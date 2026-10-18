Návrat po vážnom zranení sa začal. Rakúska lyžiarka tlmí očakávania: Čaká ma veľa krokov

Katherine Liensbergerová.
Katherine Liensbergerová. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. okt 2026 o 15:01
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Prišla pre zranenie o zimnú olympiádu v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

Rakúšanka Katherine Liensbergerová sa v Söldene prvýkrát od operácie pravého kolena postavila opäť na lyže.

Majsterka sveta v slalome z roku 2021 utrpela v januári pri páde počas tréningu fraktúru holennej kosti, zranenie menisku a pretrhla si krížne väzy v kolene. Prišla tak o zimnú olympiádu v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

„Sú chvíle, počas ktorých prežívate neopísateľné pocity. Stáť po dlhom čase opäť na lyžiach a cítiť pod nohami sneh je niečo výnimočné.

Znamená to pre mňa veľmi veľa. K tomu, aby som mohla opäť jazdiť medzi bránkami, vedie ešte tŕnistá cesta.

Čaká ma veľa krokov, tréningovej driny a intenzívnej práce. Termín môjho návratu do súťažného kolotoča zatiaľ nepoznám, no určite to ešte nebude v novembri vo fínskom Levi,“ citovala slová Liensbergerovej agentúra APA.

Rakúšanka získala na ZOH 2022 v Pekingu striebornú medailu v slalome, v ktorom skončila druhá za Slovenkou Petrou Vlhovou.

V tímovej súťaži pomohla Liensbergerová k zisku zlata rovnako ako na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Na MS v Cortine vybojovala v roku 2021 najcennejší kov v slalome i paralelnom slalome.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Katherine Liensbergerová.
Katherine Liensbergerová.
Návrat po vážnom zranení sa začal. Rakúska lyžiarka tlmí očakávania: Čaká ma veľa krokov
dnes 15:01
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