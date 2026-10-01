Vedenie FIS priznalo vážnu situáciu. Je to jediná cesta, uviedol majster sveta v zjazde

Logo Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS)
Logo Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) (Autor: FIS)
ČTK|1. okt 2026 o 20:54
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Finančné rezervy FIS sa od roku 2021 znížili takmer o polovicu.

Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia (FIS) začala prepúšťať zamestnancov a pripravuje ďalšie úsporné opatrenia, aby odvrátila hroziace finančné problémy. Jej vedenie o tom informovalo po zasadnutí v Ženeve.

Finančné rezervy FIS sa od roku 2021 znížili takmer o polovicu na 43 miliónov švajčiarskych frankov (približne 46 miliónov eur).

Bez zásahu by ich federácia podľa odhadov do dvoch rokov vyčerpala a hospodárila by s ročnou stratou približne 20 miliónov švajčiarskych frankov (cca 21,4 milióna eur).

„Sme vo vážnej situácii, nie však v zúfalej,“ citovala agentúra AP dočasného generálneho sekretára FIS Ursa Lehmanna s tým, že federácia sa pokúsi straty vykompenzovať organizovaním nových pretekov.

„Je to jediná cesta,“ uviedol majster sveta v zjazde z roku 1993. „Môžeme to urobiť? Áno, pretože som pevne presvedčený, že v našom kalendári je ešte priestor. Záujemcov máme viac, než koľko máme dnes voľných miest,“ dodal.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Logo Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS)
Logo Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS)
Vedenie FIS priznalo vážnu situáciu. Je to jediná cesta, uviedol majster sveta v zjazde
dnes 20:54
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