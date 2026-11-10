Na ZOH sa vážne zranila, dokonca jej hrozila amputácia. Vonnovú čaká ďalší zákrok

Lindsey Vonnová.
Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/AP)
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ČTK|10. nov 2026 o 11:08
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Lindsey Vonnová nevylúčila návrat k pretekárskemu lyžovaniu.

Americká zjazdárka Lindsey Vonnová má pred sebou deviatu a ako dúfa poslednú operáciu ľavej nohy, ktorú si vážne poranila pri páde na februárových olympijských hrách.

Vo videu na sociálnych sieťach dvadsaťštyriročná hviezda priznala, že je nervózna, no zároveň sa teší, že bude mať zákrok za sebou.

Ôsmim operáciám sa Vonnová podrobila do mája.

Teraz ju po polročnej pauze čaká ďalší zákrok, pri ktorom by jej lekári mali odstrániť platničky a ďalší materiál potrebný na fixáciu nohy a vykonať rekonštrukciu pretrhnutého predného skríženého väzu.

"Som z toho nervózna a napätá. Na druhej strane sa však teším, že už to snáď budem mať za sebou," uviedla Vonnová.

"Bude to moja deviata operácia a modlím sa, že aj posledná. Je veľa vecí, ktoré sa pri tom zákroku môžu zmeniť, takže budeme musieť počkať a uvidíme, ako to pôjde," dodala víťazka 84 pretekov Svetového pohára.

Vonnová sa vážne zranila pri páde v olympijskom zjazde v Cortine d'Ampezzo. Po ťažkom páde jej dokonca kvôli komplikáciám hrozila amputácia, nohu sa ale lekárom podarilo zachrániť.

Napriek tomu, že ju čaká ešte dlhá rekonvalescencia, návrat k pretekárskemu lyžovaniu olympijská víťazka a majsterka sveta úplne nevylúčila.

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