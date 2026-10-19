Nórska bežecká legenda chce na olympiádu v maratóne: Je to pre mňa veľký okamih

Bývalá nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová sa pokúsi kvalifikovať na maratón na letné olympijské hry v Los Angeles v roku 2028.
Debut na kráľovskej vytrvalostnej trati ju čaká 6. decembra vo Valencii, uviedla v podcaste. V čase konania najbližšej letnej olympiády bude mať 40 rokov.
„Je to pre mňa veľký okamih. Ešte pred niekoľkými dňami som si nebola istá, či sa zúčastním.
Nezáviselo to len odo mňa, ale už mám potvrdenie od organizátorov, ktorí mi pridelili štartové číslo,“ uviedla Johaugová.
Na otázku, či by preteky vo Valencii mohli byť prvým krokom smerom k Los Angeles, jednoznačne odpovedala: „Áno!“ Johaugová, ktorá začiatkom roka porodila druhé dieťa, ukončila svoju lyžiarsku kariéru už druhýkrát v máji minulého roka.
Začala sa venovať cestným behom a svojimi výkonmi udivuje. V septembri počas majstrovstiev sveta v cestných behoch v Kodani absolvovala verejné polmaratónske preteky za 1:08:43 h a dosiahla lepší čas než všetky Európanky v rámci majstrovských pretekov.
Cez víkend zvíťazila v Nórsku v behu na 10 km časom 30:51 min, čím sa zaradila na 16. miesto dlhodobých európskych tabuliek.
Spomedzi Nóriek zabehla cestnú desiatku rýchlejšie iba Karoline Bjerkeli Grövdalová, ktorej národný rekord Johaugová zaostala o 19 sekúnd.
Na lyžiach získala Johaugová 14 titulov majsterky sveta, štyri zlaté olympijské medaily a 89 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára.
V roku 2018 prišla o zimnú olympiádu v Pjongčangu, pretože jej v októbri 2016 počas dopingovej kontroly na vysokohorskom sústredení v Taliansku zistili pozitívny test na steroid klostebol a dostala zákaz činnosti na 18 mesiacov.
Johaugová sa bránila tvrdením, že sa steroid dostal do jej tela z krému na ošetrenie slnkom spálených pier, ktorý jej odporučil tímový lekár.