Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Gürgl.
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ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 1. kolo (Gürgl 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2026/2027
22.11.2026 o 10:30
Slalom mužov, 1. kolo, Gurgl
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina:
1. Atle Lie McGrath (NOR)
2. Clément Noël (FRA)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Henrik Kristoffersen (NOR)
5. Timon Haugan (NOR)
6. Loïc Meillard (SUI)
7. Paco Rassat (FRA)
8. Linus Strasser (GER)
9. Eirik Hystad Solberg (NOR)
10. Armand Marchant (BEL)
11. Eduard Hallberg (FIN)
12. Tanguy Nef (SUI)
13. Michael Matt (AUT)
14. Alex Vinatzer (ITA)
15. Fabio Gstrein (AUT)
16. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
17. Steven Amiez (FRA)
18. Daniel Yule (SUI)
19. Fabian Ax Swartz (SWE)
20. Albert Popov (BUL)
21. Samuel Kolega (CRO)
22. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
23. Laurie Taylor (GBR)
24. Dominik Raschner (AUT)
25. Matthias Iten (SUI)
26. Filip Zubčić (CRO)
27. Joshua Sturm (AUT)
28. Hans Grahl-Madsen (NOR)
29. Johannes Strolz (AUT)
30. Billy Major (GBR)
31. Simon Rüland (AUT)
32. Antoine Azzolin (FRA)
33. Auguste Aulnette (FRA)
34. Ramon Zenhäusern (SUI)
35. Benjamin Ritchie (USA)
36. Jett Seymour (USA)
37. Jesper Pohjolainen (FIN)
38. Sam Maes (BEL)
39. Tommaso Saccardi (ITA)
40. Joaquim Salarich (ESP)
41. Kristoffer Jakobsen (SWE)
42. Edoardo Saracco (ITA)
43. Hugo Desgrippes (FRA)
44. Jung Dong-hyun (KOR)
45. Cooper Puckett (USA)
46. Širo Aihara (JPN)
47. Johei Kojama (JPN)
48. William Hansson (SWE)
49. Matteo Canins (ITA)
50. Luca Aerni (SUI)
51. Tobias Kastlunger (ITA)
52. Aingeru Garay (ESP)
53. Fabian Himmelsbach (GER)
54. Hugh McAdam (AUS)
55. Adrian Pertl (AUT)
56. Istok Rodeš (CRO)
57. Juan Del Campo (ESP)
58. Oscar Heine (AUT)
59. Corrado Barbera (ITA)
60. Nickco Palamaras (GER)
61. Joel Lütolf (SUI)
62. Kalin Zlatkov (BUL)
63. Richard Leitgeb (HUN)
64. Zak Carrick-Smth (GBR)
65. Jeyun Park (KOR)
66. Michał Jasiczek (POL)
67. Xavier Cornella Guitart (AND)
68. Matteo Bendotti (ITA)
1. Atle Lie McGrath (NOR)
2. Clément Noël (FRA)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Henrik Kristoffersen (NOR)
5. Timon Haugan (NOR)
6. Loïc Meillard (SUI)
7. Paco Rassat (FRA)
8. Linus Strasser (GER)
9. Eirik Hystad Solberg (NOR)
10. Armand Marchant (BEL)
11. Eduard Hallberg (FIN)
12. Tanguy Nef (SUI)
13. Michael Matt (AUT)
14. Alex Vinatzer (ITA)
15. Fabio Gstrein (AUT)
16. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
17. Steven Amiez (FRA)
18. Daniel Yule (SUI)
19. Fabian Ax Swartz (SWE)
20. Albert Popov (BUL)
21. Samuel Kolega (CRO)
22. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
23. Laurie Taylor (GBR)
24. Dominik Raschner (AUT)
25. Matthias Iten (SUI)
26. Filip Zubčić (CRO)
27. Joshua Sturm (AUT)
28. Hans Grahl-Madsen (NOR)
29. Johannes Strolz (AUT)
30. Billy Major (GBR)
31. Simon Rüland (AUT)
32. Antoine Azzolin (FRA)
33. Auguste Aulnette (FRA)
34. Ramon Zenhäusern (SUI)
35. Benjamin Ritchie (USA)
36. Jett Seymour (USA)
37. Jesper Pohjolainen (FIN)
38. Sam Maes (BEL)
39. Tommaso Saccardi (ITA)
40. Joaquim Salarich (ESP)
41. Kristoffer Jakobsen (SWE)
42. Edoardo Saracco (ITA)
43. Hugo Desgrippes (FRA)
44. Jung Dong-hyun (KOR)
45. Cooper Puckett (USA)
46. Širo Aihara (JPN)
47. Johei Kojama (JPN)
48. William Hansson (SWE)
49. Matteo Canins (ITA)
50. Luca Aerni (SUI)
51. Tobias Kastlunger (ITA)
52. Aingeru Garay (ESP)
53. Fabian Himmelsbach (GER)
54. Hugh McAdam (AUS)
55. Adrian Pertl (AUT)
56. Istok Rodeš (CRO)
57. Juan Del Campo (ESP)
58. Oscar Heine (AUT)
59. Corrado Barbera (ITA)
60. Nickco Palamaras (GER)
61. Joel Lütolf (SUI)
62. Kalin Zlatkov (BUL)
63. Richard Leitgeb (HUN)
64. Zak Carrick-Smth (GBR)
65. Jeyun Park (KOR)
66. Michał Jasiczek (POL)
67. Xavier Cornella Guitart (AND)
68. Matteo Bendotti (ITA)
Prenos
Úvodní slalom sezony si podmanil před týdnem ve finském Levi Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, který i dnes figuruje v roli největšího favorita. Druhé místo obsadil Francouz Clément Noël a třetí Švýcar Loïc Meillard.
Před rokem se v Gurglu radoval z vítězství Paco Rassat (FRA), kterého na bedně doplnili Armand Marchant (BEL) a Atle Lie McGrath (NOR).
Před rokem se v Gurglu radoval z vítězství Paco Rassat (FRA), kterého na bedně doplnili Armand Marchant (BEL) a Atle Lie McGrath (NOR).
Startovní listina
1. Atle Lie McGrath (NOR)
2. Clément Noël (FRA)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Henrik Kristoffersen (NOR)
5. Timon Haugan (NOR)
6. Loïc Meillard (SUI)
7. Paco Rassat (FRA)
8. Linus Strasser (GER)
9. Eirik Hystad Solberg (NOR)
10. Armand Marchant (BEL)
11. Eduard Hallberg (FIN)
12. Tanguy Nef (SUI)
13. Michael Matt (AUT)
14. Alex Vinatzer (ITA)
15. Fabio Gstrein (AUT)
16. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
17. Steven Amiez (FRA)
18. Daniel Yule (SUI)
19. Fabian Ax Swartz (SWE)
20. Albert Popov (BUL)
21. Samuel Kolega (CRO)
22. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
23. Laurie Taylor (GBR)
24. Dominik Raschner (AUT)
25. Matthias Iten (SUI)
26. Filip Zubčić (CRO)
27. Joshua Sturm (AUT)
28. Hans Grahl-Madsen (NOR)
29. Johannes Strolz (AUT)
30. Billy Major (GBR)
31. Simon Rüland (AUT)
32. Antoine Azzolin (FRA)
33. Auguste Aulnette (FRA)
34. Ramon Zenhäusern (SUI)
35. Benjamin Ritchie (USA)
36. Jett Seymour (USA)
