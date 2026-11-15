ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Levi dnes, Svetový pohár LIVE

ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Levi - Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní.
ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Levi - Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|15. nov 2026 o 07:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu mužov vo fínskom stredisku Levi.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Levi. Na programe je 1. kolo slalomu mužov.

Komu sa bude najlepšie dariť v prvom kole?

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 1. kolo (Levi 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2026/2027
15.11.2026 o 10:00
Slalom mužov, 1. kolo, Levi
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Levi - Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní.online
ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Levi - Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní.online
ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Levi dnes, Svetový pohár LIVE
dnes 07:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Levi dnes, Svetový pohár LIVE