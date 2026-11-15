ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Levi dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Levi. Na programe je 1. kolo slalomu mužov.
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Komu sa bude najlepšie dariť v prvom kole?
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 1. kolo (Levi 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
15.11.2026 o 10:00
Slalom mužov, 1. kolo, Levi
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.