Bojovala o život pod lavínou. Mladú športovkyňu našli bez známok života

Len 29-ročná francúzska lyžiarka Juliette Willmannová zahynula v utorok na vrchu Cerro Crestón neďaleko argentínskeho mesta El Chaltén.
Bola tam s manželom, keď ich zasiahla lavína. Podľa predbežnej správy ich strhla približne 400 metrov dolu svahom.
Približne o 12.30 h miestneho času horský vodca nahlásil lavínu, ktorá zasiahla dve osoby. Krátko nato sa do hôr vydal záchranný tím vybavený nosidlami, defibrilátorom, kyslíkom a zdravotníckym materiálom na poskytnutie prvej pomoci.
Cesta pešo na miesto nešťastia môže trvať štyri až päť hodín.
Ako prví dorazili na miesto iní lyžiari, ktorí našli Willmannovú zasypanú v hĺbke približne 1,5 metra bez známok života.
S pomocou lekára, ktorý im poskytoval pokyny cez vysielačku, sa pokúsili o resuscitáciu.
Záchranári dorazili na miesto tesne pred 17.00 h miestneho času a potvrdili smrť Willmannovej, jej manžela našli pri vedomí. Nemal žiadne viditeľné zranenia a zostáva v lekárskej starostlivosti.
"Okolnosti incidentu a prípadné zranenia, ktoré spôsobili smrť ženy, musia byť objasnené na základe príslušného znaleckého posudku," uviedli úrady.
Pred nehodou zdieľal pár na sociálnej sieti ich lyžiarsky pobyt v Južnej Amerike. "Máme obrovské šťastie, že môžeme byť tu, v horách Patagónie, a objavovať toto úžasné miesto. Táto cesta po Južnej Amerike nás neustále ohromuje," napísali.
Willmannová sa narodila v Marseille a vyrastala na juhu Francúzska. Pochádzala z lyžiarskej rodiny a svoju kariéru začala ako zjazdárka, no vo veku 19 rokov prešla na freeride - súčasť extrémneho lyžovania na strmých svahoch.