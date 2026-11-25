Jedna stotina sekundy. Toľko chýbalo Lare Colturiovej v Söldene k prvému víťazstvu vo Svetovom pohári. V Levi bola znova druhá. Na tretí pokus to už vyšlo.
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V sobotu vyhrala slalom v rakúskom Gurgli a zapísala sa do histórie. Albánsko dovtedy nemalo vo Svetovom pohári ani jedno víťazstvo. Experti jej úspešnú budúcnosť predpovedali už ako pätnásťročnej.
Po troch pretekoch sezóny vedie celkové poradie Svetového pohára s 260 bodmi. Druhá Nemka Emma Aicherová za ňou zaostáva o 68 bodov. Colturiová je na čele aj v slalomovom hodnotení.
„Zatiaľ výborne ide nová krv z Albánska. To je nová generácia, ktorá sa za krátky čas vyšvihla do absolútnej svetovej špičky a jazdí výborne,“ povedal pre Sportnet expert Pavel Šťastný.
Desiate pódium, prvé víťazstvo
Colturiová dovtedy stála na pódiu deväťkrát, šesťkrát skončila druhá. V tejto sezóne ju o víťazstvo pripravili Američanka Paula Moltzanová a Aicherová.
Triumf v Gurgli bol na spadnutie. Po prvom kole bola druhá za Švédkou Annou Swennovou Larssonovou. V druhom kole sa posunula na čelo a Saru Hectorovú zdolala o 27 stotín sekundy.
„Je to šialené. Som šťastná, že vďaka mne je zjazdové lyžovanie v Albánsku čoraz populárnejšie. Som na to hrdá. Ďakujem svojej rodine a všetkým ľuďom okolo mňa. Dosiahli sme veľkú vec,“ povedala.
Pred rokom pritom Colturiová začala sezónu rovnako sľubne. V Levi aj v Gurgli skončila druhá za Mikaelou Shiffrinovou.
Od polovice decembra sa však trápila a nedarilo sa jej ani na olympiáde v Miláne a Cortine, kde bola vlajkonosičkou Albánska. V slalome skončila desiata.
Video: Colturiová vyhrala slalom v Gurgli
Nový tréner, nové lyže
Po olympijskej sezóne prišli veľké zmeny. Colturiová prešla na lyže Head, vymenila kondičného trénera a do tímu pribudla aj nová tvár.
Rodičia v júli zavolali Johanovi Clareymu. Bývalý francúzsky zjazdár je olympijský strieborný medailista z Pekingu 2022 a v 41 rokoch sa stal najstarším lyžiarom na pódiu v histórii Svetového pohára. Kariéru ukončil v roku 2023.
„Ich ponuka ma prekvapila. S takouto úlohou som nerátal. Takéto príležitosti však neprichádzajú dvakrát. Lara má obrovský potenciál,“ povedal pre rakúsky portál laola1.
„Bude mojím trénerom pre rýchlostné disciplíny, to je jeho hlavná úloha,“ prezradila Colturiová pre švajčiarsku stanicu blue Sport.
Clarey ju bude sprevádzať na pretekoch v obrovskom slalome a super-G. Pomôcť má aj v rodinnom tíme, Colturiovú trénujú rodičia.
„Nie je jednoduché oddeliť chvíle, keď sme rodina, od tých na trati, kde som športovkyňa a oni moji tréneri. Uvedomili sme si, že sú emocionálne veľmi zaangažovaní, preto sme pribrali ďalšieho človeka,“ vysvetlila pre Eurosport.
Super-G áno, zjazd zatiaľ nie
Colturiová sa k rýchlosti vracia. V roku 2023 sa stala juniorskou majsterkou sveta v super-G, no vo februári toho istého roka si roztrhla predný skrížený väz v kolene.
„Rýchlosť ma vždy bavila a chcela som sa k nej vrátiť. Po zranení som sa sústredila takmer výlučne na technické disciplíny,“ povedala.
Vo Svetovom pohári doteraz absolvovala jediné rýchlostné preteky. V decembri 2022 skončila ako šestnásťročná v super-G v St. Moritzi na 35. mieste. Do švajčiarskeho strediska sa vráti aj v tejto sezóne.
„Určite pôjdem niekoľko pretekov v super-G. St. Moritz už mám naplánovaný, potom uvidím, čo mi dovolí nabitý kalendár,“ priblížila.
Na všetkých podujatiach v super-G štartovať nebude. Zjazd zatiaľ neplánuje, pretože naň nemala dosť tréningu a necíti sa v ňom komfortne. Jej hlavnými disciplínami ostávajú slalom a obrovský slalom.
Tréner Šťastný je k jej rýchlostným ambíciám skeptický. „Lara Colturiová je podľa mňa jednoznačne lyžiarka na technické disciplíny. Nemyslím si, že v rýchlostných disciplínach bude na takej úrovni ako Aicherová,“ uviedol.
Mama je olympijská šampiónka
Rýchlosť má Colturiová v génoch. Jej mama Daniela Ceccarelliová vyhrala ako čierny kôň olympijské zlato v super-G v Salt Lake City 2002.
„Lara bola na snehu od narodenia, keď som sa ešte aktívne venovala lyžovaniu,“ povedala Ceccarelliová.
„Prvýkrát som sa postavila na lyže, keď som mala trinásť mesiacov, ale nepamätám si to. Spomínam si na preteky v Cortine d’Ampezzo, kde sa moja mama lúčila s kariérou. Mala som tri roky a lyže polepené nálepkami,“ prezradila Colturiová pre denník Il Foglio Sportivo.
Rodáčka z Turína spočiatku súťažila za Taliansko. V máji 2022 však získala albánske občianstvo spolu s mamou a bratom. Ceccarelliová sa stala technickou riaditeľkou albánskej reprezentácie.
Tento krok jej umožnil trénovať mimo štruktúr talianskej federácie a rozhodovať o sponzoroch aj pretekoch.
Zmena dresu sa nezaobišla bez kritiky. „Reprezentácia mojej krajiny je niečo, bez čoho sa nezaobídem. S talianskym ľudom som spätá,“ odkázala vtedy Sofia Goggiová.
Albánsky premiér Edi Rama bol, naopak, nadšený. „Jej snom je vyvesiť červeno-čiernu vlajku na najvyšší vrchol,“ napísal.
Splnila sa predpoveď
Colturiová debutovala vo Svetovom pohári v roku 2022 ako najmladšia lyžiarka v seriáli za viac ako štyridsať rokov.
Jej argentínsky tréner Simari Birkner ju vtedy označil za mladšiu verziu Mikaely Shiffrinovej. Talent v nej videla aj samotná Američanka.
„Jazdí rýchlo a s inštinktom, ktorý som si musela počas kariéry osvojiť. Pre ňu je to prirodzené,“ povedala vtedy Shiffrinová. „Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude vyvíjať v nasledujúcich rokoch,“ dodala.
Dnes Albánka vedie Svetový pohár a v jej novej vlasti vďaka nej zažíva lyžovanie nečakaný boom. „Podpora, ktorú dostávam, je obrovská,“ hovorí Colturiová.
Svoju pozíciu na čele bude Colturiová obhajovať už tento víkend v americkom Killingtone, kde sú na programe obrovský slalom aj slalom. O týždeň neskôr pôjde dva obrovské slalomy v kanadskom Tremblante.