Ešte pred zopár dňami ju v lyžiarskom svete poznal málokto. Vo Svetovom pohári bodovala iba raz, keď obsadila 25. miesto v slalome v Levi 2023.
V rovnakom stredisku však počas uplynulého víkendu nečakane zažiarila a za svoje výkony si vyslúžila uznane aj od tých najväčších hviezd.
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Austrálčanka Madison Hoffmanová zaznamenala najlepší výsledok lyžiarky z tejto krajiny v 21. storočí, keď finišovala na ôsmej pozícii.
"Je to naozaj skvelý pocit. Som šťastná, že som predviedla takúto úroveň lyžovania," povedala Hoffmanová v rozhovore pre FIS.
Nerobila žiadne bláznovstvá
Premiérový výsledok v top 10 dosiahla so štartovým číslom 57, hoci lyžiarky s podobne vysokým číslom sa iba sporadicky dostanú do druhého kola.
Jednak sú na základe rebríčka kvalitatívne slabšie a výraznú rolu hrá aj opotrebovanie trate, na ktorej sa časom tvoria ryhy a iné nerovnosti.
VIDEO: Jazdy Madison Hoffmanovej od 1:56 - 2:36 min
Za polárnym kruhom však panovali ľadové podmienky, a tak bolo možné zajazdiť výborný čas aj v podaní pretekárok mimo nasadenej tridsiatky.
Hoffmanová v prvom kole o dve stotiny zdolala aj šesťnásobnú víťazku z Levi Petru Vlhovú, ktorú tak odsunula na 14. miesto pred druhým kolom.
V ňom dosiahla desiaty najlepší čas, a tak v súčte oboch jázd zdolala aj také mená ako Wendy Holdenerová, Camille Rastová či Sara Hectorová.
"Nerobila som žiadne bláznovstvá, iba normálne lyžovala. V druhom kole som to skúsila trochu viac rozbehnúť, ale bolo to podobné," zhodnotila svoje výkony 23. žena z olympijského slalomu v Cortine.
Tri vážne zranenia
Hoffmanovej úspech je o to cennejší, že jej kariéra nie je ako z katalógu. Najmä kvôli vážnym zraneniam nemohla vždy robiť to, čo zbožňuje.
Prvé zranenie utrpela už na juniorských MS v talianskom Pozza di Fassa. Išlo o ruptúru patelárnej šľachy, ktorá spája jabĺčko s holennou kosťou.
Veľmi smolné pre ňu boli preteky v Utahu v decembri 2021, počas ktorých utrpela rovnaké zranenie ako Vlhová na domácom svahu v Jasnej.
Olympiádu v Pekingu, na ktorú sa Hoffmanová kvalifikovala, tak s pretrhnutým predným skríženým väzom v kolene pozerala iba v televízii.
O dva roky neskôr si naraz poškodila obe kolená. Na jednom si roztrhla predný skrížený väz, na druhom vnútorný postranný väz.
Bez súťažného lyžovania bola vyše roka. Jej život sa zmenil na každodennú rehabilitáciu a podľa austrálskeho športového inštitútu AIS strávila 14 týždňov v špeciálnom programe v Canberre.
"Bola to náročná cesta s viacerými operáciami. Povedať, že som hrdá na to, že som sa dokázala postaviť na nohy a nevzdávať sa, by bolo slabé vyjadrenie," uviedla austrálska lyžiarka.
Ako dopadne v Gurgli?
Hoffmanovej ôsme miesto je najlepší výsledok Austrálčanky vo Svetovom pohári od roku 1999. Rovnakú pozíciu vtedy obsadila legendárna Zali Steggallová vo francúzskom stredisku Serre Chevalier.
Na najväčšiu senzáciu úvodného tohtosezónneho slalomu v Levi uznanlivo reagovali na sociálnych sieťach aj známe osobnosti tzv. bieleho cirkusu.
Alice Robinsonová je na Hoffmanovú veľmi hrdá, Zrinka Ljutičová označila ôsme miesto za šialené a očarená bola aj Mikaela Shiffrinová.
Pozitívne reagovali aj ďalšie Američanky Paula Moltzanová, Nina O'Brienová či Katie Hensienová, keďže Hoffmanová často trénuje v USA.
"Som nesmierne vďačná a hrdá na svoj tím. Zároveň sa teším, že čoskoro budem mať ďalšiu príležitosť skúsiť to znova. Dúfam, že budem dobre lyžovať aj na náročnom svahu v Gurgli," uviedla.
Pred dvanástimi mesiacmi sa tam Austrálčanke príliš nedarilo. So štartovým číslom 35 obsadila 53. miesto a nepostúpila do druhého kola.