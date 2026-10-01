Bojovala o život pod lavínou. Mladú športovkyňu našli bez známok života

Juliette Willmann
Juliette Willmann (Autor: x/ Claire Langoulant)
SITA|1. okt 2026 o 15:41
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Manžel prežil, lyžiarka podľahla zraneniam.

Len 29-ročná francúzska lyžiarka Juliette Willmannová zahynula v utorok na vrchu Cerro Crestón neďaleko argentínskeho mesta El Chaltén.

Bola tam s manželom, keď ich zasiahla lavína. Podľa predbežnej správy ich strhla približne 400 metrov dolu svahom.

Približne o 12.30 h miestneho času horský vodca nahlásil lavínu, ktorá zasiahla dve osoby. Krátko nato sa do hôr vydal záchranný tím vybavený nosidlami, defibrilátorom, kyslíkom a zdravotníckym materiálom na poskytnutie prvej pomoci.

Cesta pešo na miesto nešťastia môže trvať štyri až päť hodín.

Ako prví dorazili na miesto iní lyžiari, ktorí našli Willmannovú zasypanú v hĺbke približne 1,5 metra bez známok života.

S pomocou lekára, ktorý im poskytoval pokyny cez vysielačku, sa pokúsili o resuscitáciu.

Záchranári dorazili na miesto tesne pred 17.00 h miestneho času a potvrdili smrť Willmannovej, jej manžela našli pri vedomí. Nemal žiadne viditeľné zranenia a zostáva v lekárskej starostlivosti.

"Okolnosti incidentu a prípadné zranenia, ktoré spôsobili smrť ženy, musia byť objasnené na základe príslušného znaleckého posudku," uviedli úrady.

Pred nehodou zdieľal pár na sociálnej sieti ich lyžiarsky pobyt v Južnej Amerike. "Máme obrovské šťastie, že môžeme byť tu, v horách Patagónie, a objavovať toto úžasné miesto. Táto cesta po Južnej Amerike nás neustále ohromuje," napísali.

Willmannová sa narodila v Marseille a vyrastala na juhu Francúzska. Pochádzala z lyžiarskej rodiny a svoju kariéru začala ako zjazdárka, no vo veku 19 rokov prešla na freeride - súčasť extrémneho lyžovania na strmých svahoch.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Juliette Willmann
Juliette Willmann
Bojovala o život pod lavínou. Mladú športovkyňu našli bez známok života
dnes 15:41
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