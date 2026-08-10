Bývalý hviezdny lyžiar mal vážnu nehodu na bicykli, utrpel viacero zlomenín

Mathieu Faivre.
Mathieu Faivre. (Autor: SITA/AP)
TASR|10. aug 2026 o 15:26
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Na MS získal zlato, na olympiáde bronz.

Bývalý francúzsky reprezentant v alpskom lyžovaní Mathieu Faivre mal počas jazdy na bicykli vážnu nehodu. Niekdajší špecialista na obrovský slalom pri nej utrpel niekoľko zlomenín a ďalšie zranenia.

„Bolo to tesné,“ napísal 34-ročný Francúz na Instagrame, kde zverejnil fotografie, ktoré ho okrem iného ukazujú na nemocničnej posteli. Jedna fotografia ukazuje röntgen ramena, ďalšia pretekársky bicykel, ktorý bol zlomený na polovicu. Faivre písal o niekoľkých zraneniach a fraktúrach, ale je rád, že „tú noc spal vo vlastnej posteli“.

Podľa trojnásobného majstra sveta sa nehoda stala pred niekoľkými týždňami. Bližšie podrobnosti neprezradil, ale poďakoval sa záchranárom a nemocničnému personálu za pomoc. Teraz ho čaká dlhšia rehabilitácia, uviedla agentúra DPA.

Faivre patril medzi svetovú špičku v obrovskom slalome, v tejto disciplíne získal zlato na MS 2021 v Cortine d'Ampezzo a bronz na ZOH 2022 v Pekingu. Okrem toho má z MS aj zlaté medaily z paralelných pretekov a tímovej súťaže.

V „obráku“ vybojoval aj svoje jediné dve prvenstvá v pretekoch Svetového pohára. Faivre, ktorý bol istý čas partnerom americkej lyžiarskej hviezdy Mikaely Shiffrinovej, ukončil svoju súťažnú kariéru vlani.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Mathieu Faivre.
Mathieu Faivre.
Bývalý hviezdny lyžiar mal vážnu nehodu na bicykli, utrpel viacero zlomenín
dnes 15:26
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