Vonnová po páde na ZOH absolovala ďalšiu operáciu. Verí, že bola posledná

Američanka Lindsey Vonnová.
Američanka Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/Keystone via AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|11. nov 2026 o 19:34
ShareTweet0

Išlo o prvý zákrok zameraný na predný skrížený väz.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová v stredu uviedla, že jej najnovšia operácia, zákrok na prednom skríženom väze v ľavej nohe, „dopadla dobre“ a že čoskoro poskytne ďalšie informácie. Verí, že to bola posledná operácia.

Pondelková operácia bola pre americkú hviezdu už deviatym zákrokom od pádu na olympijských hrách v talianskej Cortine d’Ampezzo, pri ktorom utrpela vážnu zlomeninu ľavej nohy.

Podľa portálu The Athletic však išlo o prvý zákrok zameraný na predný skrížený väz, ktorý si poškodila pri samostatnom incidente týždeň predtým v pretekoch Svetového pohára v Crans-Montane.

Vonnová v stredu ráno zverejnila svoje prvé vyjadrenie od operácie, pričom pridala fotografiu, na ktorej leží na nemocničnom lôžku. „Operácia dopadla dobre,“ napísala.

„Čoskoro podám ďalšie informácie.“ V príspevku zverejnenom na začiatku tohto týždňa, ešte pred samotným zákrokom, Vonnová priblížila časť operácie, ktorú vykonali na klinike Steadman Clinic v štáte Colorado.

„V podstate odstraňujeme všetky platničky a skrutky, aby sme mohli zaviesť nový predný skrížený väz,“ vysvetlila 42-ročná Američanka.

Kovy tam zostali po predchádzajúcich operáciách, pri ktorých jej naprávali februárovú zlomeninu nohy z olympiády.

Uplynulých deväť mesiacov čakala, kým sa kosti zahoja natoľko, aby bolo možné odstrániť kov a pristúpiť k rekonštrukcii predného skríženého väzu.

Čaká ju ďalší šesť až deväťmesačný proces zotavovania a Vonnová si zatiaľ nie je celkom istá, čo príde potom.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Američanka Lindsey Vonnová.
Američanka Lindsey Vonnová.
Vonnová po páde na ZOH absolovala ďalšiu operáciu. Verí, že bola posledná
dnes 19:34
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Vonnová po páde na ZOH absolovala ďalšiu operáciu. Verí, že bola posledná