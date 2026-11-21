Pred týždňom obsadila Petra Vlhová v Levi 16. miesto. Nebol to síce výsledok, na aký bola v slalome zvyknutá, no napriek tomu bola spokojná.
Po dlhej súťažnej pauze sa vracia do Svetového pohára a viackrát zdôraznila, že čím viac pretekov absolvuje, tým silnejšia bude na lyžiach.
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Necelých 24 hodín pred slalomom v Gurgli však nečakane na sociálnych sieťach oznámila, že namiesto pretekov dá prednosť tréningom, v ktorých bude ďalej pracovať na budovaní svalovej hmoty.
"Takéto rozhodnutie na poslednú chvíľu sme určite nečakali. Petra a jej tím však vedia, prečo to urobili," uviedla pre STVR Veronika Valette Zuzulová.
Zbytočná cesta do Ameriky
Obe slalomové jazdy za polárnym kruhom boli v prípade 31-ročnej Liptáčky podobné. Na rovnej časti bola veľmi rýchla, v strmej časti strácala.
V kľúčových pasážach jej chýbalo sebavedomie, ktoré po zranení nadobudne postupne. Potrebuje čas, viac tréningov a najmä súťažných štartov.
"Fyzická kondícia je spojená s psychikou a nasadením lyžiara. Čím je silnejší, tým sa cíti sebavedomejšie a ľahšie sa mu podávajú výkony.
Tiež som si prešla návratom po zranení. Keď neviete ísť na sto percent, cítite neistotu a ste opatrný. Takto sa však pretekať nedá," vraví Valette Zuzulová.
Podľa ďalších slov bývalej úspešnej lyžiarky sa rozhodnutiu Vlhovej tímu nemožno čudovať. Valette Zuzulová označila svah v Gurgli za náročný s veľkou strminou, na čo ešte zrejme Vlhová nie je pripravená.
Po Gurgli vynechá aj podujatia v Killingtone a Tremblante, kde mala počas dvoch víkendov absolvovať jeden slalom a tri obrovské slalomy.
"Cesta do Ameriky je vždy náročná. Letiská sú ďaleko od lyžiarskych stredísk, takže musíte rátať so zdĺhavými presunmi a tiež časovým posunom.
Pre Petru, ktorá potrebuje nabrať svalovú silu, by takáto zámorská šnúra znamenala veľa zbytočne stratených dní cestovaním. Z tohto pohľadu je jej rozhodnutie správne," doplnila Valette Zuzulová.
Neregulárne podmienky
Samotné preteky v Gurgli mali nečakaný priebeh. Elitná sedmička má obvykle výhodu upravenej trate, no tentokrát sa musela popasovať s hmlou.
Napríklad, mladú albánsku reprezentantku Laru Colturiovú nebolo na úseku medzi druhým a tretím medzičasom takmer vôbec vidieť.
"Podmienky pre prvé pretekárky boli neregulárne. Niekomu hmla vadí trochu menej, no niekto má z toho veľký rešpekt a nevie sa s tým vyrovnať. Potom vyšlo slnko a všetko bolo iné," uviedla expertka STVR.
"Podmienky boli ťažšie, než som si myslela. Trať je dobrá, sneh tiež, ale veľa som toho nevidela," uviedla aj favorizovaná Emma Aicherová.
Víťazka z Levi skončila v prvom kole štrnásta, ďalšia favoritka Camille Rastová osemnásta a domáca nádej Katharina Truppeová až devätnásta.
VIDEO: Lara Colturiová sa stala víťazkou slalomu v Gurgli 2026
Naopak, v prvej päťke sa objavili až štyri mená, ktoré dovtedy ešte nevyhrali preteky Svetového pohára. Pred nimi bola Anna Swennová-Larssonová, ktorá naposledy vyhrala vo februári 2024 v Soldeu.
"Hore som mala trochu šťastie na podmienky, takže sa nemám na čo sťažovať. Mohla som ísť ešte o trochu lepšie. Pre víťazstvo urobím všetko," hovorila pred druhým kolom 35-ročná Švédka.
Historické víťazstvo
Rodáčka z Rättviku napokon svoj štvrtý triumf vo SP nepridala. Hoci neurobila zásadnú chybu, v súčte oboch kôl to stačilo na tretie miesto.
Zvíťazila 20-ročná Colturiová, ktorej sa v Gurgli mimoriadne darí. Dvakrát po sebe tam skončila druhá za Mikaelou Shiffrinovou, aby tentokrát vybojovala historické víťazstvo pre Albánsko.
"Je to šialené. Som šťastná, že vďaka mne je zjazdové lyžovanie v Albánsku čoraz populárnejšie. Som na to hrdá. Ďakujem mojej rodine a všetkým ľudom okolo mňa. Dosiahli sme veľkú vec," povedala.
Jej výkon zhodnotila pozitívne aj Valette Zuzulová. Pre ňu bola po prvom kole jasnou favoritkou, hoci Swennová-Larssonová mala mierny náskok.
"V oboch kolách predviedla úžasné jazdy a či už technicky alebo mentálne je pripravená na to, aby takéto výkony predvádzala celú sezónu.
Pamätám si ju ako dievčatko. Už vtedy mala za sebou množstvo dní na snehu a tieto výsledky nedosiahla zadarmo. Je to mladá žena, ktorá je nohami na zemi a budeme o nej veľa počuť," povedala Slovenka.
Vďaka zisku 100 bodov sa Colturiová posunula do čela Svetového pohára a tiež poradia slalomu. Ďalšie preteky ju čakajú budúci víkend v americkom Killingtone, kde sa pôjde obrovský slalom a slalom.