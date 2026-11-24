Nórsky lyžiar Alexander Aamodt Kilde si stanovil za cieľ predstaviť sa 6. a 7. marca 2027 ako predjazdec v nórskom Kvitfjelli.
Tridsaťštyriročný držiteľ dvoch olympijských medailí z Pekingu sa zotavuje po zranení Achillovej šľachy, ktoré utrpel v polovici októbra pri tréningu v Čile.
Rehabilitácia partnera americkej hviezdy Mikaely Shiffrinovej napreduje. „Som čoraz viac vo forme a môžem sa už viac hýbať a zdvíhať väčšie záťaže,“ vyhlásil Kilde podľa agentúry APA.
Na konte má 21 víťazstiev vo Svetovom pohári a pred domácim publikom sa chce zatiaľ neoficiálne vrátiť v marci budúceho roka.
„Štartovať ako predjazdec v Kvitfjelli je realistický cieľ,“ povedal Kilde, ktorého prenasledujú zranenia od roku 2024. Pred dvoma rokmi v januári utrpel ťažšie zranenia nohy a ramena vo švajčiarskom Wengene.
Kvitfjell hostí v kalendári SP najskôr 6. marca zjazd mužov, o deň neskôr je na programe super-G.