NOR)
16. Timon Haugan (NOR)
17. Michael Matt (AUT)
18. Albert Popov (BUL)
19. Liam Wallace (CAN)
20. Benjamin Ritchie (USA)
20. Daniel Yule (SUI)
22. Billy Major (GBR)
23. Alex Vinatzer (ITA)
24. Fabio Gstrein (AUT)
25. Auguste Aulnette (FRA)
26. Johannes Strolz (AUT)
26. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
28. Širo Aihara (JPN)
29. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
30. Simon Rüland (AUT)
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 52,69 s
2. Clément Noël (FRA) +0,65
3. Joshua Sturm (AUT) +0,84
4. Atle Lie McGrath (NOR) +0,85
5. Paco Rassat (FRA) +0,93
6. William Hansson (SWE) +0,91
7. Laurie Taylor (GBR) +1,03
8. Loïc Meillard (SUI) +1,08
9. Fabian Ax Swartz (SWE) +1,14
10. Eduard Hallberg (FIN) +1,27
11. Samuel Kolega (CRO)
12. Linus Strasser (GER)
13. Tanguy Nef (SUI)
14. Gustav Wissting (SWE)
15. Henrik Kristoffersen (NOR)
16. Timon Haugan (NOR)
17. Michael Matt (AUT)
18. Albert Popov (BUL)
19. Liam Wallace (CAN)
20. Benjamin Ritchie (USA)
20. Daniel Yule (SUI)
22. Billy Major (GBR)
23. Alex Vinatzer (ITA)
24. Fabio Gstrein (AUT)
25. Auguste Aulnette (FRA)
26. Johannes Strolz (AUT)
26. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
28. Širo Aihara (JPN)
29. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
30. Simon Rüland (AUT)
Pozdravujem všetkých fanúšikov alpského lyžovania, vítam vás pri sledovaní prenosu z 2. kola slalomu mužov. Dejiskom pretekov je fínske Levi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.