Urobil jedno z najťažších rozhodnutí. Rakúšan sa rozhodol vynechať obľúbený slalom

Reprezentant Rakúska v alpskom lyžovaní Marco Schwarz sa rozhodol vynechať zo svojho programu v rámci Svetového pohára vystúpenia v slalome.
Tridsaťjedenročný Schwarz sa na začiatku novej sezóny zamieria na niektoré zjazdy, ale primárne bude štartovať v super-G a obrovskom slalome.
Rakúšan sa celkovo rozhodol okresať počet vystúpení, svoje plány do budúcna predstavil na stretnutí so zástupcami médií.
„Ťažké rozhodnutie, jedno z najťažších, ktoré som musel urobiť. Pri organizácií, plánovaní a nastavení kalendára už to nebolo takto ďalej možné.
Za posledné roky som zistil, že dáva väčší zmysel zamerať sa na niektoré disciplíny ako byť priemerným vo všetkom,“ cituje agentúra APA Schwarza.
Podľa jeho slov nemieni úplne vyradiť slalom zo svojho programu, ale zároveň priznal, že nechce brať ostatným miesto v štartovacej listine.
Schwarz je držiteľom malého krištáľového glóbusu za slalom, na túto métu dosiahol v sezóne 2020/2021.
Nový ročník Svetového pohára v alpskom lyžovaní odštartuje na konci októbra v rakúskom Söldene.