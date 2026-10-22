Shiffrinová má nezvyčajný plán, ktorý dáva šancu súperkám. Neriešim to, vraví Vlhová

V sobotu sa v rakúskom Söldene obrovským slalomom žien otvorí Svetový pohár a Mikaela Shiffrinová doň vstúpi v úlohe obhajkyne veľkého glóbusu.
Tentoraz však s nezvyčajným plánom.
Hneď úvodné preteky sú v disciplíne, na ktorú chce teraz klásť väčší dôraz. Slalom, v ktorom minulú zimu vyhrala deväť z desiatich pretekov, pôjde v jej programe čiastočne bokom.
Pritom práve slalom jej priniesol 980 z celkových 1410 bodov, za ktoré si na konci sezóny prevzala šiesty veľký glóbus. Bez neho by jej zostalo 430 bodov a o celkové prvenstvo by ani nezavadila.
Američanka napriek tomu dá viac priestoru obrovskému slalomu a super-G.
„Dávam si povolenie byť zvedavá a túto sezónu nazývame sezónou objavovania,“ povedala Shiffrinová vo svojom podcaste, z ktorého citovala agentúra AP.
Obrovský slalom v Söldene 2026
sobota 24. októbra - ženy
1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
nedeľa 25. októbra - muži
1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
Levi a Gurgl bez nej
Po sobotnom obrovskom slalome si však na jej slalomový štart fanúšikovia počkajú.
Podľa súčasného plánu sa nepostaví na štart vo fínskom Levi ani v rakúskom Gurgli. K svojej parádnej disciplíne sa vráti až na štvrtom podujatí v americkom Killingtone. Ďalšie slalomy si potom bude vyberať.
Tridsaťjedenročná lyžiarka zároveň odmieta, že by išlo o únavu či stratu chuti. Zdôraznila, že program neosekáva preto, že by jej na pretekaní záležalo menej. Veci chce robiť inak práve preto, že jej na nich stále mimoriadne záleží.
V slalome už má takmer všetko. Minulú zimu získala deviaty malý glóbus, a to s predstihom. Na olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo k tomu pridala zlato v najtočivejšej disciplíne a celkovo je trojnásobnou olympijskou šampiónkou.
Obrovský slalom a super-G sú iný príbeh. V obrovskom slalome Shiffrinová nie je nováčik. Malý glóbus za túto disciplínu získala už dvakrát, naposledy v roku 2023. Minulú sezónu však v jeho hodnotení skončila štvrtá. V super-G sa nedostala ani do najlepšej tridsiatky, takže práve tam má najväčší priestor na zlepšenie.
Rozdiel menší ako jedno víťazstvo
Kto z toho môže profitovať? Emma Aicherová.
Dvadsaťdvaročná Nemka bola minulú zimu k veľkému glóbusu veľmi blízko. So Shiffrinovou bojovala až do finále a prehrala o 87 bodov. To je menej, ako dostane víťazka jedných pretekov.
Ak Američanka vynechá dva úvodné slalomy, prichádza o šancu získať až 200 bodov. Pri takomto rozdiele z minulej sezóny je to číslo, ktoré môže rozhodnúť.
Aicherová navyše plánuje rovnako ako vlani štartovať naprieč všetkými disciplínami. Zjazd, super-G, obrovský slalom aj slalom. Kým Shiffrinová stavala svoje konto najmä na technických disciplínach, Nemka zbiera body všade, kde sa jazdí. Práve všestrannosť z nej robí jednu z hlavných uchádzačiek o titul.
Netají sa tým, že celkové víťazstvo je jej cieľ. Podľa agentúry DPA priznala, že keď človek jazdí štyri disciplíny, je to celkom jasná ambícia. Zároveň však dodala, že takú myšlienku treba vypustiť z hlavy a sústrediť sa na vlastné výkony, pretože na zvyšok nemá vplyv.
Rolu favoritky však odmieta. Zredukovaný program Shiffrinovej z nej podľa jej slov automaticky nerobí najväčšiu adeptku na glóbus.
„V každej disciplíne tu je veľa ďalších rýchlych dievčat,“ upozornila dvojnásobná strieborná medailistka z februárových olympijských hier. Aby mohla bojovať o víťazstvá, musí podľa vlastných slov zo seba dostať maximum.
Vlhová to nerieši
V Söldene sa postaví na štart aj Petra Vlhová. Slovenská lyžiarka má v pláne absolvovať kompletný program v slalome aj v obrovskom slalome.
So Shiffrinovou ju spája dlhoročná rivalita. Roky spolu súperili o slalomové víťazstvá aj o celkové prvenstvo, v sezóne 2020/2021 to bola práve Vlhová, ktorá si odniesla veľký glóbus.
VIDEO: Tréning Petry Vlhovej
Rozhodnutie Američanky zaregistrovala, no veľkú váhu mu neprikladá.
„Sledujem to, samozrejme, zachytila som správy. Osobne to však neriešim, je to jej rozhodnutie, takto to cíti a ja nemám dôvod to rozoberať,“ povedala Vlhová na predsezónnej tlačovej konferencii.
Prvé dva slalomy sezóny tak budú mať po dlhom čase otvorený koniec. Shiffrinová, ktorá v nich minulú zimu dominovala, bude chýbať. A boj o veľký glóbus môže byť po rokoch otvorenejší, než sa ešte na jar zdalo.