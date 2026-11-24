Olympijská šampiónka v zjazde Sofia Goggiová, ktorej letnú prípravu výrazne narušili vážne zdravotné problémy, začne v sobotu v Killingtone sezónu Svetového pohára. Informoval o tom taliansky lyžiarsky zväz.
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Tridsaťštyriročná Goggiová sa počas letného sústredenia v Argentíne nakazila dvoma vírusmi a mala vážne neurologické ťažkosti. Trpela silnými bolesťami a chvíľami nemohla ani hovoriť alebo chodiť po schodoch.
Úradujúca držiteľka malého glóbusu za superobrovský slalom v októbri vynechala úvodný obrovský slalom sezóny v Söldene. Teraz Goggiová ohlásila návrat a v Killingtone sa predstaví v sobotňajšom obrovskom slalome.
Ďalší krok k návratu urobila iná talianska hviezda Federica Brignoneová. Dvojnásobná olympijská víťazka sa v Cervinii prvýkrát postavila na lyže po augustovej operácii, pri ktorej jej lekári odstránili kovovú dlahu a skrutky z ľavého kolena.
"Na lyžiach pre obrovský slalom absolvovala niekoľko voľných oblúkov. Bol to prvý krok k návratu do tréningu," uviedol zväz. Termín možného návratu celkovej víťazky Svetového pohára zo sezóny 2024/25 federácia neuviedla.
36-ročná Brignoneová, ktorá sa vážne zranila vlani v apríli na talianskom šampionáte a tento rok na olympijských hrách senzačne ovládla obrovský slalom a super-G, by chcela stihnúť februárové majstrovstvá sveta v Crans Montane.