Medzinárodná federácia rieši nečakaný problém. Dlhoročný riaditeľ pretekov náhle odchádza

Bývalý riaditeľ súťaží mužov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Markus Waldner.
Bývalý riaditeľ súťaží mužov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Markus Waldner. (Autor: TASR)
TASR|8. okt 2026 o 14:39
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Taliansky funkcionár zastával pozíciu dvanásť rokov a odchádza len dva týždne pred štartom Svetového pohára.

Taliansky funkcionár Markus Waldner skončil na poste riaditeľa pretekov alpských lyžiarov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Spravil tak len dva týždne pred začiatkom novej sezóny Svetového pohára.

Waldner zastával funkciu dvanásť rokov, FIS už začala hľadať jeho nástupcu. Počas úvodnej časti sezóny bude na preteky mužov aj žien dohliadať Peter Gerdol, ktorý je hlavný riaditeľ ženského seriálu.

„Ako sa FIS a tento šport v priebehu rokov menili a rozrastali, tak tlak narastal až do bodu, keď cítim, že už nemám energiu ani potrebné nastavenie mysle na to, aby som zvládol ďalšiu celú sezónu tak, ako by som chcel,“ vysvetlil 63-ročný funkcionár.

Waldner plánuje pomôcť s prechodným obdobím počas sezóny 2026/27, po ktorej by mal v rámci FIS prevziať novú úlohu. Informovala agentúra APA.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Bývalý riaditeľ súťaží mužov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Markus Waldner.
Bývalý riaditeľ súťaží mužov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Markus Waldner.
Medzinárodná federácia rieši nečakaný problém. Dlhoročný riaditeľ pretekov náhle odchádza
dnes 14:39
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