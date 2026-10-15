V Söldene zostáva dokončiť detaily. FIS oficiálne odobrila úvodné preteky sezóny

Lyžiarske stredisko Sölden.
Lyžiarske stredisko Sölden. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|15. okt 2026 o 13:35
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Na programe budú obrovské slalomy žien a mužov.

Úvodné podujatie Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene dostalo po štvrtkovej snehovej kontrole zelenú od Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).

Preteky sa uskutočnia budúci víkend na ľadovci Rettenbach aj s účasťou Slovenky Petry Vlhovej.

„Tím okolo šéfa zjazdovky Isidora Grünera opäť odviedol vynikajúcu prácu,“ uviedol riaditeľ pretekov FIS Janez Hladnik podľa agentúry APA.

Dodal, že do začiatku podujatia ešte zostáva dokončiť časť príprav. Riaditeľom pretekov bude prvýkrát bývalý lyžiar Florian Scheiber. „Spoločne s celým tímom urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili férové a bezpečné preteky na najvyššej úrovni.“

Program tvoria obrovské slalomy žien a mužov. Prvé kolá sa začnú o 10.00 h, druhé o 13.00 h. Vlhová sa predstaví v pretekoch Svetového pohára prvý raz od januára 2024, keď si počas „obráku“ v Jasnej roztrhla predný skrížený väz v pravom kolene.

Toto zranenie ju vyradilo zo súťažného diania na viac než dva roky. Sölden bude jej prvými pretekmi od februárovej zimnej olympiády. V nedeľu budú v akcii bratia Adam a Andreas Žampovci.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Lyžiarske stredisko Sölden.
Lyžiarske stredisko Sölden.
V Söldene zostáva dokončiť detaily. FIS oficiálne odobrila úvodné preteky sezóny
dnes 13:35
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