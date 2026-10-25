Stovka slovenských vlajok a všade jediné slovo: konečne. Fanúšikovia Vlhovej už plánujú ďalšie výjazdy

Po pretekoch sa Sölden nevyprázdnil. Ulicami tirolského strediska pochodovali fankluby a pred nimi domáca dychovka.
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Medzi vlajkami nechýbala ani slovenská. Fanúšikovia Petry Vlhovej sa po takmer troch rokoch dočkali jej návratu v kolotoči Svetového pohára.
„Atmosféra bola dobrá, plná očakávaní. Po prvom kole výborná, po druhom trochu horšia, ale to nič nemení na tom, že sme sa konečne dočkali,“ povedal šéf fanklubu Miroslav Ledecký.
Na úvodný obrovský slalom sezóny podľa jeho odhadu prišla Vlhovú podporiť asi stovka Slovákov.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole
Všetci hovorili: Konečne
Ledecký veľké emócie na štarte necítil. Vlhovú videl pretekať už na olympiáde a na preteky Svetového pohára chodil aj v čase, keď chýbala. Atmosféru medzi fanúšikmi však vnímal naplno.
„Pre mňa to nebola novinka. Ale bavili sme sa s ľuďmi okolo a každý hovoril, že konečne,“ opísal.
Prvé kolo im dalo dôvod na oslavu. Vlhová išla čisto, plynulo a po prvej jazde bola jedenásta. „Bolo to splnenie nášho cieľa,“ povedal Ledecký.
V druhom kole sa však počasie zmenilo. Začalo snežiť, zhoršila sa viditeľnosť a fanúšikovia pri trati videli, že s podmienkami bojujú takmer všetky. „Pretekárky tam chybovali. Podmienky boli horšie a prejavilo sa to u Peti, ale aj u ostatných,“ dodal.
Prepad na 23. miesto náladu slovenských fanúšikov nepokazil. Dôležitejšie pre nich bolo, že Petru po takmer troch rokoch opäť videli na štarte.
Ťažké roky bez Petry
Udržať fanklub pokope v čase, keď Vlhová nepretekala, nebolo jednoduché. „Ťažko, ale neskutočne sa nám to podarilo,“ hovorí Ledecký.
Veľkú zásluhu na tom podľa neho majú správcovia stránky fanklubu na sociálnych sieťach. „Vymýšľali rôzne veci, stále tam niečo pridávali a my sme chodili na preteky. Tak sme trochu prekryli Petrinu neúčasť.“
Teraz sa už plánuje naplno. „Každý rieši, kam ideme, aké budú výjazdy a kde zohnať lístky. Dostalo sa to do starých koľají.“
Ledecký sa chystá aj do Levi a na ďalšie preteky. Všetky však nestihne. „Chcem ísť na preteky, na ktorých som ešte nebol. Všetko po dohode s tímom, s Peťou a s rodičmi.“
Pohostenie pre Holdenerovú
Vlhovej fanklub je podľa Ledeckého jednoznačne najväčší. „Ostatné fankluby chodia len tam, kam to majú blízko. My chodíme všade,“ hovorí.
Pri trati v Söldene stretol aj rodičov Švajčiarky Wendy Holdenerovej, ktorí cestujú mikrobusom s ďalšími fanúšikmi. „S mamou som sa bavil, že prídu do Jasnej. Musím im tam niečo pripraviť.“
Slovenskí priaznivci tak budú v Jasnej v úlohe hostiteľov. „Ešte sa mi nestalo, aby nás niekto hostil ako domáci klub. My to tak chceme spraviť. Keď nič, aspoň nakrájať klobásku, syry, slaninku, ponúknuť štamprlík, aby vedeli, že sú u nás hostia.“
Na zjazdovke Biela púť chcú postaviť stánok, pri ktorom sa fanúšikovia budú stretávať pred pretekmi aj medzi kolami.
Práve Jasnej tento rok fanklub venuje najviac síl. Tradičný guláš v Kranjskej Gore preto vynechá, preteky v slovinskom stredisku sa totiž uskutočnia týždeň po podujatí pod Chopkom.