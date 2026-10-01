Vedenie FIS priznalo vážnu situáciu. Je to jediná cesta, uviedol majster sveta v zjazde

Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia (FIS) začala prepúšťať zamestnancov a pripravuje ďalšie úsporné opatrenia, aby odvrátila hroziace finančné problémy. Jej vedenie o tom informovalo po zasadnutí v Ženeve.
Finančné rezervy FIS sa od roku 2021 znížili takmer o polovicu na 43 miliónov švajčiarskych frankov (približne 46 miliónov eur).
Bez zásahu by ich federácia podľa odhadov do dvoch rokov vyčerpala a hospodárila by s ročnou stratou približne 20 miliónov švajčiarskych frankov (cca 21,4 milióna eur).
„Sme vo vážnej situácii, nie však v zúfalej,“ citovala agentúra AP dočasného generálneho sekretára FIS Ursa Lehmanna s tým, že federácia sa pokúsi straty vykompenzovať organizovaním nových pretekov.
„Je to jediná cesta,“ uviedol majster sveta v zjazde z roku 1993. „Môžeme to urobiť? Áno, pretože som pevne presvedčený, že v našom kalendári je ešte priestor. Záujemcov máme viac, než koľko máme dnes voľných miest,“ dodal.