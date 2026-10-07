Ledecká mení značku lyží aj trénerov. Jeden z nich v minulosti viedol Aicherovú i Weiratherovú

Novými trénermi Ester Ledeckej budú v nadchádzajúcej lyžiarskej sezóne Rakúšania Karlheinz Pichler a Gernot Grasser.
Snowboardovým koučom zostal Američan Justin Reiter. Trojnásobná olympijská šampiónka, ktorá bude po novom jazdiť na lyžiach značky Head, to povedala na stredajšej tlačovej konferencii.
Tridsaťjedenročná Češka avizovala zmeny už v apríli, keď jej tím opustili tréneri Tomáš Bank a Franz Gamper.
Dvojnásobná olympijská šampiónka z Pjongčangu 2018 skončila v celkovom hodnotení Svetového pohára na 17. mieste, v hodnotení super-G bola piata.
Na februárových hrách v Taliansku zostala v super-G aj v paralelnom obrovskom slalome na snowboarde bez medaily.
Pichler, ktorý v minulosti viedol nemecký tím s Emmou Aicherovou či Kirou Weidleovou-Winkelmannovou, bude pôsobiť ako hlavný lyžiarsky tréner.
V minulosti sa podieľal aj na najväčších úspechoch lichtenštajnskej pretekárky Tiny Weiratherovej.
Grasser, ktorý naposledy viedol servis rakúskeho ženského tímu vo Svetovom pohári, bude pôsobiť ako druhý tréner. Predtým pracoval jedenásť rokov aj v kanadskej mužskej reprezentácii.
Snowboardovým trénerom zostal Reiter, servismanom sa stal Slovinec Tadej Trdina. Fyzioterapeutom a kondičným trénerom bude Šimon Tomeš.
Okamžite prichádzali ponuky
„Ako je o mne známe, veci, ktoré fungujú, nemením. Minulý rok ma však po dvoch rokoch opustil fyzioterapeut, po mnohých rokoch dvaja lyžiarski tréneri a po štyroch rokoch aj lyžiarsky servisman.
Čoskoro sa rozšírilo, že hľadám nový lyžiarsky tím, a okamžite prichádzali ponuky. Konzultovala som ich s manažérom Red Bullu Patrickom Rimmelom a podarilo sa nám zostaviť tím úžasných osobností,“ povedala Ledecká.
K značke Head prešla po tom, čo v uplynulých sezónach jazdila na lyžiach značky Kästle. O zmene informovala už v priebehu augusta. Továrenským lyžiarskym servismanom sa v jej tíme stal Tobias Geiger.
Lyžiarov si vyberajú lyže
„Na konci minulej sezóny som sa ocitla bez zmluvy na lyžiarsky materiál, a tak som čakala, ktorá stajňa ma osloví. Ako je známe, kúzelníkov si vyberá kúzelnícka palička a lyžiarov si vyberajú lyže.
Mňa si pre nadchádzajúcu sezónu vybrali lyže Head.
Som hrdá, že som sa ako snowboardistka dostala do famóznej spoločnosti svetových lyžiarov a že môžem pretekať za stajňu Head. Je to pre mňa veľké vyznamenanie,“ doplnila Ledecká.