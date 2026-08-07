Bosnianska hviezda si zlomila nohu, no optimizmus u nej zostáva: Čoskoro sa uvidíme na svahoch

Bosnianska reprezentantka v alpskom lyžovaní Elvedina Muzaferijová utrpela počas letnej prípravy zlomeninu nohy.
Zranenie si privodila počas tréningu obrovského slalomu vo švajčiarskom Saas-Fee. Zranenie si nevyžiada operáciu a podľa jej slov pokračuje zotavovanie priaznivo.
„Žiaľ, toto nie je správa, o ktorú som sa chcela podeliť. Spadla som počas tréningu obrovského slalomu v Saas-Fee a zlomila som si nohu.
Dobrou správou je, že operácia nie je potrebná a moje zotavovanie pokračuje dobre,“ uviedla 26-ročná Muzaferijová na sociálnej sieti Instagram.
Bosnianska lyžiarka už začala s rehabilitáciou a verí, že zranenie neohrozí jej súťažnú sezónu. „Už pracujem na tom, aby som opäť chodila, a na lyžiach budem skôr, než sa nazdáte.
Keďže do začiatku súťažnej sezóny zostáva ešte niekoľko mesiacov, sústredím sa na malé pokroky, dôverujem celému procesu a deň za dňom sa držím rehabilitačného plánu. Čoskoro sa uvidíme na svahoch,“ dodala Muzaferijová.
Pre bosniansku zjazdárku je to ďalšie zranenie v krátkom období. Na konci uplynulej sezóny si pri páde počas tréningu zjazdu v Andorre poranila členok, no v júni už bola späť v plnom tréningu a pripravovala sa na sezónu 2026/2027.
Na februárových ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo obsadila 16. miesto v super-G, 20. priečku v zjazde a 32. miesto v obrovskom slalome.
Šestnáste miesto bolo historicky najlepším výsledkom Bosny a Hercegoviny v alpskom lyžovaní na ZOH, pripomenul portál klix.ba.