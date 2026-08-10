Bývalý hviezdny lyžiar mal vážnu nehodu na bicykli, utrpel viacero zlomenín

Bývalý francúzsky reprezentant v alpskom lyžovaní Mathieu Faivre mal počas jazdy na bicykli vážnu nehodu. Niekdajší špecialista na obrovský slalom pri nej utrpel niekoľko zlomenín a ďalšie zranenia.
„Bolo to tesné,“ napísal 34-ročný Francúz na Instagrame, kde zverejnil fotografie, ktoré ho okrem iného ukazujú na nemocničnej posteli. Jedna fotografia ukazuje röntgen ramena, ďalšia pretekársky bicykel, ktorý bol zlomený na polovicu. Faivre písal o niekoľkých zraneniach a fraktúrach, ale je rád, že „tú noc spal vo vlastnej posteli“.
Podľa trojnásobného majstra sveta sa nehoda stala pred niekoľkými týždňami. Bližšie podrobnosti neprezradil, ale poďakoval sa záchranárom a nemocničnému personálu za pomoc. Teraz ho čaká dlhšia rehabilitácia, uviedla agentúra DPA.
Faivre patril medzi svetovú špičku v obrovskom slalome, v tejto disciplíne získal zlato na MS 2021 v Cortine d'Ampezzo a bronz na ZOH 2022 v Pekingu. Okrem toho má z MS aj zlaté medaily z paralelných pretekov a tímovej súťaže.
V „obráku“ vybojoval aj svoje jediné dve prvenstvá v pretekoch Svetového pohára. Faivre, ktorý bol istý čas partnerom americkej lyžiarskej hviezdy Mikaely Shiffrinovej, ukončil svoju súťažnú kariéru vlani.