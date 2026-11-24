Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní sa už tradične na prelome novembra a decembra presúva do zámoria, kde sa tentoraz uskutočnia až tri podujatia.
Turné za veľkou mlákou odštartuje zastávka v Killingtone, ktorá sa vracia do programu po ročnej odmlke. Na zjazdovke Superstar nebude chýbať ani domáca superstar Mikaela Shiffrinová.
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Dosiahla tam už šesť slalomových triumfov, no naposledy utrpela zranenie, ktoré ju viac ako po fyzickej stránke poznačilo po tej mentálnej.
"Bohužiaľ, bola to moja nehoda, ktorá vtedy zaplnila titulné stránky novín. Avšak pamätám si, že to bol skvelý deň, samozrejme okrem toho pádu, bolesti a výzvy, ktorá nasledovala potom," povedala.
Akoby ju niekto bodol nožom
Shiffrinová naposledy súťažila v Killingtone 30. novembra 2024. V úvode sezóny mala skvelú formu a všetko bolo pripravené na veľkolepé oslavy.
Po prvom kole obrovského slalomu mala pred Švédkou Sarou Hectorovou náskok 34 stotín a v zelených číslach sa držala aj počas druhej jazdy.
Američanka sa blížila k historickému 100. triumfu, no urobila chybu na vnútornej lyži, po ktorej spadla a zastavila ju až ochranná sieť.
VIDEO: Pád Mikaely Shiffrinovej v Killingtone 2024
Diváci stíchli. Situácia pripomenula moment spred desiatich mesiacov v Jasnej, keď sa tiež v domácom obrovskom slalome zranila Petra Vlhová.
Trvalo približne 20 minút, kým americkú lyžiarku ošetrili a odviezli zo svahu. Bola pri vedomí a vraj sa pýtala na svoje medzičasy. Ešte v ten večer sa na sociálnych sieťach prihovorila fanúšikom.
"Mám veľkú odreninu, nemôžem sa hýbať, ale nie je dôvod na obavy. Skeny vyzerajú byť čisté. Mrzí ma, že som vás všetkých vystrašila," uviedla.
Shiffrinová utrpela hlbokú bodnú ranu na pravej strane brucha, čo poškodilo šikmé svaly. Svoju bolesť opísala, akoby ju niekto bodol nožom.
Nemenej náročné to bolo po psychickej stránke. Američanka chodila na terapie a otvorene hovorila o posttraumatickej stresovej poruche.
Prejavilo sa to najmä v obrovskom slalome, v ktorom v Sestriere nepostúpila ani len do druhého kola a následne ho vynechala aj na MS 2025.
"Cítila som šialené odpojenie medzi telom a mysľou. Jednoducho telo nerobilo to, čo som chcela. Občas som videla obrazy, ako padám," hovorila.
Budík o 4:20 aj choroba
Veľkým otáznikom bolo, ako sa bude Shiffrinová prezentovať v "obráku" v minulej sezóne, no už štvrté miesto v Söldene bolo dobrým signálom.
Na pódium síce čakala až do Špindlerovho Mlyna, no napokon získala v tejto disciplíne 422 bodov, ktoré jej pomohli k zisku veľkého glóbusu.
Faktom však je, že v obrovskom slalome vyhrala Shiffrinová naposledy v Lienzi 2023 a doma v Killingtone bola najlepšie na druhom mieste.
A keďže jej prioritou je stále zdokonaľovať svoje lyžovanie a hľadá nové výzvy, pred sezónou oznámila, že sa sústredí na obrovský slalom a super-G.
Kým slalomárky bojovali za polárnym kruhom či minulý víkend v rakúskom Gurgli, Američanka sa pripravovala v Copper Mountain v Colorade.
"Nie je nič lepšie ako trénovať doma a zaspávať vo vlastnej posteli. A to napriek tomu, že som na kopec vstávala o 4:20 ráno a tiež bojovala s prechladnutím," napísala na Instagrame.
V ďalšom príspevku zverejnila, že v novembri išla 83 jázd v troch disciplínach (slalom, obrovský slalom, super-G), prešla 2132 bránok a zvyká si aj na 25 až 35-metrové skoky, ktorých bolo 22.
Svoje kvality potvrdila už v Söldene, kde suverénne vyhrala prvé kolo a nebyť zhoršujúcich sa podmienok, skončila by vyššie než siedma. V Killingtone sa predstaví prvýkrát od svojej nehody.
"Je dôležité priznať si náročné chvíle z minulosti. Práve to mi pomáha získať silu a v správnej chvíli sa sústrediť na bránky, ktoré mám pred sebou," povedala pre agentúru Associated Press.
Vlhová bola päťkrát druhá
V Killingtone dosiahla v minulosti výborné výsledky aj Petra Vlhová. V slalome bola akousi korunnou princeznou, o čom svedčí päť druhých miest.
V obrovskom slalome bola najbližšie k pódiu v roku 2022, keď skončila štvrtá so stratou 26 stotín sekundy na bronzovú Saru Hectorovú.
Tentokrát však do Ameriky necestuje a dáva prednosť tréningom, v ktorých naďalej pracuje na budovaní svalovej hmoty. Okrem Killingtonu tak príde aj o "obráky" v kanadskom Tremblante.
Svetový pohár v Killingtone 2026
Sobota, 28. novembra:
Obrovský slalom žien - 1. kolo 15:30, 2. kolo 18:30
Nedeľa, 29. novembra:
Slalom žien - 1. kolo 16:30, 2. kolo 19:30
/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/
"Zdravotne som v poriadku a s kolenom nemám žiadny limitujúci problém. Potrebujem však zásadne zlepšiť svoje silové parametre, ktoré po ťažkých takmer troch rokoch obnovujem z hlbokého mínusu," uviedla.
Namiesto súbojov s Vlhovou, ktoré boli roky ozdobou Svetových pohárov, má tak Shiffrinová iné súperky, ktoré jej stoja v ceste za siedmym veľkým glóbusom či desiatym za slalom.
V celkovom poradí hneď v úvode nabrala 234-bodové manko na Albánku Laru Colturiovú, ktorá sa však sústreďuje na technické disciplíny. Favoritkou je naďalej Nemka Emma Aicherová, ktorá má 192 bodov.
Zaujímavosťou je, že aj tento rok sa účasť Shiffrinovej v Killingtone spája s možným pokorením magickej stovky. Tentokrát zaútočí aj na jubilejné 100. slalomové pódium vo Svetovom pohári.