37. Jesper Pohjolainen (FIN)
38. Sam Maes (BEL)
39. Tommaso Saccardi (ITA)
40. Joaquim Salarich (ESP)
41. Kristoffer Jakobsen (SWE)
42. Edoardo Saracco (ITA)
43. Hugo Desgrippes (FRA)
44. Jung Dong-hyun (KOR)
45. Cooper Puckett (USA)
46. Širo Aihara (JPN)
47. Johei Kojama (JPN)
48. William Hansson (SWE)
49. Matteo Canins (ITA)
50. Luca Aerni (SUI)
51. Tobias Kastlunger (ITA)
52. Aingeru Garay (ESP)
53. Fabian Himmelsbach (GER)
54. Hugh McAdam (AUS)
55. Adrian Pertl (AUT)
56. Istok Rodeš (CRO)
57. Juan Del Campo (ESP)
58. Oscar Heine (AUT)
59. Corrado Barbera (ITA)
60. Nickco Palamaras (GER)
61. Joel Lütolf (SUI)
62. Kalin Zlatkov (BUL)
63. Richard Leitgeb (HUN)
64. Zak Carrick-Smth (GBR)
65. Jeyun Park (KOR)
66. Michał Jasiczek (POL)
67. Xavier Cornella Guitart (AND)
68. Matteo Bendotti (ITA)
1. Atle Lie McGrath (NOR)
2. Clément Noël (FRA)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Henrik Kristoffersen (NOR)
5. Timon Haugan (NOR)
6. Loïc Meillard (SUI)
7. Paco Rassat (FRA)
8. Linus Strasser (GER)
9. Eirik Hystad Solberg (NOR)
10. Armand Marchant (BEL)
11. Eduard Hallberg (FIN)
12. Tanguy Nef (SUI)
13. Michael Matt (AUT)
14. Alex Vinatzer (ITA)
15. Fabio Gstrein (AUT)
16. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
17. Steven Amiez (FRA)
18. Daniel Yule (SUI)
19. Fabian Ax Swartz (SWE)
20. Albert Popov (BUL)
21. Samuel Kolega (CRO)
22. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
23. Laurie Taylor (GBR)
24. Dominik Raschner (AUT)
25. Matthias Iten (SUI)
26. Filip Zubčić (CRO)
27. Joshua Sturm (AUT)
28. Hans Grahl-Madsen (NOR)
29. Johannes Strolz (AUT)
30. Billy Major (GBR)
31. Simon Rüland (AUT)
32. Antoine Azzolin (FRA)
33. Auguste Aulnette (FRA)
34. Ramon Zenhäusern (SUI)
35. Benjamin Ritchie (USA)
36. Jett Seymour (USA)
37. Jesper Pohjolainen (FIN)
38. Sam Maes (BEL)
39. Tommaso Saccardi (ITA)
40. Joaquim Salarich (ESP)
41. Kristoffer Jakobsen (SWE)
42. Edoardo Saracco (ITA)
43. Hugo Desgrippes (FRA)
44. Jung Dong-hyun (KOR)
45. Cooper Puckett (USA)
46. Širo Aihara (JPN)
47. Johei Kojama (JPN)
48. William Hansson (SWE)
49. Matteo Canins (ITA)
50. Luca Aerni (SUI)
51. Tobias Kastlunger (ITA)
52. Aingeru Garay (ESP)
53. Fabian Himmelsbach (GER)
54. Hugh McAdam (AUS)
55. Adrian Pertl (AUT)
56. Istok Rodeš (CRO)
57. Juan Del Campo (ESP)
58. Oscar Heine (AUT)
59. Corrado Barbera (ITA)
60. Nickco Palamaras (GER)
61. Joel Lütolf (SUI)
62. Kalin Zlatkov (BUL)
63. Richard Leitgeb (HUN)
64. Zak Carrick-Smth (GBR)
65. Jeyun Park (KOR)
66. Michał Jasiczek (POL)
67. Xavier Cornella Guitart (AND)
68. Matteo Bendotti (ITA)
Přeji krásní nedělní dopoledne! Dnes se společně podíváme na 1. kolo slalomu mužů v rakouském Gurglu, jehož start je naplánován na 10:30.