Iní by to vzdali. Vlhová je špeciálny typ človeka, lyžovanie potrebuje takých ľudí, hovorí Hospová

Modlila sa, aby svietilo slnko. V druhom kole obrovského slalomu sa však nad Söldenom zatiahlo a Petra Vlhová, ktorá po prvom kole atakovala najlepšiu desiatku, sa prepadla o dvanásť priečok.
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„Dosť to ovplyvnilo. Keď sa zatiahne, nemám ešte toľko istoty a je to pre mňa ťažšie. Potrápila som sa,“ priznala slovenská lyžiarka pre kamery STVR po návrate do Svetového pohára. V úvodných pretekoch obsadila 23. miesto.
Bývalá rakúska lyžiarka Nicole Hospová jej slabšie druhé kolo nevyčíta.
„V druhom kole bolo svetlo naozaj zlé. Je úplne normálne, že mala rešpekt, veď nepretekala takmer tri roky. Myslím si však, že si z toho môže vziať veľa pozitívnych vecí,“ povedala pre Sportnet.
Na ťažkom svahu predviedla dobrý výkon
Návrat v Söldene patrí medzi tie najnáročnejšie. Svah je strmý, a ak sa zhorší viditeľnosť, je ešte zradnejší. Hospová preto vyzdvihla najmä Vlhovej prvé kolo.
„Lyžovala dosť dobre a po takom dlhom čase bez pretekov to bol z jej strany naozaj dobrý výkon,“ zhodnotila.
Slovenská lyžiarka sama hovorila o pokoji a radosti.
„Máme za sebou prvé preteky a teším sa z toho. Druhé kolo ma mrzí, spravila som chyby, no som v cieli a každý bod sa počíta. Dnes som bola v pokoji. Potrebujem sa dostať do pretekového rytmu, aby som dokázala predviesť dve dobré jazdy.
Ukázalo sa, že nie som vzadu, a keď predvediem svoju jazdu, môže to byť dobré. Ešte musím veľa lyžovať, ale zatiaľ sme na správnej ceste,“ povedala Vlhová.
Iní by to vzdali
Hospová obdivuje, že sa Vlhová po zranení a dlhej pauze vôbec postavila na štart.
„Je to špeciálny typ človeka a lyžovanie potrebuje takýchto ľudí. Ľudia majú radi jej pokojnú povahu, to, ako zostáva sústredená, a zároveň je veľmi priateľská a férová. Je veľmi dôležité, že je späť,“ povedala.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole
„Mnohí športovci, ktorí majú taký dlhý čas problémy so zranením, nie sú v hlave nastavení tak, aby zostali pokojní a silní. Ona však taký človek je, a to je skvelé.“
Jej tréner Mario Rafetzeder hovorí, že teraz ide najmä o to, aby sa Vlhová dostala do tempa a našla pretekársky rytmus. Hospová to vidí podobne.
„Ťažko povedať, ako dlho to potrvá. Teraz je dôležité, aby absolvovala preteky a dosiahla dobré výsledky pre svoje sebavedomie. Bude čoraz rýchlejšia, a keď nebude cítiť bolesť, môže to ísť veľmi rýchlo.“
V slalome to bude ľahšie
Najbližšie sa Vlhová predstaví v slalome vo fínskom Levi, v disciplíne, v ktorej patrila k absolútnej špičke a ktorá jej je oveľa bližšia ako obrovský slalom. Práve tam by mohla vidieť prvé výraznejšie pokroky.
Hospová však pred príliš vysokými očakávaniami varuje, cesta späť potrvá. „Myslím si, že potrebuje ešte niekoľko pretekov, aby získala sebavedomie a cítila sa na lyžiach plynulo. Na vrchole ju možno uvidíme v strede sezóny, človek nikdy nevie,“ odhaduje.
O jednom je však presvedčená. „Najmä v slalome, ktorý je pre ňu ľahší ako obrovský slalom, sa môže vrátiť takmer na samotný vrchol.“
Vlhová sa však nikam neponáhľa. „Budeme pokračovať a teším sa na to, čo príde,“ povedala po pretekoch v Söldene.