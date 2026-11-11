Vonnová po páde na ZOH absolovala ďalšiu operáciu. Verí, že bola posledná

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová v stredu uviedla, že jej najnovšia operácia, zákrok na prednom skríženom väze v ľavej nohe, „dopadla dobre“ a že čoskoro poskytne ďalšie informácie. Verí, že to bola posledná operácia.
Pondelková operácia bola pre americkú hviezdu už deviatym zákrokom od pádu na olympijských hrách v talianskej Cortine d’Ampezzo, pri ktorom utrpela vážnu zlomeninu ľavej nohy.
Podľa portálu The Athletic však išlo o prvý zákrok zameraný na predný skrížený väz, ktorý si poškodila pri samostatnom incidente týždeň predtým v pretekoch Svetového pohára v Crans-Montane.
Vonnová v stredu ráno zverejnila svoje prvé vyjadrenie od operácie, pričom pridala fotografiu, na ktorej leží na nemocničnom lôžku. „Operácia dopadla dobre,“ napísala.
„Čoskoro podám ďalšie informácie.“ V príspevku zverejnenom na začiatku tohto týždňa, ešte pred samotným zákrokom, Vonnová priblížila časť operácie, ktorú vykonali na klinike Steadman Clinic v štáte Colorado.
„V podstate odstraňujeme všetky platničky a skrutky, aby sme mohli zaviesť nový predný skrížený väz,“ vysvetlila 42-ročná Američanka.
Kovy tam zostali po predchádzajúcich operáciách, pri ktorých jej naprávali februárovú zlomeninu nohy z olympiády.
Uplynulých deväť mesiacov čakala, kým sa kosti zahoja natoľko, aby bolo možné odstrániť kov a pristúpiť k rekonštrukcii predného skríženého väzu.
Čaká ju ďalší šesť až deväťmesačný proces zotavovania a Vonnová si zatiaľ nie je celkom istá, čo príde potom.