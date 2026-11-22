Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Gürgl.
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Z prvého miesta vyštartuje nórsky lyžiar Timon Haugan. Pred krajanom Atlem Liem McGrathom mal náskok len stotinu sekundy.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 2. kolo (Gürgl 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
22.11.2026 o 13:30
Slalom mužov, 2. kolo, Gurgl
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:30.