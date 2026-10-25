Stovka slovenských vlajok a všade jediné slovo: konečne. Fanúšikovia Vlhovej už plánujú ďalšie výjazdy

Slovenskí fanúšikovia v Söldene.
Fotogaléria (23)
Slovenskí fanúšikovia v Söldene. (Autor: Petra Vlhová fan club)
Nikola Černáková|25. okt 2026 o 07:00
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Šéf fanklubu Miroslav Ledecký hovorí o radosti, ktorú nepokazilo ani sneženie.

Po pretekoch sa Sölden nevyprázdnil. Ulicami tirolského strediska pochodovali fankluby a pred nimi domáca dychovka. 

Medzi vlajkami nechýbala ani slovenská. Fanúšikovia Petry Vlhovej sa po takmer troch rokoch dočkali jej návratu v kolotoči Svetového pohára. 

„Atmosféra bola dobrá, plná očakávaní. Po prvom kole výborná, po druhom trochu horšia, ale to nič nemení na tom, že sme sa konečne dočkali,“ povedal šéf fanklubu Miroslav Ledecký.

Na úvodný obrovský slalom sezóny podľa jeho odhadu prišla Vlhovú podporiť asi stovka Slovákov.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole

Všetci hovorili: Konečne

Ledecký veľké emócie na štarte necítil. Vlhovú videl pretekať už na olympiáde a na preteky Svetového pohára chodil aj v čase, keď chýbala. Atmosféru medzi fanúšikmi však vnímal naplno. 

„Pre mňa to nebola novinka. Ale bavili sme sa s ľuďmi okolo a každý hovoril, že konečne,“ opísal.

Prvé kolo im dalo dôvod na oslavu. Vlhová išla čisto, plynulo a po prvej jazde bola jedenásta. „Bolo to splnenie nášho cieľa,“ povedal Ledecký.

Fotogaléria: Petra Vlhová v obrovskom slalome v Söldene (Svetový pohár 2026/27)
Petra Vlhová pred pretekmi Svetového pohára Söldene
Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene
23 fotografií
Petra Vlhová na trati počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene Petra Vlhová na trati počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v SöldeneUnited States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)Croatia's Zrinka Ljutic concentrates at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Switzerland's Camille Rast starts an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)United States' Mikaela Shiffrin concentrates at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)United States' Mikaela Shiffrin smiles at the start of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Sweden's Estelle Alphand competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Italy's Asja Zenere competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Italy's Lara Della Mea competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Italy's Lara Della Mea competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Albania's Lara Colturi competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Germany's Lena Duerr competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Sweden's Sara Hector competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)Canada's Britt Richardson competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)United States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)Austria's Julia Scheib competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)New Zealand's Alice Robinson competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Alessandro Trovati)

V druhom kole sa však počasie zmenilo. Začalo snežiť, zhoršila sa viditeľnosť a fanúšikovia pri trati videli, že s podmienkami bojujú takmer všetky. „Pretekárky tam chybovali. Podmienky boli horšie a prejavilo sa to u Peti, ale aj u ostatných,“ dodal.

Prepad na 23. miesto náladu slovenských fanúšikov nepokazil. Dôležitejšie pre nich bolo, že Petru po takmer troch rokoch opäť videli na štarte.

Ťažké roky bez Petry

Udržať fanklub pokope v čase, keď Vlhová nepretekala, nebolo jednoduché. „Ťažko, ale neskutočne sa nám to podarilo,“ hovorí Ledecký.

Veľkú zásluhu na tom podľa neho majú správcovia stránky fanklubu na sociálnych sieťach. „Vymýšľali rôzne veci, stále tam niečo pridávali a my sme chodili na preteky. Tak sme trochu prekryli Petrinu neúčasť.“

Teraz sa už plánuje naplno. „Každý rieši, kam ideme, aké budú výjazdy a kde zohnať lístky. Dostalo sa to do starých koľají.“

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Ledecký sa chystá aj do Levi a na ďalšie preteky. Všetky však nestihne. „Chcem ísť na preteky, na ktorých som ešte nebol. Všetko po dohode s tímom, s Peťou a s rodičmi.“ 

Pohostenie pre Holdenerovú

Vlhovej fanklub je podľa Ledeckého jednoznačne najväčší. „Ostatné fankluby chodia len tam, kam to majú blízko. My chodíme všade,“ hovorí.

Pri trati v Söldene stretol aj rodičov Švajčiarky Wendy Holdenerovej, ktorí cestujú mikrobusom s ďalšími fanúšikmi. „S mamou som sa bavil, že prídu do Jasnej. Musím im tam niečo pripraviť.“

Slovenskí priaznivci tak budú v Jasnej v úlohe hostiteľov. „Ešte sa mi nestalo, aby nás niekto hostil ako domáci klub. My to tak chceme spraviť. Keď nič, aspoň nakrájať klobásku, syry, slaninku, ponúknuť štamprlík, aby vedeli, že sú u nás hostia.“

Miroslav Ledecký s manželkou a so Zrinkou Ljutičovou (vľavo).
Miroslav Ledecký s manželkou a so Zrinkou Ljutičovou (vľavo). (Autor: Miroslav Ledecký)

Na zjazdovke Biela púť chcú postaviť stánok, pri ktorom sa fanúšikovia budú stretávať pred pretekmi aj medzi kolami. 

Práve Jasnej tento rok fanklub venuje najviac síl. Tradičný guláš v Kranjskej Gore preto vynechá, preteky v slovinskom stredisku sa totiž uskutočnia týždeň po podujatí pod Chopkom.

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