Návrat po vážnom zranení sa začal. Rakúska lyžiarka tlmí očakávania: Čaká ma veľa krokov

Rakúšanka Katherine Liensbergerová sa v Söldene prvýkrát od operácie pravého kolena postavila opäť na lyže.
Majsterka sveta v slalome z roku 2021 utrpela v januári pri páde počas tréningu fraktúru holennej kosti, zranenie menisku a pretrhla si krížne väzy v kolene. Prišla tak o zimnú olympiádu v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
„Sú chvíle, počas ktorých prežívate neopísateľné pocity. Stáť po dlhom čase opäť na lyžiach a cítiť pod nohami sneh je niečo výnimočné.
Znamená to pre mňa veľmi veľa. K tomu, aby som mohla opäť jazdiť medzi bránkami, vedie ešte tŕnistá cesta.
Čaká ma veľa krokov, tréningovej driny a intenzívnej práce. Termín môjho návratu do súťažného kolotoča zatiaľ nepoznám, no určite to ešte nebude v novembri vo fínskom Levi,“ citovala slová Liensbergerovej agentúra APA.
Rakúšanka získala na ZOH 2022 v Pekingu striebornú medailu v slalome, v ktorom skončila druhá za Slovenkou Petrou Vlhovou.
V tímovej súťaži pomohla Liensbergerová k zisku zlata rovnako ako na ZOH 2018 v Pjongčangu.
Na MS v Cortine vybojovala v roku 2021 najcennejší kov v slalome i paralelnom slalome.