Tréneri Vlhovej nerobia z výsledku tragédiu: Pracujeme na tom, aby sme ju opäť videli na pódiu

„Slalom, slalom, slalom a ešte raz slalom. Bránky, bránky, bránky, časy.“ Asistent trénera Matej Gemza nemusel dlho rozmýšľať, čo čaká Petru Vlhovú v najbližších týždňoch.
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Obrovský slalom v Söldene, jej prvé preteky po takmer troch rokoch, už má za sebou. Po prvom kole bola jedenásta, napokon skončila na 23. mieste. Tím z toho však vážnu situáciu nerobí.
„Nebolo to vypäté. V tíme bola celkom dobrá, uvoľnená atmosféra, takže dnes to nebol nejaký dramatický príbeh,“ povedal Gemza pre STVR.
Ploché svetlo jej nesedí
S prvým kolom boli tréneri spokojní. „Bolo veľmi čisté, veľmi plynulé a hladké. Peťa technicky dodržala všetko, čo mala, bez výčitiek či trénerských pripomienok,“ opísal Gemza.
V druhom kole sa však nad ľadovcom zatiahlo. „To je Sölden. Je strašne vysoko a počasie sa tu mení veľmi rýchlo. Žiaľ, tentoraz nie v náš prospech, ale nemôžeme sa sťažovať. Tento šport sa robí vonku a ostatné dievčatá majú to isté,“ dodal.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v druhom kole
Vlhová podľa neho takéto podmienky nemá rada dlhodobo. „Ploché svetlo, keď nevidno pod nohy, jej historicky nesedí. Nejde potom naplno, nejde svoju hranu, ktorú vie ísť, a je to pomalšie.“
Rovnako to vidí aj hlavný tréner Mario Rafetzeder.
„Počasie bolo kľúčové. V prvom kole mala svetlo a s ním aj sebavedomie. V druhom bola zlá viditeľnosť a sebavedomie jej chýbalo. To však príde. V najbližšom čase budeme pracovať na tom, aby sme trénovali aj v podobných podmienkach,“ povedal novinárom po pretekoch.
Už to bude iba ľahšie
Rafetzeder netají, že tím pred návratom cítil tlak. „S výsledkom som veľmi spokojný. Keď sa po rokoch vracala, cítili sme trochu tlak. Musím povedať, že išla celkom dobre a prvé kolo bolo super. Chýba jej však konštantnosť, preto to dopadlo takto,“ povedal.
Napriek prepadu v druhom kole vidí v Söldene posun. „Petra urobila dobrý krok vpred. Pracujeme na tom, aby sme ju opäť videli na pódiu.“
Pokojne berie výsledok aj asistent trénera.
„Je to normálny krok, nič extrémne výnimočné. Je to akurát tak, ako má byť. Chceli sme lepšie, žiaľ, vyšlo to takto. Musíme to zobrať a ideme ďalej,“ povedal Gemza.
Verí, že najťažšie má Vlhová za sebou. „Je to veľmi náročný obrovský slalom. Keď sme zvládli toto, už to bude ľahšie.“
Levi, jej obľúbené stredisko
Najbližšie sa Vlhová predstaví v slalome vo fínskom Levi. Tím sa najprv vráti na pár dní domov, potom bude trénovať v Rakúsku a až neskôr sa presunie na sever.
„Musíme čakať na podmienky. V Levi je zatiaľ stále teplo, prší, je plus osem až desať stupňov a na tréning to nie je dobré,“ vysvetlil Gemza.
Na slalom sa tím teší. „Peťa ho má v podstate v DNA, takže verím, že to pôjde rýchlejšie a nabudúce urobíme väčšiu radosť,“ povedal asistent trénera.
Optimistický je aj Rafetzeder. „S jej slalomom som spokojnejší. Levi je po Jasnej jej obľúbené stredisko a už tam v minulosti vyhrala. Na slalom sa tešíme.“